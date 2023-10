Milliárdokat lapátolnak le a magyarok bankszámláiról, gyorsan hízik a probléma

Ismét nagyot emelkedett az elektronikus pénzforgalomban elkövetett sikeres visszaélések értéke: a csalók hazai kibocsátású kártyákkal egyetlen negyedév alatt közel 2 milliárd forintot, átutalásokkal pedig 5 milliárd forintot loptak el az ügyfelektől – derül ki az MNB második negyedéves statisztikáiból. Nem véletlen, hogy az MNB nemrégiben a csalásokkal kapcsolatos ajánlást adott ki a pénzintézeteknek, ugyanis még idejében szeretnék elejét venni annak, hogy a probléma elszabaduljon.

Átutalásos visszaélések

Az elmúlt negyedévben csaknem 5 milliárd forintnyi sikeres csalást hajtottak végre a nem kártyás pénzforgalomban,

ha pedig az elmúlt egy évet nézzük, közel 14 milliárd forintnak veszett nyoma.

Az idei második negyedévben az egy évvel korábbi azonos időszakban látottnál közel 3-szor nagyobb összeget lovasítottak meg, pedig a bázis időszak értéke sem volt már alacsony. Ez elmúlt 12 hónap egészében szintén háromszoros a szorzó ez egy évvel korábbi 12 hónaphoz képest.

Az ügyfelek szempontjából rossz hír, hogy az említett 5 milliárd forintos kár nagy részét nem a bankok, hanem az ügyfelek állják. A negyedévben lekönyvelt 4,6 milliárd forintból mindössze 82 millió forintos veszteséget viseltek a bankok.

Ez a témakör az MNB legutóbbi háttérbeszélgetésén is előjött, mivel az MNB fraud ajánlása (lásd később) jelentős változások hozhat a területen. A beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy önmagában az, hogy egy ügyfelet megtévesztettek a csalók, és így bizonyos adatokat kiadott, még nem automatikusan jelenti, hogy súlyosan gondatlanul járt el. Az egyes eseteket egyesével kell kivizsgálnia a bankoknak az ügyfelek bevonásával.

Kártyás csalások

Az elkövetési módszerek gyakori változásának megfelelő nyomon követhetősége érdekében a Magyar Nemzeti Bank 2023-tól módosította a visszaélésekkel kapcsolatos módszertanát, így az adatok előző évhez hasonlítása nem mindenhol lehetséges. Így történt ez a kártyás visszaélések esetében, ahol jelenleg csak két negyedévnyi adatot láthatunk. Ebből kiderül, hogy

összességében közel 2 milliárd forintnyi kártyás visszaélés történt az elmúlt negyedévben a hazai kibocsátású kártyákkal.

A legnagyobb kárt az adathalászattal vagy ID lopásokkal követték el, közel 1,08 milliárd forint értékben, pszichológiai manipulációval 422 millió forintot loptak el, 178 millió forintot pedig a bankkártyához történő közvetlen hozzáférés révén emeltek el. A negyedévben a fizetési kártyás visszaélésekhez kapcsolódó kibocsátói oldali veszteség 285 millió forinttal nőtt az előző év azonos időszakához képest, melynek egyre nagyobb része hárul a kártyabirtokosokra – emelte ki az MNB az adatokkal együtt kiadott közleményben.

Nagymértékű a készpénzfelvételekhez kapcsolódó visszaélések növekedése, ez 2022 második negyedévéhez képest darabszámban és értékben is több mint megkétszereződött, de értékük még így is csak 112 millió forint volt.

Még nincs nagy baj, de...

A visszaélési arányok a teljes pénzforgalomhoz képest nagyon alacsonyak, ma 3 milliárd körüli elektronikus tranzakció zajlik Magyarországon évente, a csalási arányokat tekintve még mindig Európa élmezőnyébe tartozunk.

A fraud ajánlás célja, hogy most, mielőtt nagyobb problémává válna a csalások mértéke, lépjenek a szereplők, mert látjuk a trendeket

– mondta Luspay Miklós, az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának igazgatója az ajánlásról tartott háttérbeszélgetésen.

Az új jegybanki szabályozás szerint elvárás, hogy a pénzforgalmi keretszerződésben és azt megelőző ügyféltájékoztatásban a visszaélések kapcsán el kell különíteni az abban érintett ügyfél esetleges súlyosan gondatlan (kirívóan ésszerűtlen, szinte szándékos) magatartását az egyszerű gondatlanságtól. Nem lehet gyengíteni a jogszabályokhoz képest a piaci szereplőkre vonatkozó kárviselési szabályokat, s az adott ügyfél magatartását egy konkrét esetben annak körülményei alapján és nem általánosan kell megítélni.

Az ügyfél és a szolgáltató közti telefonos vagy egyéb hangalapú kommunikációnál az intézményeknek célszerű keresztazonosítást alkalmazni. Ennél legalább 3 kérdésre részben az ügyfél, részben a szolgáltató ügyintézője ad választ a beszélgetésben, így mindkét fél azonosítható. Ha pedig visszaélés történt, a bankoknak, egyéb intézményeknek olyan elektronikus kommunikációs csatornával kell rendelkezniük, amelyen az érintett ügyfelek várakozás nélkül bejelenthetik, vagy visszavonathatják a nem általuk adott megbízást.

A piaci szereplőknek az informatikai rendszerekben naplózással kell rögzíteniük az ügyfelek fizetési műveleteit, s a visszaélések kivizsgálásához szükséges eseményeket is. Így mindkét folyamat utólag is rekonstruálható lesz. A jegybank azt is előírta, hogy ha az ügyfél kéri, az intézményeknek haladéktalanul ingyenesen elektronikus értesítést kell küldenie, ha fizetési számlája egyenlege, illetve személyi hitelesítési, értesítési adatai megváltoztak (műveletmegfigyelési üzenet).

A pénzügyi intézményeknek az adathalászat megelőzésére a biztonságtudatosságot erősítő ügyféledukációs stratégiát kell kidolgozniuk. Kiemelt helyen és módon (pl. honlapjukon, sms vagy push-üzenetekben) rendszeresen és közérthetően – pl. infografikákkal, rövid videókkal – tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az aktuális visszaélések típusairól. Fontos a figyelemfelhívás akkor is, ha az intézmény új IT-rendszert vezet be vagy a réginél jelentős módosítást, cserét hajt végre.

