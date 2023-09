Vezettük a BMW hidrogénes autóját – Kezdődik a forradalom, amivel lenyomhatjuk Kínát?

Képzeljünk el egy olyan elektromos autót, aminek van egy jó 500 kilométeres hatótávja, ami ráadásul nagy hidegben és melegben is rendelkezésre áll, és az autó 3-4 perc alatt feltölthető. Utópisztikusan hangzik? Nem az, a BMW-nek például van ilyenje, hidrogénnel működik, tud mindent, mint amit a mai akksis elektromos autók, csendes, nyomatékos, megy, mint a barom, és a kipufogójából csak vízgőz jön ki. Túl szép, hogy igaz legyen? Az is. Mert az egész még gyerekcipőben jár, kezdve onnan, hogy nincs még hozzá használható kúthálózat, vagy egyáltalán versenyképes árú autók, ráadásul a hidrogént most még drágán, rengeteg energiával és nem túl zölden állítják elő. Fantázia pedig van benne, mert alternatívaként akár az energiatárolásban és az európai energiafüggetlenség növelésében is segíthet. Végülis már csak négy dolog hiányzik hozzá: politikai és iparági akarat, pénz, pénz és még több pénz. És még az autógyártók között sincs konszenzus abban, hogy ez lesz a jövő. A BMW közel száz prototípust már elkészített a hidrogénes X5-ösből, ilyeneket próbálhattunk ki Bécsben.

A hidrogén a jövő? Talán a távoli…

Hogy mi a baj az akkumulátoros elektromos autókkal (battery electric vehicle, BEV) és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrával? Hát, van probléma bőven. Mondok párat:

Például az, hogy értelmezhető hatótávhoz hatalmas akkupakkokat kell az autóknak magukkal cipelniük, amik nyilván nem tesznek jót a fogyasztásnak.

A nagy akksik töltési ideje a technológia gyors fejlődése ellenére még most is relatíve hosszú.

A hatalmas akksikhoz ráadásul sok olyan anyagra, köztük ritkaföldfémekre van szükség, amik ritkák (LOL), kérdés, hogy nagy mennyiségben meddig termelhetők ki/állíthatók elő, és hogyan alakul majd az áruk, ha szűk keresztmetszet lép fel a kínálatukban. (az újrahasznosítás is működik, egyelőre kis volumenben)

Nagy hidegben vagy melegben érdemben csökken az akkumulátoros elektromos autók hatótávja, ezért sok országban/régióban nem jelentenek értelmes alternatívát.

De az is problémát okoz, hogy az elektromos áram szállítása (például a töltőoszlopokhoz) nagyobb távolságokra nehéz, és jelentős veszteséggel jár.

És az áram tartós tárolása nagy volumenben továbbra is nehéz, költséges és sok veszteséggel jár.

Vagy az, hogy az elektromos töltőoszlop-hálózat kiépítésének a költsége az elektromos autók számának emelkedésével nem lineárisan, hanem annál nagyobb mértékben emelkedik.

És ha európai nézőpontból közelítünk, akkor az is fontos kérdés, hogy mi lesz az európai autóiparral, az akkumulátoros elektromos autóké egy olyan piac, ahol a kínai gyártók egyre nagyobb előnyre tesznek szert, például az európaiakkal szemben.

hogyan lehetne átvágni ezt a hatalmas BEV-gordiuszi csomót?

Ezeknek a problémáknak egy részére kínálhat megoldást a hidrogénhajtású üzemanyagcellás elektromos autó (hydrogen fuel-cell vehicle, HFCV) és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra. Többek között ez az ígéret:

A hidrogénhajtású elektromos autóknak nagy a hatótávja és rövid az újratöltési ideje.

Ráadásul a hatótávjuk nem függ a külső hőmérséklettől, extrém körülmények mellett (+45/-25 fok) sem változik a hatótáv.

A HFCV-k hajtásláncában is van egy akkumulátor, ez azonban csak pufferként szolgál, és jóval kisebb, mint a BEV-ekben, így ezek előállításához jóval kevesebb kritikus nyersanyagra van szükség. Összességében is kevesebb nyersanyagra van szükség a hidrogénes, mint az akkumulátoros elektromos autóknál.

Az üzemanyagcella egyik fontos nyersanyaga a platina, ennek a globális újrahasznosítása, különböző alkatrészekből, eszközökből történő visszanyerése már jelenleg is nagy volumenben zajlik, és ez tovább gyorsulhat a belsőégésű motoros autók kivezetésével (ott a katalizátorokban használják).

A HFCV-k meghajtására szolgáló hidrogén az energiatárolás egyik eszköze is lehet.

Ha a hidrogént Európában állítják el, és leginkább megújulókkal, például nap- és szélenergiával, akkor az az európai energiafüggetlenséget is erősíti.

Az eddigi tanulmányok alapján, ha rendszerben, nem csak autókban de infrastruktúrákban gondolkodunk, a hidrogénhajtás károsanyagkibocsátása még a hidrogén szállításával együtt is nagyjából megfelel az akkumulátoros elektromos autók rendszerszintű kibocsátásának.

Ráadásul a HFCV egy új piac, itt akár az európai autógyártóknak is lehet versenyelőnyük.

És akkor nyert a hidrogénhajtás, minden szép és jó?

Dehogy. Egyelőre az autóiparon belül sincs konszenzus abban, hogy ez a jövő, de még csak abban sem, hogy a hidrogén egy nyerő alternatíva. Még a legoptimistábbak szerint is csak évek vagy évtizedek múlva lehet ebből valami. A pénz és a politikai akarat most egyértelműen a BEV-ek felé mutat, ott a legélesebb a verseny, főleg azért, mert Kína azon a surranópályán próbálja előzni a hagyományos európai, amerikai és ázsiai autógyártókat. Ráadásul a benzines és gázolajos autók még évtizedekig velünk lesznek, és ott van az eFuel is, mint alternatíva. Szóval nem könnyű a hidrogénlobbi helyzete.

Most ott tartunk (március végi állapot), hogy világszerte kiépült több mint ezer hidrogéntöltő állomás, a legtöbb kút Kínában van, Európán belül Németországban (105) és Franciaországban (56), a legnagyobb hidrogénes autóflotta Kaliforniában van.

Bár a politika Európában rendkívül bürokratikus és nehézkes, célként már megfogalmazták, hogy 2030 végéig 600 hidrogéntöltő állomást kell kiépíteni, ami már nyújthat akkora lefedettséget, hogy ne csak a kutak közelében lehessen használni a hidrogénes autókat, de gondos tervezéssel akár nagyobb távolságok is megtehetők legyenek.

További problémát jelent, hogy a hidrogén előállítása rendkívül energiaigényes folyamat, és a jelenlegi formájában környezetbarátnak sem mondható, mivel a hidrogénnek csak 3-4 százaléka zöld, nagy részét viszont fosszilis tüzelőanyagokból állítják elő, jelentős károsanyag-kibocsátás mellett.



Zöld hidrogén: víz elektrolízisével készül, kizárólag megújuló energiaforrásokból (például nap- és szélenergiából) származó villamos energia felhasználásával. Az alkalmazott elektrolízis technológiától függetlenül a zöld hidrogén előállítása teljesen szénmentes eljárás. Az előállítási módszer tehát klímasemleges.



Szürke hidrogén: fosszilis tüzelőanyagokból állítják elő gőzreformálással. A folyamat során a légkörbe kerülő CO2 hozzájárul az üvegházhatáshoz. Egy tonna hidrogén előállítása körülbelül tíz tonna CO2-t termel.



Kék hidrogén: ugyanúgy állítják elő, mint a szürke hidrogént, a keletkező CO2-t azonban felfogják és tartósan tárolják. Ezzel a technológiával a gőzreformálás során keletkező CO2 nem kerül a légkörbe, ezért ez a módszer is klímasemleges.



Türkiz hidrogén: a metán termikus krakkolásával állítják elő, ez a folyamat szilárd szenet eredményez.



Szóval egyelőre akármilyen jól hangzik is a nagy hatótáv, a gyors töltés, a helyben zéró emisszió vagy a nagyobb európai energiafüggetlenség reménye, bőven vannak még megoldandó feladatok, sok a kihívás, és egyelőre kevés a pénz ahhoz, hogy a hidrogénhajtás a közeljövő megoldása legyen.

Elektromos, és vízgőzt pöfög ki

Nade, ahhoz, hogy az egészből legyen is valami, nemcsak kúthálózat, hanem hidrogénhajtású autók is kellenek. Ilyenekkel roadshowzik most a BMW, amikből néhányat Bécsben nézhettünk meg közelebbről.

A hidrogénautó hajtásláncának lelke az üzemanyagcella, ami az autó elején, a motorháztető alatt elhelyezett, nagyjából egy benzinmotornak megfelelő méretű eszköz. Ebben több cellát helyeznek el, ezek két elektródából és a köztük lévő polimer membránból állnak, utóbbi félig áteresztő, a membránon csak a protonok tudnak átjutni, a hidrogénionok a katód körül gyűlnek össze, ott lépnek reakcióba az oxigénionokkal. Eközben az anódon elektronok szabadulnak fel, ezek elektromos áram formájában hagyják el a cellát, és jutnak el az autó hátsó tengelyénél elhelyezett elektromotorhoz. Bár a csomagtartónál egy közel 5 kilowattórás akkumulátort is beépítettek (az üzemanyagcella és a fékezéskori energiavisszanyerés is tölti), ez csak pufferként szolgál, valójában az üzemanyagcellában előállított áram hajtja meg az autót. Álló helyzetben vagy kigurulásoknál egyáltalán nem működik az üzemanyagcella, ilyenkor nem is fogyaszt hidrogént az autó.

A hidrogént két hatalmas tartályba lehet betölteni, ezekben összesen 6 kilogramm üzemanyag fér el, a 700 bar nyomású (még az üres tartály is 20 baron van, ez technikailag kb. 4 százalékos töltöttséget jelent), szénszál-erősítésű műanyagból készült tartályokat az utascella alatt helyezték el. Első ránézésre kifejezetten ijesztőek ezek a tartályok. De még másodikra is.

Ha kellően sokat gondolkodunk a mostani autókon, valójában egy 50+ literes benzin- vagy gázolajtartállyal, vagy egy kétszemélyes matracnyi akkumulátorral sem szeretnénk együtt utazni, de a két 700 baros hidrogéntartály ezek közül a legkevésbé megnyugtató megoldás. Pedig a mérnökök szerint nem kell aggódni, az 1600 bar nyomásra tervezett tartályokat elég durván tesztelték, egy autót fel is gyújtottak, hogy megnézzék, hogy reagál az extrém hőre, és a tűzálló felületkezeléssel ellátott tartályok azt is bírták. Egy másik autót falnak vezették, a frontális ütközésben sem sérültek meg a tartályok, sőt, a Bécsben bemutatott hajtáslánc tartályai az összetört autóból származtak. Az egyik teszten pisztollyal bele is lőttek a tartályba, ott sem robbant fel a hidrogén, ha kiszabadul a tartályból, akkor a levegőnél 14-szer könnyebb gáz villámgyorsan elillan. A BMW a következő években abba az irányba fejlesztene, hogy egy nagyjából EV-akkumulátornyi helyen férjenek el a tartályok, ehhez több kisebb tartályt helyeznének el az autó padlólemezénél. Részben a hajtáslánc és főleg a tartályok mérete miatt esett a választás az X5-re, ebben elfért minden, de a mérnökök szerint akár a nagyobb szedánokba, az 5-ös és 7-es BMW-kbe is beépíthető lesz a rendszer.

A tesztautók hatótávja a WLTP szerint 504 kilométer, ami egyébként a valóságban is simán kijöhet, de ez nyilván függ a felhasználás módjától, helyétől is. Amikor beszálltunk a Bécsben kapott autóba, 1,6 kg/100 km-t mutatott az óra, abból 375 kilométeres hatótáv jönne ki, de ezeket az autókat az elmúlt napokban rövid távon, nagyokat gyorsulva használták, reálisabb az 1,2-1,3 kg-os fogyasztás, de takarékos vezetéssel a 6 kg hidrogénből akár 600 kilométeres hatótáv is kijöhet. Az autókat Münchenből hozták Bécsbe, azt a közel 450 kilométeres távot életszerű használat mellett, a sebességhatárokat betartva simán lehozták az autók, 130-as autópályás sebesség mellett a BMW sofőrjei szerint 1,1 kilogrammot fogyasztott az autó 100 kilométeren. Egyébként az akkumulátoros elektromos autókkal szemben itt nagy előny, hogy a hatótáv nem függ a hőmérséklettől, tesztelték az Egyesült Arab Emírségekben +45 fokban és Svédországban -25-ben is, a hatótáv nem változott.

Hogy ez a fogyasztás milyen költséget jelent? Hát, ha a bécsi árakkal számolunk, akkor most még elég magasat. A bécsi OMV kúton, ahol az autókat töltöttük 2,39 euróba kerül 100 gramm hidrogén, vagyis kilónként közel 24 euróba, ebből kellene 6 kilót beletölteni az autóba, hogy tele legyen a tank.

Egy teli tank 143 euróba, vagyis 56 ezer forintba kerül.

Ebből jön ki az, hogy 100 kilométerenként az 1,2 kilós átlagfogyasztással számolva 28,7 euróba, 11 243 forintba kerül a hidrogén a bécsi OMV kúton tankolva. Hogy ez sok? Igen.

A Spritmonitor adatai szerint egy dízel X5-ös nagyjából 10, egy benzines pedig 13 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren. Ha ezzel, és az aktuális bécsi üzemanyagárakkal (gázolaj 1,76 euró, benzin 1,68 euró) számolunk, akkor egy dízel X5-ös 17,6 euró vagy 6900 forint üzemanyagot eszik meg 100 kilométeren, egy benzines pedig 21,8 euró vagy 8561 forintnyit.

Vagyis ilyen árak mellett ez olyan, mint ha az X5-ös 10 helyett 16 liter gázolajat, vagy 13 helyett 17 liter benzint fogyasztana.

És akkor itt jön a csavar, ugyanis részben azért is ilyen magas még az ár a bécsi kúton, mert nagyon alacsony a forgalom, nincs érdemi verseny az üzemanyagkiskereskedők között, ahol viszont van, például Németországban, ott jóval alacsonyabb a hidrogén ára. Németországban például egy kiló hidrogén most 14 euróba kerül, vagyis több mint 40 százalékkal olcsóbb, mint a bécsi kúton, úgy pedig már teljesen más a matek, azzal együtt már alacsonyabb az üzemanyagköltség, mint egy dízel X5-nél.

A töltés nagyon hasonló élmény, mint a benzines vagy dízeles autóknál, csak a töltőpisztoly néz ki máshogy, azon keresztül kommunikál egyébként egymással a töltőoszlop és az autó, például arról, hogy mekkora az autó hidrogéntartálya, mekkora benne a nyomás és hogy mennyire van tele, és utána kezdődik meg maga a töltés, ami egy teli tankolásnál 3-4 percig tart, vagyis jóval rövidebb idei, mint ameddig most egy elektromos autót fel lehet tölteni a szokásos 20-ról 80 százalékra.

És, hogy milyen volt vezetni? Pont olyan, mint egy akksis elektromos autót, erős, nyomatékos, jól gyorsul (kevesebb, mint 6 másodperc alatt van meg a 0-100), szinte teljesen hangtalanul, itt egy kis különbség, hogy az üzemanyagcellák felől minimális hang jön a kompresszoroktól, de ezt a beltérben egyáltalán nem lehet hallani. Hogy az élmény ugyanaz, mint egy „hagyományos” elektromos autónál, az nem véletlen, mivel ugyanaz az elektromotor és vezérlés van benne, mint más elektromos BMW-kben.

