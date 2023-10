Belenyúl az atomtörvénybe a kormány, jócskán felpöröghetnek a hatósági eljárások

Három főbb területen tervezi módosítani az atomenergiáról szóló törvényt a kormány, amelyek közül leginkább két új eljárásrend bevezetése a fontos, és amelyek a Paks II. kapacitásbővítése, illetve a Paks I. tervezett üzemidő hosszabbítása miatt is lényegesek – derült ki a kormány társadalmi egyeztetési felületére feltöltött tervezetből. Az Euratom felé előzetesen már elküldte a tervezetet a kormány, amely alapján a hatósági eljárási folyamatok jócskán felpöröghetnek, az anyaghoz pedig most péntekig még bárki hozzászólhat.

A társadalmi egyeztető felületre feltöltött anyagok alapján a törvénymódosítás célja az, hogy „megteremtse azokat a törvényi szintű rendelkezéseket, amelyek a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet felülvizsgálata eredményeként szükségesek a megfelelő rendeleti szintű szabályozás kialakításához”.

Az Energiaügyi Minisztérium által előkészített törvénytervezet több ponton is belenyúl az 1996-os atomtörvénybe, amelyek tartalmukban az alábbi három területtel függnek össze, és emiatt az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnöke új felhatalmazásokat kap, hogy az alábbiakat rendeletben állapítsa meg:

Két újfajta eljárást vezet be a törvény: a bejelentés tudomásulvételi eljárást és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárást. Ezzel összefüggésben a nukleáris létesítmények tekintetében az OAH elnöke megkapja a jogot, hogy „a bejelentés tudomásulvételi eljárásban és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárásban a bejelentés mellékleteire, a bejelentésköteles tevékenység során felmerülő eltérések kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bejelentés tudomásulvételi eljárás és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárás alá vonható, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerelemek körét”.

Ezzel összefüggésben a nukleáris létesítmények tekintetében az OAH elnöke megkapja a jogot, hogy „a bejelentés tudomásulvételi eljárásban és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárásban a bejelentés mellékleteire, a bejelentésköteles tevékenység során felmerülő eltérések kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bejelentés tudomásulvételi eljárás és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárás alá vonható, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerelemek körét”. Új feladatként írja elő a törvénytervezet az OAH elnöke számára, hogy „jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartása” közhiteles adatbázist hozzon létre és vezesse azt naprakészen. Emiatt az OAH elnöke rendeletalkotási jogot kap arra, hogy „A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételének, nyilvántartása felfüggesztésének, nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményeket” meghatározza.

Emiatt az OAH elnöke rendeletalkotási jogot kap arra, hogy „A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételének, nyilvántartása felfüggesztésének, nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményeket” meghatározza. Új feladatként a szolgálati igazolvány kiadására vonatkozó kereteket is megszabja a törvénytervezet. Ezzel összefüggésben az OAH elnöke rendeletalkotási jogost kap arra, hogy „a hatósági feladatot ellátó személy részére biztosítandó szolgálati igazolványra vonatkozó részletes szabályokat, valamint az igazolvány személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát” meghatározza.

A fentiek közül a két új eljárásrend bevezetése tűnik a leginkább fontosnak (a bejelentés tudomásulvételi eljárás és az eltérés bejelentés tudomásulvételi eljárás), amelyek ráadásul az atomerőművek kiemelten fontos, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerelemek körét is érinti, és az engedélyes bejelentése alapján kell lefolytatnia szoros határidők mellett az OAH-nak. A törvénytervezet szerint ugyanis „A bejelentés tudomásulvételi eljárásban az ügyintézési határidő a bejelentés atomenergiafelügyeleti szervhez érkezését követő napon kezdődik." Ezután jön egy kulcsmondat:

Az ügyintézési határidő – ha e törvény végrehajtására kiadott elnöki rendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem határoz meg – 15 munkanap.

A törvénytervezet szerint ötféle döntést hozhat ebben az eljárásban az atomenergia-felügyeleti szerv a) a bejelentésben foglaltak tudomásulvételét feltételhez köti, b) a bejelentéssel érintett tevékenység folyamatában visszatartási, valamint ellenőrzési pontot állapít meg, c) az a) és b) pontban foglaltakat együttesen alkalmazza, d) a bejelentésben foglaltak tudomásulvételét elutasítja, vagy e) a bejelentésben foglaltakat tudomásul veszi. Ha egyik döntést sem hozza meg a megjelölt határidőn belül, akkor az engedélyes az ügyintézési határidő utolsó napját követő naptól jogosult megkezdeni az adott tevékenységet. Az is lényeges, hogy „a bejelentés tudomásulvételi eljárás más eljárással nem egyesíthető”, illetve „a bejelentés tudomásulvételi eljárásban hiánypótlásnak nincs helye”.

Amint fent már utaltunk rá, a törvénymódosítás szerint az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik majd „az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, a 2. és 3. biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerelemek gyártását, beszerzését érintő bejelentés tudomásulvétele és eltérés bejelentés tudomásulvétele”.

Magyarul: az atomerőműnél a primer kör utáni második és harmadik legmagasabb biztonsági osztályba tartozó rendszerek kapcsán 15 munkanapon, vagy még annál is rövidebb idő alatt kellene tudomásul vennie az OAH-nak a megadott információkat, vagy ha valamilyen gondot lát, akkor annak megfelelő választ adnia.

Amint a Népszava rámutat: a 2. biztonsági osztályba tartozik például az áramellátás, a legbelső reaktorkör tömörségének fenntartása, a reaktivitás korlátozása, a légmentes zárás, a sugárzó anyagok terjedésének ellenőrzött keretek között tartása vagy a baleseti rendszerek. Ahogy a lap fogalmazott: értetlenül áll a javaslatok előtt Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampányfelelőse, ugyanis megítélése szerint 15 munkanap kevés lehet a 2. és a 3. biztonsági osztályba sorolt berendezésekre vonatkozó bejelentések „tudomásulvételére”.

Azt azonban nem zárta ki, hogy a 2. és a 3. nukleáris biztonsági osztályba sorolt eljárások engedélyezésének pontosításával egy jogszabályi hiányosságot orvosolna a kormány. Összességében úgy látja, hogy a javaslatokon egyértelműen tükröződik Paks II. kapcsán a beruházó szándékainak megfelelő, gyorsítási szándék, ami akár a hatóság tehermentesítéseként is tálalható.

Érdemes egyébként azt is megjegyezni és ez Paks I. tervezett üzemidő-hosszabbítása miatt is fontos, illetve Paks II. tervezett építése miatt is, hogy a törvénymódosítás rögzíti: az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik „a nukleáris létesítmény rendszere, rendszereleme tekintetében a tervezéssel, gyártással, beszerzéssel, szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (atomerőmű esetén ide értve az eltérő fűtőelemkötegek alkalmazásának bevezetését is), üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tevékenységek nukleáris biztonsági engedélyezése és ellenőrzése, továbbá radioaktívhulladék-tároló rendszere és rendszereleme tekintetében az átalakítással, leszereléssel és lezárással kapcsolatos tevékenységek engedélyezése és ellenőrzése;”

Paks II.-t érintő módosítás egyébként az, hogy az egyik törvénymódosító paragrafus új elemként előírja „A létesítési engedéllyel rendelkező atomerőmű engedélyese az üzemeltetési engedély hatálybalépését megelőzően, a radioaktív hulladék kezeléssel és kiégett üzemanyag kezeléssel kapcsolatos előkészítő feladatok felmerülő költségét az üzembe helyezésig eseti befizetéssel teljesíti a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. A befizetésre kerülő összeget az adott évi központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.”

Címlapkép forrása: Paks II. Facebook-oldala