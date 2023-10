Nobel-díjat kapott Karikó Katalin és Drew Weissman

A kiadott közlemény szerint a két Nobel-díjas felfedezései döntő fontosságúak voltak a Covid világjárvány elleni vakcinák kifejlesztésében.

A díjazottak úttörő felfedezéseikkel alapvetően változtatták az mRNS és az immunrendszer kölcsönhatásának megértését, a díjazottak hozzájárultak ahhoz, hogy a modern idők egyik legnagyobb emberi egészséget fenyegető veszélye idején példátlan ütemű vakcinafejlesztés valósuljon meg

– szerepel a közleményben.

Karikó és Wiessman korszakalkotó eredményüket a járvány előtt 15 évvel, 2005-ben publikálták először.

Az mRNS-technológia iránti érdeklődés nem sokkal később kezdett megélénkülni, és 2010-ben már több gyógyszeripari cég is dolgozott az alkalmazásán. A Covid-járvány kitörésekor rekordgyorsasággal fejlesztettek ki két mRNS-vakcinát – a Moderna és a Pfizer/BioNTech oltóanyagát - amelyek mintegy 95%-os hatékonyságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a járvány elleni küzdelem sikeréhez,

A közlemény szerint az mRNS-vakcinák kifejlesztésének lenyűgöző rugalmasságán és gyorsaságán alapuló tapasztalatok ráadásul megnyitják az utat a technológia más fertőző betegségek elleni vakcinákhoz való felhasználása előtt. A díjat megítélő bizottság reményei szerint a jövőben a technológia egyes ráktípusok kezelésére is felhasználható lesz.

Karikó Katalin az első Nobel-díjas magyar nő, ugyanakkor a harmadik magyar állampolgár (Kertész Imre és Szent-Györgyi Albert) után, aki megkapta a legrangosabb tudományos díjat.

Megszólalt Karikó Katalin a kitüntetés kihirdetése után!

A legfontosabb, hogy örömmel végezzük a munkánkat - mondta az MTI tudósítása szerint Karikó Katalin hétfőn újságíróknak, azt követően, hogy bejelentették, Drew Weissman megosztva nekik ítélték oda az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért.

A biokémikus újságíróknak és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vezetőinek a bejelentést követően azt mondta, a fiatal diákoknak azt üzeni, fontos, hogy megőrizzék a fizikális és mentális egészségüket, tanulják meg a stresszt kezelni.

Az SZTE kutatóprofesszora azt tanácsolta a fiataloknak, élvezzék azt a munkát, amit végeznek, mert ha így tesznek, egyre jobbak lesznek benne.

A stressz kutatójaként ismerté vált Selye Jánost idézve hangsúlyozta, arra kell koncentrálni, amin tudunk változtatni.

Karikó Katalin kérdésre válaszolva visszaemlékezett arra, hogy édesanyja minden évben meghallgatta, kinek ítélték oda a Nobel-díjat, bízva benne, egyszer a nevét olvassák be. Pedig előfordult olyan időszak, amikor sem állása, sem csoportja nem volt, csak szorgoskodott a laborban.

Szabó Gábor akadémikus, az SZTE korábbi rektora úgy fogalmazott, az idén Nobel-díjjal elismert kutatás társadalmi hatásai jóval erősebbek, mint a korábbi években díjazottaké.

A fizikus professzor - aki Karikó Katalinnal egy időben végzett az SZTE elődjén, a József Attila Tudományegyetemen - úgy vélte: láthatóan a kutatónő személye is lenyűgözte a Nobel-díj bizottságot. Tudományos eredményei mellett elképesztő kitartásáért különdíjat érdemelne, hiszen az mRNS-hez kapcsolódó első kísérleteit a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végezte, majd ezt a munkát folytatta az Egyesül Államokban, ám néhány év múltán kutatásai támogatását megszüntették.

Karikó Katalin olyan kutató, akit példaképül lehet állítani a fiatalok elé - hangsúlyozta az akadémikus.

A tudomány része a kétkedés

A tudomány része a kétkedés, ez készteti arra a kutatókat, hogy több információt szerezzenek

- jellemezte a belső motivációs erejét Karikó Katalin az idén nyáron, a BME kampuszán megrendezett előadásán, amely főként a szakmai életútját, az mRNS-technológia elmúlt évtizedekben látott fejlődését mutatta be.

A kutató előadásában arra is kitért, hogy jelenleg is több klinikai vizsgálat zajlik különböző betegségek megelőzésére, kezelésére: ilyenek a fertőző betegségek, tumor betegségek, akut betegségek (szív elégtelenség, seb gyógyulás) és a genetikai betegségek.

A Portfolio akkori kérdésére, miszerint a jelenlegi Covid-helyzetben milyen egyéni oltási stratégiát érdemes követni, elárulta, hogy félévente érdemes megismételni.

A tudós életútja nem volt egyszerű:1997-től 2013-ig ugyan a Medical School of University of Pennsylvania agysebészeti klinikáján dolgozott, ugyanakkor nem hittek kutatási projektjében.

Karikó folyamatosan támogatásokért küzdött, de a kutatása nem hozott sok pénzt az egyetemnek, ezért számos méltánytalanság érte itteni évei alatt, végül még a fizetéscsökkentés elfogadására is kényszerítették, mégsem adta fel a kutatási területét.

2013-ban végül bejelentette, hogy az akkor ismeretlen kicsiny német BioNTech-hez igazol. Ma már ez az a vállalat, amely a Pfizerrel közösen fejlesztette ki az első, nyugaton engedélyt kapott mRNS-vakcinát.

A Nobel-díj mellé egy millió dolláros jutalom is jár. Mivel megosztott Nobel-díjat kapott, Karikó Katalin ezek alapján 500 ezer dollárra jogosult munkája elismeréseképp, amely mintegy 180 millió forintnak felel meg.

Korábban interjút is készített Karikó Katalinnal a Portfolio

2021 decemberében volt szerencsénk interjút készíteni a kutatóval, akit kérdeztünk akkoriban a magyar tudósok esélyeiről, valamint a vakcinafelvételről, a gyerekek oltásáról. Úgy fogalmazott nyilatkozatában, hogy maga a vírus az egy RNS-vírus, benne van 32 gén. A vakcina viszont 1 az összes közül. Ez a kis darab kódolja a kritikus fehérjét, amelyre az immunválasz jön. De ez nem tud sokszorozódni, viszont a vírus képes bejutni a különböző sejtekbe. Ennek fényében nyilvánvaló, hogy a fertőzés okoz nagy problémát.

Meg lehetett volna ezt akár itthon is csinálni, de mint említettem korábban, amikor itt voltunk, panaszkodósok voltunk

- válaszolta korábban arra a kérdésünkre, hogy ha annak idején Magyarországon marad, akkor lett volna-e esélye ilyen szintű tudományos eredmény elérésére. "Amikor pedig már kint voltunk az Egyesült Államokban, akkor már nem is volt időnk panaszkodni, annyi dolgunk volt" - tette hozzá.

A vakcina előállításának hátteréről is kérdeztük. "Rengeteg becsületes ember vett részt a kutatásban és fejlesztésben. És meg kell említeni a cégeket is. A Pfizer amit művelt, az egy csoda volt. Mindenre gondoltak: mekkora legyen a doboz, hogy fér bele a hűtőbe, kell a szállításhoz repülőgép, kell a szállításhoz szén-dioxid, de arra nincs is engedély, egy üvegbe multidózist kell csinálni. Mindent előre kitaláltak, hogy amikor már milliószámra legyártják a vakcinákat, készen álljon a rendszer a szállításra. A Pfizernél megvolt a big pharma gyakorlat minden ismerete" - mondta lapunknak.

Karikó Katalin korábban számos tudományos elismerésben és díjban részesült, idehaza 2021-ben megkapta a legrangosabb tudományos elismerést, a Bolyai-díjat.

Karikó Katalin Szegedről indult

A Magyar Tudományos Akadémia méltatása felidézi: Karikó Katalin a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdte a tudományos munkát az 1980-as években, és elég gyorsan elköteleződött a hírvivő RNS (mRNS) vizsgálata mellett, melyről középiskolai tanulmányainkból lehet annyi emlékünk, hogy a DNS-ben tárolt információból segít sejtjeinknek fehérjét készíteni. Olyasmi, mintha sejtjeink hatalmas tervrajzkönyvtárából kifénymásolnánk egy lapot, és elküldenénk a gyárnak (vagyis a riboszómának), hogy készítse el, amit ez a tervrajz leír.

A fiatal kutatónő érezte, hogy ezt a mechanizmust nagyszerűen ki lehetne használni arra, hogy kívülről is utasításokat adjunk egy-egy sejtnek különböző hasznos molekulák elkészítésére, lényegében "gyógyszergyárként" használva saját testünket.

Karikó Katalin 1955-ben született Szolnokon. Szűkebb szakterülete a biokémia, a molekuláris biológia, hírvivő-RNS-kutatás és az mRNS humán terápiás célú alkalmazásai. Kimutatta, hogy az mRNS immunogén hatását az uridin okozza, aminek helyettesítése természetes nukleozidokkal, elsősorban pszeudouridinnel, megakadályozza a gyulladást és az immunreakciót. Úttörő munkássága új korszakot nyitott sokféle betegség (pl. a rák) kezelésében és megelőzésében. A módosított mRNS-technológia szolgált alapul a BioNTech-Pfizer és a Moderna konzorciumok SARS-CoV-2 elleni mRNS-vakcináinak kifejlesztéséhez, a globális pandémia visszaszorításához, megmentve ezzel milliók életét.

Ötleteit részben a kor labortechnikai lehetőségeinek korlátai miatt általában nem fogadták kitörő lelkesedéssel, így kutatói életének jelentős részében nem engedhette meg magának, hogy tisztán a mechanizmust kutassa. Kellett egy-egy befutott kutató, hogy valamilyen konkrét projekt kapcsán támogassa, ahol esély mutatkozott az mRNS-technológia alkalmazására. Jellemző eset volt, amikor a Pennsylvaniai Egyetem klinikáján stroke-os betegek terápiájában próbálták alkalmazni a módszert. Az alapötlet, hogy a stroke után leromlott vérellátású agyterületen érdemes lenne tágítani az ereket. Erre a szervezet a nitrogén-monoxid nevű vegyületet használja, azonban ez a molekula annyira gyorsan átalakul a vérben, hogy injekcióval esély sincs a megfelelő helyre juttatni.

A gondolat az volt, hogy az mRNS segítségével olyan fehérjék "tervrajzát" juttatják be a sejtekbe, melyek maguk termelik a nitrogén-monoxidot, így megkerülik ezt az időproblémát. Sajnos a módszer– legalábbis az akkori alakjában – nem működött. (A sztoriról részletesebben a The New York Times írt egy korábbi portrécikkében.) - írja az MTA cikke.

Az elgondolás, hogy ilyen mRNS-tervrajzokat vigyünk be a sejtekbe briliáns, azonban van vele két probléma. Egyrészt a vírusok jelentős része is pontosan ugyanezt akarja, tehát RNS-molekula formájában bevinni sejtjeinkbe a saját tervrajzát. Másrészt, ha a sejteken kívül bárhol szabad RNS-darabok jelennek meg, az egészen biztosan rosszat jelent, eredeti példánkkal élve: felrobbant a könyvtár épülete és a szél viszi az utcán a tervrajzok lapjait. Vagyis, elpusztult egy saját sejtünk vagy egy betolakodó idegen sejt, és ennek a belseje áramlott ki. A "csupasz" RNS-molekulák tehát szervezetünk számára rosszat jelentenek, így beindítják az immunrendszer gépezetét. A következmény: immunreakció, gyulladás és az RNS-darabok gyors megsemmisülése.

A titok nyitja, és a megoldás kulcsa, hogy sejtjeinkben, legalábbis a sejtmagon kívül nem egészen "csupaszok" a különféle RNS-molekulák, vagy legalábbis némi "testfestéssel" élnek. Karikó Katalin, Drew Weissman és kutatótársaik áttörést jelentő, 2005-ös cikkét a Nature nem tartotta elég jelentősnek a publikálásra – bánhatják, mert az Immunity viszont igen, és ennek köszönhetően ők kapták a lavinaként növekvő idézettséget.

Karikóék cikkükben sejtjeink egyik alapvető barát-ellenség felismerő rendszerét vázolják fel. Ismerkedjünk hát meg vele! Amikor az mRNS-molekula DNS-kódról készült első kópiája (tehát a tervrajz lapja) elkészül a sejtmagban, a középiskolában megismert építőkockák, a négyféle nukleotid alkotja. Mire azonban a riboszómához jut, ezek az építőkockák időközben sok esetben módosításokon mennek keresztül, például az uridinből itt-ott egy kicsit más szerkezetű pszeudouridin lesz. Feltűnő egyébként, és Karikóékat lényegében ez vezette el a felismeréshez, hogy az olyan hosszabb életű RNS-típusokban, mint a fehérjéket felépítő aminosavakat hordozó tRNS vagy a riboszómákat alkotó rRNS különösen sok ilyen módosulás van.

A kutatók rájöttek arra, hogy ezek az apró változások éppen arra jók, hogy egyfajta "testfestéssel" lássák el az RNS-molekulákat, és így a sejtek (főként egyes immunsejtek) erre kihegyezett receptorai ne kezdjenek el vad vészjelzéseket küldeni, ha találkoznak egy ilyennel. Az is látszik, hogy jóval több ilyen módosulás található az emlősök sejtjeinek RNS-molekuláiban, mint a baktériumoknál, sőt, még arra utaló jeleket is lehet találni, hogy egyes RNS-vírusok e módosításokat mímelve próbálják kijátszani ezt a barát-ellenség felismerő rendszert.

Ha pedig már kiismertük saját sejtjeink RNS-molekuláinak "testfestését", ezt a tudást használni is lehet arra, hogy saját üzenetünket barátként "kifestve" becsempésszük a sejtekbe. Így születtek meg az mRNS-vakcinák, ezt az ötletet használta a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyaga a COVID-világjárványban.

Egy jóval a korának technikai felkészültségét megelőző alapkutatási felvetés ért révbe a 2005-ben megjelent Immunity-cikkel, és ez adta a koronavírus-járvány elleni talán leghatékonyabb fegyvert másfél évtizeddel később. Azt pedig nem nehéz látni, hogy ha már megvan az a módszer, ahogy genetikai üzeneteket tudunk küldeni sejtjeinknek, már csak újabb, a sejtek működését mélységben feltáró alapkutatásokra van szükség ahhoz, hogy a legváltozatosabb módokon használjuk szervezetünk biokémiai mechanizmusait saját gyógyításunkra.

A kép 2022. április 13-án készült kép Karikó Katalin magyar biokémikusról, kutatóbiológusról (b) és amerikai kutatótársáról, Drew Weissmanról, a Japan Prize nevû japán tudományos kitüntetéssel a tokiói átadási ünnepségen. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Eugene Hoshiko