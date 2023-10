Máris átírt két betűt a kormány a friss napelemes rendeletben

Október 13-án lép majd hatályba a napelemek betáplálási stopjának feloldásáról szóló kormányrendelet, amelyet a Portfolio múlt heti konferenciáján jelentett be Lantos Csaba energiaügyi miniszter, illetve Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, de máris átírt benne két betűt a kormány a tegnap éjjeli Magyar Közlöny segítségével, amely egy szokatlan „helyesbítés” részt is tartalmaz. Összefoglaljuk röviden, hogy hogyan jutottunk idáig és mit takar a két apró módosítás.

A múlt csütörtöki, október 5-i, Energy Investment Forum konferenciánkon jelentette be Lantos Csaba és Juhász Edit a háztartási méretű kiserőművek (hmke) tavaly elrendelt betáplálási stopjának részleges feloldását 2024. január 1-től, azaz az ország döntő részén, illetve a háztartási méretű fogyasztók döntő részénél megszűnik a közcélú hálózatra való betáplálás tiltása. Lantos prezentációja szerint az áramkörök 93%-a esetén megszűnik a betáplálási stop, amely a háztartások szintjén 84%-ot érint kedvezően. A most még érvényben lévő betáplálási stop azokra vonatkozik, akik tavaly október 31-ig nem jelezték hmke telepítési igényüket a szolgáltatójuk felé, így csak tároló telepítése mellett tudnának napelemet telepíteni, ami gyakorlatilag megtérülés nélküli beruházást jelentene.

A lényeg tehát az, hogy januártól az ország nagy részén újra lesz majd lehetőség napelemet telepíteni, hiszen megszűnik a betáplálási stop, igaz közben pont elindul a bruttó elszámolási rendszer is, amelynek részleteit szintén bejelentette Lantos.

Eszerint nettó 5 forint körüli betáplálási árral számolhatnak a hmke tulajdonosok (elosztói körzettől függően 4,39 és 5,25 forint közötti tartományban szóródik az A1-es díjszabásban, hasonlóan ahhoz az árhoz, ahogy a háztartások a rezsicsökkentés keretében az átlagfogyasztásig kapják az áramot energiadíjként). Ezzel párhuzamosan lehetővé teszi a kormány, hogy bármely piaci szereplőnek el lehet majd adni a villamos energiát, és a betáplálás után nem számol majd fel rendszerhasználati díjat az új rendszer.

A betáplálási ár meghatározása mellett fontos bejelentés volt az is, hogy a kormány a bruttó elszámolásba kerülő családok számára 2024-ben egy 75 milliárd forintos keretösszegű tároló telepítési pályázatot is hirdet, hiszen érdemes lesz a napelem telepítés mellé tárolót is telepíteni és ezen költségek 65%-át vissza nem térítendő támogatással segíti a kormány. A pályázat korlátozza, hogy mekkora méretű napelemet és tárolót lehet telepíteni (legfeljebb 4 kW-os napelem telepíthető legfeljebb 8 kWh-os tároló kapacitással), aminek az indoklását is megadta a konferencián Lantos:

Mi azt szeretnénk ösztönözni, hogy önellátásra rendezkedjenek be a háztartások, de ne erőműveket építsenek.

Így tehát az önellátást ösztönözi a kormány, azaz azt, hogy az érintett háztartások lehetőleg csak a saját fogyasztásukhoz igazodó villamos energiát termeljék meg és fogyasszák el a tárolóból (a nappal megtermelt áramot este/éjjel fel tudják használni), és így kevésbé használják a hálózatot, ha már a betáplált mennyiségért nem számíthatnak fel rendszerhasználati díjat a szolgáltatók.

A konferencia után október 5-én csütörtökön este a fentiek meg is jelentek a 142. számú Magyar Közlönyben három egymás utáni kormányrendelet formájában. Ezek lényege az alábbi:

A 459/2023. (X. 5.) számú kormányrendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és az elinduló bruttó elszámolási rendszer keretében a hálózatba betápláló háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői számára teszi lehetővé, hogy bármely piaci szereplőnek értékesíthessék a megtermelt villamos energiát. Így tehát nem kell kizárólag az egyetemes szolgáltató MVM-nek értékesíteni azt nettó 5 forint körüli átvételi áron (mint amennyiért a rezsicsökkentési rendszer keretében az energiát vételezik a háztartások), csak akkor kell ezt megtenni, ha ezt kéri a hmke üzemeltetője.

Így tehát nem kell kizárólag az egyetemes szolgáltató MVM-nek értékesíteni azt nettó 5 forint körüli átvételi áron (mint amennyiért a rezsicsökkentési rendszer keretében az energiát vételezik a háztartások), csak akkor kell ezt megtenni, ha ezt kéri a hmke üzemeltetője. A 460/2023. (X. 5.) számú kormányrendelet október 6-án hatályba lépett és az elinduló bruttó elszámolási rendszer feltételeit rögzíti a közelmúltbeli bejelentésekkel összhangban (a betáplált és vételezett energiamennyiséget irányonként külön-külön kell számolni). Eszerint aki 2023. szeptember 7-én éjfélig jelezte hmke telepítési igényét, vagy bővítését a szolgáltatója felé, és ha 2026. január 1-ig megtörténik az üzembe helyezés, akkor ők még az éves szaldó rendszerben lesznek az üzembe helyezéstől számított 10. év végéig. Ha viszont ezen dátum után történt az igénybejelentés, illetve az üzembe helyezés, akkor már a bruttó elszámolás szerint kell csatlakozniuk a 2024-től megtörténő üzembe helyezés mellett. Emellett azt is rögzíti a rendelet, hogy mind a szaldóban, mind a bruttó elszámolásban a betáplálás esetén nettó 5 forint körüli áron lehet betáplálni a hálózatba a villamos energiát (elosztói körzettől függően 4,39 és 5,25 forint közötti tartományban az A1-es díjszabásban).

A Kormány 461/2023. (X. 5.) számú rendelete október 13-án lép hatályba és a hmke-k tavaly elrendelt betáplálási stopjának feloldása részleteit tartalmazza, így tehát azt, hogy 2024. január 1-től feloldja a kormány a betáplálási stopot, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak közzé kell tennie egy olyan oldalt, amely bemutatja, hogy mely áramkörökben áll fenn a továbbiakban is a zárolás műszaki okok miatt és melyekben nem. Azóta pénteken a MEKH el is indította ezt az ellenőrzési lehetőséget ezen az oldalon, tehát a fogyasztók a saját mérési pont azonosítójuk (POD azonosítójuk) ismeretében tudják ellenőrizni, hogy az ő áramkörükben 2024-től fog-e még élni a betáplálási stop, vagy sem. Azt is rögzíti a rendelet, hogy az elosztó hálózati engedélyeseknek hathavonta, először 2024. június 30-ig, el kell küldenie a MEKH és az átviteli rendszerirányító felé azokat a javaslatait, hogy mely áramkörökben kellene (újra) elrendelni a zárolást, vagy hol lehet feloldani az addig érvényes zárolást, illetve azokat a folyamatokat is rögzíti a rendelet, hogy a még zárolt körzetek feloldásához milyen lépések kellenek, és a feloldás után kinek mit kell tennie.

A fenti utolsó, 461/2023-as kormányrendelet 4. paragrafusa pontosított két hivatkozást, illetve két szóösszetételt a tavaly tavasszal hatályba lépett kormányrendeletből, mégpedig az alábbi módon (döntés helyett javaslat kialakítása). Az alábbi tehát a csütörtök este megjelent friss kormányrendelet idevágó része:

Ebbe a két szóösszetétel módosításba nyúlt bele a kormány a tegnap éjjeli Közlönyben megjelent helyesbítő résszel, és amint bekarikáztuk: gyakorlatilag egy-egy betűt szúrt csak bele a két kifejezésbe a kormány (zárolására, bekezdése) egy olyan rendeletben, amely még hatályba sem lépett. A betű beszúrások egyébként érdemi, tartalmi módosítást nem jelentenek:

Címlapkép forrása: Getty Images