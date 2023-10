A 200 milliós Lambókért is évekig sorba kell állni, most már akár Budapesten is

Hivatalos márkakereskedést nyitott Magyarországon a Lamborghini, az eseménynek két nagy sztárja volt: az egyik a Lamborghini elnök-vezérigazgatója, Stephan Winkelmann, akinek egy háttérbeszélgetésen mi is feltehettük a kérdéseinket, a másik pedig a márka első plugin-hibrid modellje, a Revuelto, amit hivatalosan még nem is lehet kapni, de mi már beleülhettünk.

A Lamborghininek világszerte 182 márkakereskedése van, egy pedig most már Budapesten is, a márkánál több szempont mérlegelése után úgy döntöttek, hogy van olyan fizetőképes kereslet, amit itt helyben kell kiszolgálni. Nem véletlen az, ha a Lamborghini egy országban szalont nyit, számos szempontot vizsgálnak, például a fizetőképes keresletet, azt, hogy a szegmensükben milyenek a növekedési kilátások, és hogy hogyan teljesítenek a már jelenlévő versenytársak, ezek alapján pedig

jó helyen van Magyarországon a Lamborghini,

mondta el Stephan Winkelmann.

A cég most ünnepli a 60. születésnapját, mégpedig egy új, plugin-hibrid modellel, a közel 500 ezer euróba kerülő, 1015 lóerős Revueltóval.

Az új modell a budapesti szalonban is ki volt állítva, és amibe be is ülhettünk. Azon túl, hogy tényleg szinte a földön ül az ember, az érdekes az volt, hogy a 196 centis magasságomhoz is volt benne elég hely.

Az ülés kényelmes, a gombok és kapcsolók mintha egy vadászrepülőből kerültek volna át, és kedves gesztus, hogy az autó menüje már magyar nyelven is működött.

Bent az új szalonban most csak a Revuelto volt kiállítva, a szalon előtt viszont ott állt egy Huracan STO, egy Huracan Sterrato és egy Huracan Tecnica is, és a márka fejős tehenét, az Urust is meg lehetett nézni, bele lehetett ülni.

A Revuelto csak az első a plugin-hibridek sorában, jövőre az Urus is ilyen hajtáslánccal érkezik, a cél először az, hogy hibridesítik a kínálatot, és majd csak valamikor az évtized végén vizsgálják meg azt, hogy kell-e egy teljesen elektromos modellel kijönniük. Az biztosan egy olyan modell lesz, amit jellemzően mindennapi használatban tartanak a tulajdonosok, úgyhogy esélyes, hogy az az Urus lesz. A szupersportautóknak a szintetikus üzemanyagok kínálhatnak lehetőséget arra, hogy 2030 után is a kínálatban legyenek hibrid változatban, vagyis továbbra is részben belsőégésű motorokkal.

Az újabb vevői generációk más látásmóddal érkeznek, a fenntarthatóság is fontos számukra, ez is az elektromos autók felé vezet. Azoknak az autóknak viszont egészen más a hangjuk, és pont a hang az, ami egy szupersportautót már messziről felismerhetővé tesz. Winkelmann szerint három dolgot tehetnek az elektromos autók hangjával: vagy nem tesznek semmit, és meghagyják az eredeti elektromos hangot, vagy egy fake hangot terveznek az autóhoz, vagy felerősítik az elektromos autó hangját. Még nem döntötték el, hogy melyik úton indulnak el, de a vezérigazgató viccesen megjegyezte, hogy sok olyan példát látnak a piacon, amit nem követnének.

Tavaly az eladások közel 60 százalékát az SUV, az Urus adta, arra a kérdésünkre, hogy a következő években ez hogy alakulhat, Winkelmann elmondta, hogy a 3 modellel (2 szupersportautó + Urus) a városi terepjáró az eladások felét adja, a másik felét pedig a szupersportautók, 4 modellel (3 szupersportautó + Urus) az Urus aránya 30 lehet és 70 százalék a másik 3 modell.

A márka eladásai alapján a legnagyobb piaca az Egyesült Államok, a második helyen viszont már Kína áll. Arra a kérdésünkre, hogy Kína mikor előzheti be az USA-t az értékesítésben, Winkelmann kiemelte, hogy a vevők autók iránti szeretetén túl az adóteher is fontos szempont az eladásokban, az pedig Kínában jóval magasabb.

A Lamborghini nem mobilitási eszközöket kínál, hanem álmokat, a lényeg, hogy dizájnban, teljesítményben vagy technológiában túlszárnyalják a várakozásokat. Azok pedig nagyon magasan vannak, ezért is kelnek el már papíron az autók, most ott tart a cég, hogy a betervezett Urus és Huracan gyártást már lefoglalták a vevők, vagyis jövő év végéig már megvannak a két modellnek a vevői, a Revueltónál még durvább a helyzet, a következő két és fél évre elkeltek az autók.

Ez durván torzítja a használt Lambók piacát is, mégpedig a tulajok számára kedvezően: ha valaki nem akar beállni a sorba, és akár éveket várni egy új autóra, az vehet használtan, de azoknak az ára jellemzően magasabb, mint az újaké.

Mert használt Lambo van a piacon, újhoz pedig elég nehezen lehet hozzájutni.

A magyar piacon jövőre 20-30 autó eladásával számolnak, a nagy kérdés viszont az, hogy a vevők valójában mikor jutnak hozzá az autóikhoz a Lamborghini Budapestnél, ez ugyanis az átlagos várakozási időn túl azon is múlik, hogy a Lamborghini melyik országra mekkora mennyiséget allokál.

Egy modell fejlesztése 4-5 évig tart, az autó életciklusa pedig jellemzően 8 év (4+4 a ráncfelvarrással), a Lamborghini évekre előre tervez a gyártással, belekalkulálva a beszállítói és gyártási kapacitásokat, a beruházási összegeket stb. Persze a márka exkluzivitásának a fenntartása is megköveteli azt, hogy ne pörgessék túl a gyártást, főleg úgy, hogy a vezérigazgató szerint a piac senki számára sem biztonságos, a Covidot említette, amikor az értékesítési várakozások jóval alacsonyabban voltak, azóta viszont valósággal felrobbant a piac.

A budapesti szalont a magyar piac kiszolgálására hozták létre, nem az a cél tehát, hogy innen lássák el autókkal a környező országokat. A Lamborghini szalonokat nem az olasz cég üzemelteti, hanem vállalkozásokkal áll kapcsolatban, a Lamborghini gyakorlatilag nagykereskedő, a kiskereskedelmi tevékenységet a partnerei végzik. A budapesti szalonnyitás után az autók szervizelése is a tulajdonos, Porsche Inter Auto Hungarianál történik majd. A márkakereskedői hálózat több országban partnere a Lamborghininek, az ő szerelőik nem a nulláról kezdik a Lambók szervizelésének megtanulását, csak kiegészítő tudásra van szükségük, amit a Lamborghininél sajátíthatnak el.

És hogy kik a Lamborghini vevői? A tipikus vevő férfi, és a Lambo vevők a szupersportautó versenytársak között a legfiatalabbak, jellemzően 40-45 évesek, szeretik a Made in Italy dolgokat, jellemzően 4-5 autójuk van, sok esetben cégvezetők. A Lambo egy férfias márka, jól mutatja ezt, hogy az Urusnál a legmagasabb a női tulajdonosok aránya, de ott is csak 10 százalék.

Természetesen nem mi lennénk a Portfolio, ha nem kérdeztünk volna rá a Lamborghini tőkepiaci terveire, a Volkswagen csoporthoz tartozó másik márka, a Porsche tőzsdei bevezetése ugyanis egy igazi sikersztori volt, azóta pedig kiderült, hogy az anyacég minden leánycégtől elvárta, hogy futtassanak végig egyfajta IPO-felkészülést. A Lamborghininek is van stratégiája arra, hogy mutassa meg magát tőzsdei befektetőknek, ráadásul jó a sztori, prémium a termék, egyre dőlnek a rekordok az eladásokban, az árbevételben és az operatív marzsban. Arra a felvetésünkre, hogy lenne befektetői étvágy a Lamborghini sztorira, Winkelmann nevetett, majd hozzátette, hogy a márka nem tervez IPO-t.

Címlapkép, fotók: Lamborghini