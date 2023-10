Rég várt kedvező változás közeleg klímaügyben - Már hatnak a megújuló energiaforrások?

A megújuló energiaforrások terjedése kezdi lefelé törni a globális szén-dioxid-kibocsátási görbét, nagyrészt a nap- és szélenergiának, illetve a villanyautóknak köszönhetően - derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) irányadónak számító 2023-as jelentéséből. Ez a remény életben tartásához elég, de a klímacélok eléréséhez még sokkal többre van szükség.

Elsősorban a három vezető tiszta technológia - vagyis a fotovoltaikus napelemek, a szélturbinák és az elektromos járművek - térnyerésének hatására az emisszió várható alakulását a 'business as usual' forgatóköny alapján jelző grafikon (STEPS-2023) ma már sokkal jobban mutat, mint a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény előtti állapot alapján rajzolt alapforgatókönyv (az alábbi garfikonon: Pre-Paris Baseline). Az IEA napokban kiadott jelentése szerint valamikor 2024-2025-ben elkezdődhet a szén-dioxid-kibocsátás rég várt csökkenése.

Az ENSZ-tagállamok (lényegében a világ összes országa) 2015-ös kulcsfontosságú megállapodása előtt a várakozás úgy szólt, hogy az akkori mintegy 35 milliárd tonnáról 2030-ig megközelítőleg 43 milliárd tonnára emelkedik a globális energiaszektor CO2-kibocsátása. A klímaegyezményen és az azóta hozott döntéseknek is köszönhetően ma már úgy tűnik, az évtized végére további intézkedések nélkül is 35 milliárd tonnára csökkenhet a klímaváltozás fő felelősének tartott kibocsátás a 2022-es 37 milliárd tonnás rekord szintről.

A 2030-as emissziós kilátások durván 8 milliárd tonnás javulásából a napelemek hozzávetőleg 3, a szélerőművek 2, az elektromos autók pedig körülbelül 1 milliárd tonnával veszik ki a részüket, míg a fennmaradó mennyiség megtakarítása egyéb tiszta technológiáknak köszönhető. Ezzel párhuzamosan a fosszilis energia iránti kereslet emelkedése is megállhat, amint arról az IEA új jelentése alapján ebben a cikkünkben beszámoltunk.

Bár mindez reményt keltő, messze nem elég ahhoz, hogy az emberiség elérje az éppen a Párizsi Klímaegyezményben rögzített éghajlatvédelmi célt.

E szerint ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrofális mértékű klímaváltozást, a 21. század végén a globális felszínközeli átlaghőmérséklet emelkedésének mértékét jócskán 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 fok alatt kellene tartani az iparosodás előtti szinthez képest. Ezzel szemben a felmelegedés mértéke már jelenleg is közel 1,2 fok, és egy olyan állapot felé haladunk, amelyben 2100 körül a világ 2,4 fokkal melegebb a bázisértéknél.

A klímacél eléréséhez a CO2-kibocsátást 2030-ig nagyjából 24 milliárd tonnára, 2040-ig 6 milliárd tonnára, a 2050-es év környékére pedig 0 közeli mennyiségre kellene csökkenteni, amelyet a természetes karbonnyelők (mindekelőtt az óceánok és erdők), valamint a légkörből CO2-t kivonni képes negatív emissziós technológiák is teljes mértékben meg tudnának kötni (NZE).

Valahol a két, az alábbi grafikonon kékkel, illetve zölddel vázolt lehetséges forgatókönyv között helyezkedik az, a sárgával jelölt pálya, amely akkor realizálódna, ha a kormányok és iparágak által 2023 augusztusának végéig tett összes, klímaügyben tett vállalás maradéktalanul és időben teljesülne (APS). Ez esetben az évszázad végén a globális felmelegedés mértéke a prognózis szerint körülbelül 1,7 Celsius-fok lenne.

Az alábbi grafikon nem csak a három, fent ismertetett lehetséges CO2-kibocsátás-csökkentési forgatókönyvet ábrázolja hagyományos vonaldiagramon, de azt is, hogy a felmelegedés évszázad végi mértéke jelentősen el is térhet a fent jelzett medián-értékektől. Ugyanis, bár a prognózisokat készítő modellezési módszerek folyamatosan fejlődnek, továbbra is jókora bizonytalanságokat rejtenek magukban.

Így - jelenlegi tudásunk szerint - van rá esély, hogy az évszázad végi globális átlaghőmérséklet akkor is több mint 2 fokkal magasabb lesz az iparosodás előttinél, ha teljesül a 2050-es karbonsemlegességi cél, ahogyan arra is, hogy a jelen pályán maradva a felmelegedés mértéke eléri a 3,5 fokot is (egy a húszhoz eséllyel). Igaz, az sem teljesen kizárható, hogy csupán a már ma is érvényes szabályozási környezettel, az ígéretek beváltása és további intézkedések nélkül is 2 fok alatt marad a felmelegedés mértéke.

Ha sikerülne elérni a 2050-es karbonsemlegességet, akkor a hőmérséklet-emelkedés nagy eséllyel valamikor 2040 körül tetőzne nem egészen 1,6 fokos felmelegedéssel, majd lassú globális lehűlés kezdődne, melynek eredményeképpen a 2100-as évre 1,4 fok körüli értékre esne vissza. Minden további hőmérséklet-emelkedés azonban jelentős kockázatokkal jár, melyek további intézkedések hiányában különösen szélsőséges következményekkel járhatnak a globális ökoszisztémákra és az emberi jólétre nézve.

A globális szén-dioxid-kibocsátás legnagyobb részét, csaknem 40%-át 2022-ben a villamosenergia-szektor adta, közel 15 milliárd tonnával. A megújulók terjedésével és a digitalizációs trenddel is összefüggő elektrifikáció hatására az elektromos áram az energiafelhasználás egyre nagyobb részét adja, ezért is érdekes, hogyan alakulhat a szektor CO2-emissziója 2050-ig a főbb forgatókönyvek megvalósulása esetén.

Az alábbi ábrán szereplő jobb oldali grafikon ezt mutatja be, míg a bal oldalon az látható, hogy a különböző régiókban hogyan alakul jelenleg és a jövőben az áramtermelés CO2-intenzitása, vagyis az 1 kWh villamos energia előállítása során kibocsátott szén-dioxid mennyisége (EMDE=feltörekvő és fejlődő országok; AE=fejlett gazdaságok).

A fenti prognózosik a szén-dioxid-kibocsátás lehetséges alakulásával foglalkoznak, de a globális felmelegedés mintegy 30%-áért az (első) Ipari Forradalom óta a légkörbe egyre nagyobb mennyiségben kerülő metán (CH4) a felelős. Bár a metán a CO2-nél jóval rövidebb ideig stabil, globális melegítő potenciálja sokszorosa a szén-dioxidénak.

Az emberi tevékenységgel összefüggő metán-kibocsátás közel 40%-a az energiaszektorból, azon belül is a fosszilis energia ipari műveletekből ered. Az alábbi grafikon a metánemisszió várható alakulását mutatja a három fő forgatókönyv megvalósulása esetén, illetve a szén, az olaj és a földgáz mint metánforrás szerepének csökkenését a legkedvezőbb szcenárió teljesülése esetén.

A metánemisszió gyors és fenntartható csökkentése a globális felmelegedés rövid idő alatt történő korlátozásának kulcsa lehetne, és a fosszilis energia ipar a meglévő technológiák alkalmazásával 70%-kal mérsékelhetné azt, minimális vagy nulla nettó költség mellett.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

A képek forrása: IEA WEO