Barbie rózsaszín papucsai besétálnak a tőzsdére

Megvan az árazás

Azt már korábban is tudtuk, hogy az ársáv részvényenként 44-49 dollár, ennek nagyjából a közepén,

46 dolláron lesz a kibocsátás, amivel a Birkenstock piaci értéke 8,6 milliárd dollár, a cég 1,5 milliárd dollár friss tőkét von be.

A kibocsátásban

a Birkenstock 10,8 millió részvényt ad el,

a nagytulajdonos, L Catterton 21,5 millió részvényt értékesít,

így összesen 32,3 millió részvény kerül tőzsdére. A kibocsátás után a nagytulajdonos a részvények 83 százalékát birtokolja, vagyis továbbra is erős kontrollja lesz a cég felett.

A vállalat részvényei iránt már több nagybefektető is jelezte az érdeklődését, az LVMH elnökének, Bernard Arnauldnak a családi holdingcége már eddig is tulajdonos volt a Birkenstockban, de további 325 millió dollárnyi papírt vehetnek, a norvég állami vagyonalap és az ismert befektető, Henry Ellenbogen cége, a Durable Capital Partners is több százmillió dollárért venne a német cég részvényeiből. A kibocsátás után a vállalat dolgozói is tulajdonossá válhatnak, 8 százaléknyi részvény a kibocsátási áron közöttük kerülhet szétosztásra.

A kereskedés ma kezdődik meg a papírokkal, a részvény tickere BIRK lesz.

Mi az izgalmas a Birkenstockban?

A Birkenstock az 1774-es alapítását követően hosszú ideig egy családi vállalkozás volt, 6 generáción keresztül a Birkenstock család tagjai vezették a céget, a nagy fordulópont viszont 2013-ban jött el, amikor egy belső viszály miatt úgy döntött a Birkenstock család, hogy külsős menedzsereket bíznak meg a vállalat vezetésével, ami első ránézésre meredek húzásnak tűnt, de bejött, attól kezdve a cég bevételei és profitja meredeken emelkedett. Miközben 2014-ben még csak 29 millió euró volt a vállalat bevétele, tavaly már 1,24 milliárd euró, a kibocsátást megelőző 12 hónapban pedig már 1,4 milliárd euró volt a bevétel

a családi vállalkozásból egy globális növekedési sztori lett.

Ráadásul a bevételek emelkedésével párhuzamosan a profitabilitás is javult, miközben a bevételek az elmúlt 2 évben átlagosan 31 százalékkal nőttek, a bruttó profit 40, az EBITDA pedig 49 százalékkal.

Néhány érdekes adat:

A vállalat legfontosabb piaca az Egyesült Államok, onnan jött tavaly a bevételek 54 százaléka, Európából 36 százalék,

a vevők 72 százaléka nő, 28 százaléka férfi,

első ránézésre öregesnek tűnnek a Birkenstock papucsok, de a vevők 31 százaléka a millenial vagy Y generációhoz tartozik, 12 százalékuk pedig Z generációs,

a legolcsóbb papucsok 40 euró körül indulnak, a legdrágábbak, például amiket nagy divatházakkal, mint a Dior készítenek, akár 1600 euróba is kerülhetnek,

a Birkenstocknak nem egyszerűen vevői, hanem rajongói vannak, az átlag amerikai Birkenstock tulajnak 3,6 pár Birkenstock papucsa van.

A bevételek és a profit növekedésén túl van még néhány izgalmas dolog a Birkenstockban, mint ahogy elemzésében Aswath Damodaran is felhívja a figyelmet, a befektetési sztorit több immateriális eszköz is megtámogatja:

Márkanév: a Birkenstock nemcsak az ismertség és a láthatóság szempontjából rendelkezik márkanévvel, hanem a márkanévhez szükséges árképzési erővel és működési árréssel is. A lábbelik egyediek, vagy imádják, vagy utálják őket, a Birkenstock nem megy a divattal, nem másol másokat. Ráadásul a lábbelik tervezésénél a kényelemre és a láb egészségére, valamint a minőségi alapanyagok használatára figyelnek, a sztori része az is, hogy szinte minden lábbelit még mindig Németországban gyártják.

Ismert vásárlók: már az amerikai piacra lépéskor is vonzotta a Birkenstock a hírességeket, de ez a hatás a mai napig tart, a Birkenstock különböző korosztályokban vonzza a hírességeket, Gwyneth Paltrow-tól és Heidi Klumtól kezdve Paris Jacksonig és Kendall Jennerig, ráadásul ezeknek a sztároknak nem is fizet azért, hogy hordják a papucsaikat.

Jó menedzsment: Oliver Reichert nemcsak a nagy növekedés irányába terelte a vállalatot, de mindezt úgy tette, hogy nem borította fel a márkanév mögött meghúzódó egyensúlyt. Valójában, miközben a Birkenstock olyan nagynevű márkákkal kötött együttműködési megállapodásokat, mint a Dior és a Manolo Blank, Reichert elutasította a jövedelmező ajánlatokat, hogy olyan tervezőkkel dolgozzanak együtt, akik szerinte aláássák a Birkenstock imázsát.

Barbie-őrület: az idei év egyik nagy kasszasikere a mozikban a Barbie film volt, ebben a filmben pedig a főszereplő, Margot Robbie rózsaszín Birkenstock papucsot hordott, ez is ráirányította a Birkenstockra a figyelmet, és akár hosszú távon is növelheti a vásárlói bázist.

Forrás: Birkenstock

Mi szüksége van a cégnek friss forrásra?

Adódik a kérdés, hogy egy jól menedzselt, erős növekedési fázisban lévő cégnek miért van szüksége a tőzsdei kibocsátásból származó friss forrásra?

A cég 2021-ben irányító tulajdonrészt adott el egy olyan private equity cégnek, az L Cattertonnak, ami mögött a világ egyik vezető luxuscége, az LVMH áll. A tranzakciót nagyrészt hitelből valósították meg, mégpedig nem is kicsiből, a tranzakcióra 4 milliárd eurós árazás mellett került sor, a hitel pedig közel 2 milliárd euró volt, a kibocsátási prospektus alapján

az IPO-ból származó összeget az adósságállomány leépítésére használják.

Mennyit ér a részvény?

Mos már tudjuk, hogy a kibocsátási ár részvényenként 46 dollár, de hogy ér-e ennyit a papír, ahhoz egy kis kapaszkodó Damodaran elemzése. A professzor a következő fontosabb feltételezésekkel élt a DCF modelljében:

az elmúlt években éves átlagban 18,2 százalékkal nőtt a Birekstock árbevétele, Damodaran szerint ez részben a Barbie-hatés miatt a következő évben 25 százalék lehet, az azt követő 4 évben pedig éves átlagban 15 százalék,

az operatív marzs az elmúlt években jellemzően 20 százalék felett alakult, a menedzsment képes lehet a profitabilitás további növelésére, jövőre 23, az azt követő években 25 százalék lehet a marzs.

A modellből részvényenként 41,3 dollár fair érték jött ki, ami 10 százalékkal alacsonyabb, mint az IPO ár.

Nyilvánvalóan a vállalat körüli felhajtás és az általános tőkepiaci hangulat is hatással lesz arra, hogy merre indul majd el a vállalat részvényárfolyama a kibocsátás után. Azt Damodaran is kiemeli, hogy jó a Birkenstock sajtója, a vállalat és a menedzsment teljesítményét is elismerik, ráadásul a Barbie film körüli felhajtás is segít. Rhhez jön hozzá a piaci hangulat, ami az elmúlt napokban újra javult, hetekig tartó esés után az elmúlt napokban felpattanás jött a világ vezető tőzsdéin, ez pedig a Birkenstock árfolyamára is pozitív hatással lehet.

Címlapkép forrása: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images