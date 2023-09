Pluszba lendült Amerika, pedig 16 éve nem volt ilyen magas a hosszú kötvényhozam

A kereskedés második felében a három vezető amerikai részvényindex közül egy kis mínuszban jár (Dow Jones, -0,1%), a két másik viszont enyhe pluszt mutat (0,1-0,2%-osat). A befektetők és a hitelminősítők is arra figyelnek most, hogy hová fut ki a kormányzati leállás ügye, ami elvileg október 1-jén bekövetkezik költségvetési okok miatt (ha nincs addig elfogadott 2023-2024-es szövetségi költségvetése az országnak, akkor leállnak a kormányzati intézmények, rengeteg ember kerül fizetés nélküli állományba és a főbb makrogazdasági adatok közlése is elmarad). Hétfő este a Moody's arra figyelmeztetett, hogy ha ez a leállás bekövetkezik, akkor az negatív esemény lenne a hitelminősítés szempontjából.