Itt a lista, durva különbségek vannak a világ tőzsdéi között

Kövesy Károly 2023. október 23. 17:00

Jelentős különbségek mutatkoznak a világ tőzsdéi között, az amerikai részvénypiacok a legfrissebb adatok alapján a globális részvénypiaci kapitalizáció csaknem felét adják. Ehhez természtesen hozzájárul, hogy az NYSE-n és a Nasdaq-on jegyzik a világ legértékesebb cégeit, utóbbi ráadásul masszív növekedésen ment keresztül az elmúlt években, így fokozatosan dolgozza le a hagyományosan "New York-i tőzsdének" (bár valójában mindkettő New Yorkban található) nevezett NYSE előnyét. Ilyen kontextusban nem könnyű elhelyezni a nagyságrendekkel kisebb magyar tőzsdét, de azért nem is lehetetlen a feladat.