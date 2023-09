Gyorsan nő az AutoWallis, újra felfelé módosíthatják a tervszámokat

Mutatjuk, mibe érdemes most befektetni! Az ukrajnai háború, a lassan múló energiaválság és a tartósan magas infláció árnyékában menetelnek egyre feljebb a részvénypiacok idén, nem könnyű eldönteni azok között a vitát, akik bika piacról és akik medve piaci raliról beszélnek. A tőzsdei optimizmust a mesterséges intelligencia körüli hype és a chiptuning is hajtja, nagy kérdés, hogy meddig még. Meghívott szakértőinkkel arról beszélgetünk, hogy mik most a nagy sztorik a tőkepiacokon, mik a piacnak azon szegmensei, amik már drágák, mik azok, amik még olcsók, miben van most fantázia, hol vannak a kockázatok, és természetesen, hogy mibe érdemes most fektetni? Jön a PORTFOLIO SIGNATURE ONLINE KLUB – Egyedi tartalmak után exkluzív események Signature előfizetőknek

Az AutoWallis részben az akvizíciók miatt az iparági átlagot jóval meghaladó növekedést ért el az elmúlt években - kezdte előadását Ormosy Gábor -, az idei első félévben közel kétharmadával nőtt az autóértékesítés, közel felével az árbevétel és az EBITDA, az egy részvényre jutó eredmény pedig 85 százalékkal bővült.

A külföldi csoporttagok súlya egyre nagyobb, az idei első félévben már csak a bevételek 43 százalékát adta a magyar operáció.

Az iparági trendekkel kapcsolatban Ormosy Gábor elmondta, hogy egymással versenyző hajtáslánc-technológiákra kell felkészülni, hiszen megerősítette az EU a határozatát a belsőégésű járművek kivezetéséről 2035-ig, Németország továbbra is lobbizik a szintetikus üzemanyagok mellett, több gyártó hidrogén-üzemanyagcellás meghajtás fejlesztésébe ruház be, így összességében elmondható, hogy egyelőre eldöntetlen a technológiai verseny a hajtásláncok között, viszont ezek inkrementális változások, ezeknek a következő 5 évben csekély hatása lesz a futó állomány szintjén. Fontos trend még a kínai gyártók előretörése, Kína 2022-ben 3,2 millió autót exportált, ebből 522 ezer került az EU-piacra, de ennek csak egy része kínai tulajdonú OEM, eközben a kínai cégek európai gyártókapacitásokat létesítenek, ezek versenytársak és potenciális partnerek egyszerre. Ezzel párhuzamosan az importőri értékesítési modell átalakítására tett kísérletet több európai gyártó, eltérő ügynökimodell-koncepciók alakulnak ki. A mobilitási szolgáltatások szerepe növekszik, fiatal fogyasztóknál a tulajdonlást használatalapú üzleti modellek váltják fel.

A korábban meghatározott 2025-ös célokat továbbra is fenntartja az AutoWallis, mely szerint a vállalatcsoport árbevétele 2025-ben további tranzakciós hatások nélkül is meghaladja a 400 milliárd forintot.

Viszont új információ, hogy

az elért eredményekre alapozva ormosy gábor bejelentette, hogy várhatóan 2024 első felében ismét felfelé módosíthatják a korábban kitűzött értékesítési és gazdálkodási tervszámokat.

A vállalat további tőkepiaci terveiről Székely Gábor beszélt, az AutoWallis tervei a következő 5 évben:

ESG rating szerzés

Zöld keretrendszer átalakítása EU taxonómiák vállalása, új hitelesítés

Elemzői lefedettség további szélesítése, nemzetközi elemzőházak bevonásával is

Devizás és/vagy átváltható kötvény kibocsátás lehetősége

Saját részvény vásárlás az MRP kielégítése céljából

A versenytársak között a legnagyobb értéket kínálja a peer group elemzés alapján az AutoWallis, ezt viszont sokan nem veszik észre, aminek sok oka lehet, többek között az is, hogy új befektetőknek kellene megjelennie az AutoWallis részvények piacán, ezért is arra biztatja Vágó Attila, a Concorde vezető elemzője az AutoWallis menedzsmentjét, hogy „menjenek külföldre”, vonzzanak be új, külföldi befektetőket. Az elemző a befektetői napon jelenlévő alapkezelőknek azt javasolta, hogy tartsanak AutoWallis részvényeket, mert a magyar piacon ebben a kategóriában ilyen érték nincs.

A befektetői napon tartott beszélgetésen a vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy az értékteremtésben elért sikereket nem tükrözi az az érdeklődés, ami az AutoWallis részvényeit övezi.

Nem vagyok elégedett,

mondta Ormosy Gábor a jelenlegi, 114 forintos részvényárfolyamra reagálva.

A Concorde célára részvényenként 205 forint, Ormosy egy év múlva azzal sem lenne elégedett, mert az a jelenlegi portfólióra vonatkozik, eközben a vállalat akvizíciókat hajt végre.

Az AutoWallis árfolyama ma 0,5 százalékot emelkedett, idén 19 százalékkal került feljebb.

Címlapkép forrása: AutoWallis