Friss ötéves terv a Delta Technologies-nál: komoly növekedés jöhet

Portfolio 2023. október 09. 13:16

2023. október 27-én tartja éves rendes közgyűlését a Delta Technologies, ahol a következő öt évre szóló stratégiai üzleti tervet is bemutatja a társaság. A terv szerint szerint 2028-ra 59 milliárd forintra tornázná fel az árbevételt a vállalat, 12 százalék fölötti EBITDA marzzsal, eközben több akvizíciót is megvalósítva mindösszesen 6 milliárd forint értékben, amit további tőkebevonással is megtámogatnának.