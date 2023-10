A Magyar Telekom elmúlt hetekben, sőt valójában az elmúlt egy évben bemutatott brutális emelkedése nagyon beszédes sztori arról, miért jó aktívan gondolkodni a befektetéseinkről.Többek között a magyar részvényekkel, így a Magyar Telekom papírjaival is foglalkozunk a Portfolio Signature Online Klubján

Tavaly októberben a Magyar Telekom árfolyama közel évtizedes mélypontot ütött, a részvényárfolyam 274 forintig süllyedt. Ebben akkor már szerepet játszott hazánk iránti befektetői bizalom drasztikus megingása, amelyet a forint mélyrepülése talán mindennél jobban mutatott. Az ország a devizaválságot elkerülte, elsősorban az energiaárak jelentős korrekciójának köszönhetően. Aki akkor bátor volt, miközben mások féltek, komoly hozamot tudott elérni.

A hazai távközlési cég árfolyama a napokban meghaladta az 525 forintot. Tekintve, hogy időközben a cég fizetett 30 forint osztalékot részvényenként, ez azt jelenti, hogy az élelmes befektetők duplázhattak a Magyar Telekomon kevesebb, mint egy év leforgása alatt. Tehát nem egy Apple vagy egy Tesla volt az elmúlt egy év egyik legjobb befektetése, hanem egy unalmasnak gondolt, hazai telekommunikációs sztori.

A Telekom-rally mögött számos ok húzódik, a legtöbb azonban olyan fundamentum, amelynek a valós hatásait még nem is láttuk igazán. A sokéves mélypontokról látott első visszapattanás a hazai makrokockázatok kiárazódásának köszönhető, a hazai hozamok és a forint árfolyamának normalizálódása minden hazai eszközre pozitívan hatott a tavalyi év végén.

Ami azonban már az ennél mélyebb fundamentumokat illeti, ott komoly változásokat és félreárazásokat láttunk az elmúlt időszakban. A hazai alapkezelők sokéves küzdelmének lett eredménye: bár még mindig nem a legoptimálisabb megoldást született, de a társaságnak végül lett transzparens osztalékpolitikája. Ennek szerepe, jelentősége az elkövetkező időszakban elképesztően fontossá válik.

Az általunk érzékelt félreárazás egyik alapvető momentuma, hogy a Telekom reáleszköz. Árait az inflációval emelheti, korrigálhatja. Így értelemszerűen a hazánkban két év alatt kumulálódott több mint 30 százaléknyi infláció keresztül kell hogy fusson az eredményen, és a vállalat részvényeinek minimum ennyivel fel kellene értékelődnie. A magasabb eredmény pedig értelemszerűen - köszönhetően a már létező osztalékpolitikának - magasabb osztalékot és előreláthatóan tartósan magas, két számjegyű osztalékhozamot fog jelenteni az elkövetkező években. A számok szintjén ez azt jelenti, hogy 60-70 forint osztalék a 2024-es eredmény után, mint kvázi legrosszabb forgatókönyv akkor is összejött volna, ha az állam nem kedvez a cégnek, és nem engedi ki a szektort sújtó adókból.

Tehát ha valakinek nem is sikerül a mélypontokon vásárolnia, azért az elmúlt egy évben 400 forint alatt és körül elég sok időt töltött az árfolyam. Az akkor várható jövőbeli osztalékokkal elképesztően olcsó volt már akkor is a papír. Erről nyilatkoztunk például ebben a cikkben is.

A legnagyobb kockázata a Telekom-sztorinak elsősorban a hazai környezetből fakad. A költségvetés nem áll túl jól, szinte minden szektor felett ott lebeg a további adóztatás lehetősége. Mi alapvetően úgy számoltunk, hogy a 4IG lényegében konszolidálta a magyar telekommunikációs piacot, így a szektor további adóztatása már többet árt a magyar tulajdonú szereplőnek, mint a szinte egyedüli külsősként maradó Magyar Telekomnak. Az adókiengedés lehetőségével pusztán úgy számoltuk, hogy van egy ingyen opciónk, amit a piac nulla értékűre áraz.

Az elmúlt hetek nagy sztorija, hogy a fenti nulla értékűre árazott opciónak értéke lett, méghozzá rengeteg. A telekom,- és közműadók kiengedése, a versenyhelyzettől függően további részvényenkénti 200-250 forint addicionális cégértéket teremtett egyik pillanatról a másikra. Ennek egy részét árazta be szinte pillanatok alatt a piac két héttel ezelőtt.

Ugyanakkor elképesztő, hogy a piac még mindig nem árazza teljesen a potenciálisan felrobbanó eredmény, és az ebből kifizethető osztalék pozitív hatásait. Utóbbiról csak annyit, hogy a napokban pozitív profit warningot tett közzé a cég, azaz tovább emelte idei eredményvárakozásait.

Természetesen érdemes figyelembe venni azt az eshetőséget is, hogy az anyavállalat pontosan látja, milyen eredményekre lesz képest a magyar leány, és ahogy azt Gaál Gellért kollégám részletesen kifejtette, ki is vásárolja a hazai tőzsdéről. Ez esetben a potenciális minimum kivásárlási árig, azaz 710 forintig már csak 35 százalék emelkedésnek lehetünk szemtanúi.

