Három új elektromos autóval tör be Magyarországra a kínai BYD

A BYD (Build Your Dreams), a konnektorról tölthető (NEV azaz New Energy Vehicle) autók gyártója szerződést kötött első két márkakereskedő partnerével Magyarországon. A Wallis Motor – az AutoWallis Csoport tagja – Dél-Pesten, míg a Duna Autó Észak-Budán nyit bemutatótermet, ahol a BYD elektromos autóinak európai kínálatát mutatják majd be. Magyarország egy fontos piac a BYD számára, hiszen a vállalat 2017 óta rendelkezik elektromos buszgyárral Komáromban – teszi hozzá a cég.

A BYD 2023-ban három tisztán elektromos személyautót tervez bevezetni a magyar piacon.

A BYD ATTO 3 egy tágas, C-szegmensű SUV, a BYD DOLPHIN egy agilis és sokoldalú ötajtós modell a C szegmensben, valamint a D szegmensbe érkezik a BYD SEAL, ami egy sportos és dinamikus szedán.

BYD Dolphin, forrás: BYD

A márka bevezetését támogató országos marketingkampány október elején indul, az autók árait és egyéb részleteket pedig a bevezetés során hozza nyilvánosságra a gyártó – olvasható az AutoWallis közleményében.

Az 1995-ben akkumulátorgyártóként alapított kínai BYD ma már sokrétű üzleti tevékenységgel büszkélkedhet, amely kiterjed az autóiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára, és több mint 30 ipari parkkal rendelkezik Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Brazíliában, Magyarországon és Indiában. A konnektorról tölthető járművekkel kapcsolatos jelenléte jelenleg 6 kontinenst, több mint 70 országot és régiót, valamint több mint 400 várost fed le.

Legutóbbi befektetői napján az AutoWallis a kínai gyártók előretöréséről is beszélt. Kína 2022-ben 3,2 millió autót exportált, ebből 522 ezer került az EU-piacra, de ennek csak egy része kínai tulajdonú OEM, eközben a kínai cégek európai gyártókapacitásokat létesítenek, ezek versenytársak és potenciális partnerek egyszerre - mondta el Ormosy Gábor.

