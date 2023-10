Csúnya mínusz lett a vége az amerikai tőzsdéken

Pozitív felütéssel indult a hét a részvénypiacokon, tegnap világszerte emelkedtek a tőzsdék, ma azonban Európában már óvatosabb kereskedést láttunk, a nap folyamán csak iránykeresés látszott. Kivételt képezett a lengyel piac, ami ma is ralizott és a BUX is felülteljesítő volt, elsősorban a Mol napvégi szárnyalásának köszönhetően. Ma zajlott a Budapest Economic Forum, amelyen neves hazai és külföldi előadók beszéltek a gazdasági kilátásokról. Ezen kívül ma sor került az európai pénzügyminiszterek ülésére, valamint kiskereskedelmi és ipari statisztikák érkeztek az Egyesült Államokból. Közben beindult a vállalati jelentési szezon, számos nagy cég, köztük a Johnson & Johnson, a Bank of America, és a Goldman Sachs is beszámolt a legfrissebb számairól.