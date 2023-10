Beütött az olajár-robbanás, mi lesz a repülőjegyárakkal?

Büntették az utóbbi hetekben a légitársaságok részvényeit az olajár és a kerozinár meredek emelkedésével párhuzamosan, ami profit warningokat indított el a szektorban. Bár fedezeti ügyletekel lehet a magasabb üzemanyagárak ellen védekezni, ezzel nem mindenki él, és hosszú távon nem is lehet teljesen függetlenedni a piaci folyamatoktól. Az utasforgalom és a kapacitások már közelítik a járvány előtti szinteket a világban, de az eredményesség még messze elmarad. Megnéztük, hogy mit mutatnak a fundamentumok, érdemes-e már kihasználni az árfolyameséseket vételekre.

Nyomás alatt a légitársaságok

Nyomás alá kerültek az elmúlt hónapokban a légitársaságok részvényei világszerte annak ellenére, hogy a forgalom alapján erős nyári szezont tudhatnak maguk mögött, a jegyárak is emelkednek és voltak olyan szereplők, akik rekordprofitokról számoltak be. A nyár eleje óta több papír, például az amerikai Jetblue Airways, a magyar alapítású, londoni tőzsdén forgó Wizz Air, vagy a francia-holland Air France-KLM is 30 százalék körüli esést szenvedett el. Mind az amerikai légitársaságokat tömörítő S&P légiközlekedési index, mind az európai Stoxx szektorindex alulteljesítő volt a szélesebb körű piacokhoz viszonyítva.

Beütött az olajár-emelkedés

A lejtmenet egyik fő oka most leginkább az olajár emelkedésében keresendő, az olajár több mint 30 százalékot emelkedett a nyár eleje óta, a repülőgépekben használatos kerozin pedig még ennél is nagyobb mértékben, több mint 40 százalékkal ugrott meg. A héten egyéves csúcsra emelkedett a WTI árfolyama és a 100 dollárt közelíti.

A légitársaságok működési költségei közül az üzemanyag az egyik legnagyobb súlyú tényező és bár vannak eszközeik a vállalatoknak a kockázatok mérséklésére fedezeti ügyletekkel, ezek csak a rövid távú áremelkedés ellen védenek, a hosszabb távon magas szinten ragadó olajár ellen nem. A kilátások szempontjából pedig nem jó hír, hogy az elemzők többsége pesszimistán vélekedik a várható olajár-alakulásról, többen várnak 100 dollár körüli olajárat. A helyzeten ront, hogy Európában strukturális hiány van kerozinból az OPEC-kitermeléscsökkentések, az Oroszország elleni szankciók és a többi finomított termék, mint a dízel irénti kereslet eredményeként.

Ennek megfelelően pedig meg is kezdődtek a szektorban a profit warningok, a napokban több nagy amerikai légitársaság, köztük a Delta Air Lines és az American Airline Group is csökkentette a teljes évre vonatkozó profitvárakozását, amit az emelkedő üzemanyagárakkal indokoltak.

Mi lesz a jegyárakkal?

A légitársaságok másik eszköze a költségek emelkedése esetén a jegyárak emelése, ami az aktuális versenyhelyzettől függ. Eddig ebben jól állnak idén a légitársaságok, a jegyárak meredeken emelkedtek, amit részben az utazások iránt a járvány időszaka után fellendülő kereslet táplált, részben pedig a repülőgépgyártás korlátozott kapacitásai. A repülőgépgyártás beszállítói problémák miatt nem tudott annyira felpörögni, amit a légitársaságok felől érkező megugró kereslet indokolt volna. A legutóbbi példa erre a Ryanair bejelentése, az ír légitársaság téli menetrendjében járatokat kénytelen törölni, miután a tervezettnél kevesebb repülőgépet szállít le idén számára a Boeing. A Wizz Air esetén pedig például hajtóműveket érintő vizsgálatok okoztak fennakadásokat.

Több szakértő, például a Barclays elemzője és a Finnair vezérigazgatója szerint a jegyárak tovább emelkedhetnek, miután a légitársaságok a költségek növekedésére reflektálva csökkenthetik menetendszerinti járataikat.

Elemzők szerint az európai légitársaságok jobb helyzetben vannak, mint az amerikaiak, mivel sok szereplő él a fedezeti ügyletek lehetőségével, szemben amerikai szektortársaikkal, akik most ezért is kénytelenek sorozatban profit warningokat közzétenni. A Barclays becslései szerint az év utolsó negyedévére az európai légitársaságok 60-80 százalékban fedezték üzemanyag-szükségletüket, míg 2024-re 16-45 százalék közötti mértékben. Abban is jobban állnak amerikai versenytársaiknál, hogy az emelkedő üzemanyag-költségeket áthárítsák drágább jegyek formájában az utasokra, ugyanis még mindig van jele a felhalmozott keresletnek az utazások iránt. Az amerikai légitársaságok viszont kihívásokkal teli télnek néznek elébe, ugyanis már látszanak a repülőjegyárak csökkenésének jelei, ahogy a kereslet lanyhul, főként a belföldi járatokon. A szeptember-októberi járatokra a nyári csúcshónapokhoz képest 29 százalékkal csökkent az átlagos jegyár az Egyesült Államokban. Ez részben a szezonalitásnak is betudható, de a tavalyi őszhöz képest is 9 százalékos, 2019-hez képest pedig 10 százalékos a visszaesés.

Három veszteséges év után idén nyereség jöhet

A nagy kérdés, hogy hogy áll a légiközlekedési szektor a koronavírus-járvány előtti utolsó békeévhez képest:

A Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) adatai szerint a globális utasforgalom utaskilométerben (RPK) mérve már elérte a 2019-es szint 95,6 százalékát.

Eközben a kapacitások ülőhely-kilométerben (ASK) a 2019-es 96,1 százalékán álltak.

A belföldi utasforgalom rekordot döntött, a 2019-es szintet 8,3 százalékkal haladta meg, amiben Kína játszotta a főszerepet, ahol 22,5 százalékos volt a növekedés 2019-hez képest.

A nemzetközi utasforgalom még 11,3 százalékkal áll a covid előtti szint alatt.

Idén Európa, Afrika, Észak-Amerika, Latin-Amerika és a Közel-Kelet már elérheti a 2019-es forgalmi szintet, míg Ázsiában csak 2024-re várható a teljes felépülés.

A férőhely-kihasználtságot mérő load factor 85,2 százalékon állt, ami mindössze 0,4 százalékponttal marad el a járvány előtti utolsó évitől.

Ami a légitársaságok bevételeit illeti, iparági szinten idén a 2019-es bevételek 96 százalékát érhetik el.

Három veszteséges év után azonban idén már pozitív működési eredményt és nettó eredményt könyvelhetnek el a világ légitársaságai, de a covid felbukkanását megelőző aranyévektől még messze lesznek a számok.

A részvények árazása

A részvények árazását tekintve nincs változás abban, hogy a magasabb növekedési kilátásokkal kecsegtető diszkont légitársaságok, mint a Wizz Air és a Ryanair magasabb P/E rátákon forognak, míg a nagy európai légitársaságok között egészen alacsony egyszámjegyű mutatókat is látni. A növekedési kilátások fényében a Refinitiv konszenzusa alapján most a Wizz Air és az American Airlines részvényei kifejezetten olcsónak tűnnek.

EV/EBITDA alapján már más kép rajzolódik, ki, az Air France-KLM áll a leginkább a trendvonal alatt, a Wizz Air fair értékeltségű, míg az American Airlines inkább felülértékelt. A Ryanair részvényei viszont mind a két mutató alapján drágának tűnnek.

Összességében akadnak jó növekedési sztorik a légiközlekedési szektorban most, különösen a diszkont légitársaságok körében és találunk ezek között vonzó árazási szinten forgó papírokat is az eséseket követően. Nagy bizonytalanságot hordoz azonban az olajár alakulása, valamint az, hogy gazdasági lassulással és magas inflációval jellemzett környezetben meddig tartható fenn az utazás iránti kereslet szárnyalása. További kockázatot jelentenek a repülőgépgyártók kapacitáshiányai és beszállítói problémái, ami rajtuk kívül álló okok miatt akaszthatják meg a növekedés légitársaságoknál. Nem szabad megfeledkezni a szabályozói kockázatokról sem, hiszen a károsanyag-kibocsátás mérséklése érdekében állandó témát adnak a törvényhozóknak a légitársaságok.

Címlapkép forrása: Getty Images