Fontos mérföldkő a Dunaferr életében: így áll át a dunaújvárosi vasmű zöld acélra!

Csiki Gergely 2023. szeptember 20. 14:00

Új, és rendkívül előremutató szakaszához ért a csődtől megmentett Dunaferr - derült ki egy szerdai sajtóeseményen. Az új tulajdonos, a Liberty Steel ugyanis - azok után, hogy pár héttel ezelőtt az együttműködésével leállították a gyár kohóit - jelentős és kézzel fogható elköteleződést tett a dunaújvárosi vasmű hosszú távú működtetése iránt. A brit-indiai acélipari óriás ügyvezető elnöke, Sanjeev Gupta egy budapesti hivatalos eseményen megállapodást írt alá Xiao Xuewen, a kínai CISDI Engineering Co elnökével, amivel megkezdődhet a Dunaferr acélművek termelésének szén-dioxid mentesítése, és az ezen keresztül megvalósuló zöld acél koncepció akár hosszú távon is biztosíthatja a dunai vasmű versenyképességét. Nagy Márton szerint erre az átalakulásra szüksége van a magyar gazdaságnak versenyképességi és stratégiai okokból is.