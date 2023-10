Felerősödtek a spekulációk - Már látszik a fény az alagút végén Kínában?

Csapnivaló gazdasági teljesítmény, fokozódó ellentétek a Nyugattal, és egyre nagyobb bizonytalanság. Leginkább ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni az elmúlt hónapok eseményeit Kínában, amely igencsak megtépázták a legnépszerűbb kínai részvényeket is. Az elmúlt napok eseményeit követően azonban könnyen lehet, hogy hamarosan már megláthatják a fényt az alagút végén a befektetők, ugyanis egyes források szerint a hatóságok hamarosan fokozhatják a tőzsde felkarolására tett erőfeszítéseiket. Ennek apropóján megnéztük, hogy az elmúlt hónapok zuhanását követően milyen lehetőségek lehetnek a kínai részvénypiacon. Többek között a nemzetközi részvénypiaci befektetésekről is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.

Itt a változás szele?

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Kína állami vagyonkezelő alapja 2015 óta először növelte részesedését a legnagyobb kínai bankokban, ezzel felerősítve azokat a spekulációkat, hogy a hatóságok fokozhatják az elmúlt években gyengélkedő tőzsde felkarolására tett erőfeszítéseiket.

Az állami tulajdonú Central Huijin Investment a szerdai bejelentések szerint mintegy 65 millió dollár értékben vásárolt részvényeket a "kínai Big Fournak" is nevezett bankokban - ide tartozik a Bank of China, az Agricultural Bank of China, a China Construction Bank és az Industrial and Commercial Bank of China bankokban. Az 1,4 ezer milliárd dolláros China Investment részét képző Huijin a részesedések további növelését tervezi következő hat hónapban.

Egyre több kínai közgazdász és fedezeti alap kéri a kormányt, hogy közvetlenül avatkozzon be egy stabilizációs alap segítségével a kínai részvénypiacon, egy ilyen megoldástól azonban a hatóságok a 2015-ös piaci összeomlás óta eddig tartózkodtak.