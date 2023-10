Karikó Katalin a Nobel-díj elnyeréséről: Amikor felhívtak, azt gondoltam, viccelnek velem

A kutató elmondása szerint aznap a férje vette fel a telefont az otthonukban, Philadelphiában. Arra a kérdésre, hogy mi volt az első gondolata akkor, mikor meghallotta először a hírt, úgy fogalmazott:

azt gondoltam, csak viccel velem valaki.

Majd hozzátette: manapság nem tudhatjuk, kit milyen szándékok vezérelnek, ezért akár valaki ki is találhatta ezt és felhívhatott volna ezzel a hírrel. Mára viszont már 100 százalékig elhitte, hogy elnyerte a legrangosabb tudományos díjat.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a díj számára, Karikó Katalin úgy válaszolt: tíz évvel ezelőtt kirúgták és arra kényszerítettek, hogy nyugdíjba vonuljak. Akkor a férje támogatta, és biztatta arra, hogy a németországi BioNTech a megfelelő hely lesz a számára. Ekkor saját maga, 58 évesen kezdte újra a kutatásait Németországban.

BREAKING NEWSThe 2023 in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. #NobelPrize

Ebben az interjúban is felidézte édesanyjával való történetét, miszerint édesanyja minden évben meghallgatta a jelentést arról, kik kapták a Nobel-díjat, hátha egyszer az ő lánya, Katalin nyeri el.

Arra a felvetésre, hogy a kitüntetés azt is üzeni, hogy a kitartó munka kifizetődik, Karikó Katalin úgy reagált: életünk első felében a minket körülvevő emberek, a szüleink, az iskola alakítanak bennünket. Kiemelte: a női kutatóknak ez azt üzeni, hogy nem kell választani az anyaság és a kutatói munka, élet között. A kettőt lehet együtt is csinálni.

Az interjú itt meghallgatható:

Ten years ago I was kicked out and forced to retire.Our new medicine laureate Katalin Karikó () told us how much it means to be awarded the Nobel Prize after a scientific career that has been full of challenges. Ten years ago, Karikó was still doing all her @kkariko