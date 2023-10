Magyarországon építhet gyárat az autóipar új királya

Lapértesülések szerint Magyarországon építhet autógyárat a világ vezető konnektoros elektromos autógyártója, a BYD. A vállalat Kínában már a legnagyobb, célja pedig az, hogy globálisan is terjeszkedjen, az európai hódításban kulcsszerepe lehet a vállalat új üzemének, ami akár Magyarországon is felépülhet. Megnéztük, hogy mit érdemes tudni a BYD-ról, ami buszgyártással már jelen van itthon, aminek az elektromos autóit október közepe óta lehet kapni Magyarországon, és aminek a kínai üzemét nemrég Orbán Viktor is meglátogatta.

Több, mint autógyártó

A BYD-t 1995 februárjában alapították, akkor még a fő fókusz az Ni-Cd akkumulátorok gyártásán volt telefonokhoz, majd egy évvel később már lítium-ion akkumulátorokat gyártott a cég. 2000 előtt Európában és az USA-ban is volt fióktelepük, majd 2002-ben bevezették a Hongkongi tőzsdére a cég részvényeit. Ugyanúgy 2002-ben a BYD felvásárolta a Qinchuan Automobile Company-t, majd egy évre rá, 2003-ban megalapította a BYD Auto nevű leányvállalatot.

Mostanra már erről az autóipari szegmenséről ismert a cég, hiszen a BYD a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Viszont valójában egy ipari konglomerátumról van szó, amely számos más szegmensben is tevékenykedik, az elektromos akkumulátorok terén például a második legnagyobb szereplő, továbbá a mobiltelefonok piacán is a globális élvonalban van.

Autóipari tevékenységén keresztül a BYD a világ egyik legnagyobb elektromos járműgyártójává vált, beleértve az elektromos autókat, buszokat (Magyarországon is) és vonatokat. Ezekhez a termékekhez a vállalat különböző komponenseket is gyárt.

A cég vasúti közlekedési megoldásokat fejlesztett ki, köztük elektromos egysínes (monorail) rendszereket, amelyek városi tömegközlekedésben használhatók.

A BYD emellett az energiatárolásban is jelentős szereplő, lítium-ion akkumulátorokat gyárt különböző alkalmazásokhoz, beleértve a lakossági és kereskedelmi energiatároló rendszereket, a mobil akkumulátorokat, valamint az EV-ket.

A vállalat a napenergiaszektorban is jelen van, napelemeket és kapcsolódó alkatrészeket gyárt lakossági és ipari felhasználásra.

A cég mobiltelefon-alkatrészeket is gyárt és értékesít, valamint elektronikai összeszerelési szolgáltatásokat nyújt. A BYD ebben a szegmensben nem rendelkezik saját termékmárkával, hanem olyan ügyfeleket szolgál ki, mint a Huawei, a Samsung, az Apple, a vivo és a Xiaomi.

A fentiek közül a leghangsúlyosabb szegmens a vállalatnál mostanra az autógyártás, ahol az első években belsőégésű motoros autókat gyártottak, 2022-ben viszont a BYD bejelentette

a belső égésű motorral hajtott járművek gyártásának teljes megszüntetését, hogy a BEV és PHEV piacra koncentrálhasson.

A BYD az elmúlt években gyorsan növekedett, és profitált az EV-ipart támogató kínai politikából. A TrendForce adatai szerint a vállalat idén augusztusban a Toyota, a Volkswagen és a Honda után a világ negyedik legnagyobb autógyártója lett az eladások alapján.

Gyakran felmerül az a megfogalmazás, hogy a BYD a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. Ez azonban csak akkor igaz, ha a hibrid járműveket is belevesszük ebbe a kategóriába (amelyek kibocsátása nyilvánvalóan nem 0). A teljesen elektromos autóknál továbbra is a Tesla van az élen, viszont a BYD a harmadik negyedévben már fej-fej mellett volt az amerikai céggel.

Az idei első 9 hónapban a BYD 2,07 millió személyautót értékesített, ami 76 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. Mind a teljesen elektromos autók (BEV), mind a hibridek (PHEV) egymillió darab felett voltak, ami igen látványos eredmény.

A BYD autóeladásai az év eddigi részében (év/év változás):

BEV-k: 1 048 413 (80 százalékos növekedés)

PHEV-k: 1 021 842 (72 százalékos növekedés)

Összesen: 2 070 255 (76 százalékos növekedés)

Összehasonlításképp, a Tesla 1,32 millió teljesen elektromos autót adott el eddig idén. Ha a Volkswagenhez viszonyítjuk, a teljes értékesítésben azért elég nagy lemaradás van, hiszen a Volkswagen összesen 6,8 millió (nem csak elektromos) autót adott el. BEV-ből viszont mindössze 532 ezer darabot értékesítettek, durván fele annyit, mint a BYD.

Magas növekedés

27 év alatt hatalmasat nőtt a cég, a dolgozók létszáma 20-ról 290 ezer főre nőtt, a BYD mostanra több mint 30 ipari parkkal és több mint 40 fiókteleppel rendelkezik világszerte.

2008 és 2022 között a vállalat árbevétele 15-szörösére nőtt, és az elemzői várakozások szerint a következő években is dinamikusan növekedhet, idén 51 százalékkal bővülhet, 2023 és 2025 között az éves átlagos növekedés 32 százalék lehet.

A 2022-es árbevételnek 76,6 százalékát már az autóipari szegmens adta, míg 2021-ben ez az arány 59,7 százalék volt.

A bevételeket tekintve a BYD idén 87,3 milliárd dollárnak megfelelő árbevételt érhet el, míg a Tesla várhatóan 97,2 milliárd dollárt, tehát az amerikai gyártó beéréséhez még nőnie kell a BYD-nek.

A profittermelés az elmúlt években gyorsult fel, a 2022-ben közel öt és félszeresére ugrott a nettó eredmény, idén pedig további 70,3 százalékos növekedés jöhet az elemzői várakozások alapján. Jövőre aztán 36 százalékos, 2025-ben pedig 31 százalékos profitnövekedés jöhet a megelőző évekhez képest.

Idén a BYD profitja 3,9 milliárd dollár lehet, miközben a Tesláé ennél jóval nagyobb, 9,4 milliárd dollár. Érdemes azonban megjegyezni, hogy miközben a Tesla a marzsok beszűkülésével szenved, addig a BYD-nél várhatóan az idei évben a profitnövekedés (+70%) jóval meghaladja az árbevétel (+50%) növekedési ütemét.

A BYD hétfőn közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését, mely szerint a cég bevétele 38,5 százalékkal 162,2 milliárd jüanra ugrott, míg a profit 82,2 százalékkal 10,4 milliárd jüanra nőtt. A BYD bruttó marzsa 22,1 százalékon alakult, ami 2020 harmadik negyedéve óta a legmagasabb érték.

Az adózott eredmény és a bevétel egyaránt rekordnagyságú volt.

Miben erős a cég?

A BYD versenyelőnye erős K+F kompetenciájának, diverzifikált termékportfóliójának, erős pénzügyi teljesítményének, stratégiai partnerkapcsolatainak és az innovációra való összpontosításának köszönhető. A vállalat az elektromos járművek és az akkumulátorok piacán is vezető szereplő, és világszerte egyre nagyobb elismertségre tesz szert.

Nagy előnynek számít továbbá, hogy a BYD saját akkumulátorokat gyárt, az alkatrészeket és a chipeket pedig a BYD Electronic szállítja, tehát egy vertikálisan integrált ellátási láncról beszélhetünk.

Ez a működési struktúra megkönnyíti a költségek kordában tartását.

Az akkumulátorgyártásban ráadásul egyáltalán nem kis szereplőről van szó, az SNE Reseach adatai szerint a CATL után a BYD a világ második legnagyobb akkumulátorgyártója, közel 16 százalékos piaci részesedéssel.

Zászlóshajónak számító technológiái között szerepel a Blade Battery, a DM-i/DM-p technológia, és az e-platform 3.0.

A Blade Battery egy lítium-vas-foszfátot (LFP) akkumulátor, amely speciális kialakítással rendelkezik, és amelyet pengeként lehet elhelyezni egy akkumulátorcsomagba. Az akkumulátorcsomag helykihasználása a cég szerint több mint 50 százalékkal nagyobb, mint a legtöbb hagyományos lítium-vas-foszfát blokk akkumulátoré.

A DM-i/DM-p(dual mode) technológia egy hibrid hajtáslánc megoldása. A DM-i a hatékonyságorientált elsőkerék-meghajtású modellekre, a DM-p pedig a teljesítményorientált összkerék-meghajtású modellekre vonatkozik.

Az e-platform 3.0 pedig a nevéből eredően egy elektromos járműplatform, amelyre a cég teljesen elektromos autóit építik. A platform Blade Battery technológia megfelelő integrálására lett optimzaliálva.

Ahogy fent is láttuk, a BYD sokkal kevesebb profitot termel az eladott autókon, mint a Tesla. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a BYD a Tesla, a Nio, az XPeng és más EV-gyártók által értékesített prémium modellekkel ellentétben

megfizethetőbb elektromos járművekkel vágott a versenytársak elé Kínában.

Tavaly a BYD piacra dobta Seal és Dolphin modelljeit a Tesla Model 3 és Model Y versenytársaiként. Mivel a Seal alkatrészeinek 75 százalékát házon belül gyártják, a gyártási költségek 15 százalékkal alacsonyabbak, mint a Tesla sanghaji Gigafactory-jában készülő Model 3 esetében - derül ki a UBS elemzéséből, amely szerint a BYD modelljének előállítása 35 százalékkal olcsóbb, mint a Volkswagen hasonló járműveié.

A BYD nyáron megelőzte a Volkswagent Kína legkelendőbb autómárkájaként - ez azért is figyelemreméltó, mert a VW-nél nem csak az elektromos autókat számították be. A BYD azóta is megtartotta vezető szerepét, nem kis mértékben a kínai piac magas EV penetrációjának köszönhetően. Szeptemberben a BYD 243 918 autót adott el a kínai piacon, 11,72 százalékos piaci részesedést szerezve, míg a VW 205 161 autót értékesített, ami 9,86 százalékos piaci részesedésnek felelt meg.

Miközben az elektromos járműtechnológia erőteljes elterjedése miatt Kína továbbra is az egyik legvonzóbb piac, a helyi cégek egyre inkább külföldön terjeszkednek, hogy eladhassák termékeiket és piaci részesedést szerezzenek. Még az olyan kínai elektromos járművekkel foglalkozó start-up cégek is, mint a Nio vagy az XPeng is beléptek az európai piacra, hogy felpörgessék az értékesítési ütemet. Hozzájuk hasonlóan a BYD is terjeszkedik Kínán kívül, és olyan piacokon, mint Thaiföld, Izrael és Szingapúr, már a legkelendőbb EV-márka, de a fejlettebb piacokon, például Japánban és Európában is terjeszkedik.

A logisztikai költségek csökkentése érdekében a tengerentúli termelést is fokozza a cég. A BYD tavaly szeptemberben Thaiföldön vásárolt földterületet egy gyár számára, hogy kiszolgálja a délkelet-ázsiai piacot. Januárban bejelentette a cég, hogy partnerséget kötött az üzbegisztáni UzAutóval, egy állami tulajdonú üzbegisztáni autógyártó vállalattal, hogy ott gyártson autókat, valószínűleg a közel-keleti piacot megcélozva, majd júliusban egy brazíliai gyárról érkeztek hírek.

A megfizethető árú autók mellett a cég két luxus ajánlattal, a Yangwanggal és a Fang Cheng Baóval bővíti kínálatát, hogy részesedést szerezzen az 1 millió jüanos árkategóriában (ez nagyjából duplája más modelljei árának).

Tőkepiaci jelenlét

Ahogy fent is említettük, a BYD 2002 óta tőzsdén jegyzett cég. Igazán nagy visszhangot viszont csak azt követően kapott, hogy felkeltette Warren Buffett figyelmét. A legendás befektető konglomerátuma, a Berkshire Hathaway először 2008-ban vásárolt BYD-részvényeket 225 millió dollárért.

A Berkshire eredeti részesedése tavaly júliusban több mint 9,5 milliárd dollárt ért.

Ezek után kezdték el ritkítani a pozíciójukat, így részesedésük már 10 százalék alatt van.

A céghez hasonlóan az árfolyam is masszív növekedésen ment keresztül az elmúlt években, még annak ellenére is, hogy kínai részvénypiac egyébként szenvedett.

95,2 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a BYD a világ harmadik legértékesebb autógyártója a Tesla és a Toyota után. Elég erőteljes „Kína diszkont” van árazva a BYD árfolyamába, részben ennek is betudható, hogy a Tesla több mint hatszor annyit ér.

Hazai vonatkozások

A BYD már több területen is jelen van Magyarországon, a cég Komáromban elektromos buszokat gyárt, amelyek rendkívül népszerűek mind Magyarországon, mind Európa többi részén. A londoni tömegközlekedésben például 80 százalék körüli a részarányuk.

Júniusban jelentette be Szijjártó Péter, hogy a BYD tízmilliárd forintos beruházással akkumulátor-összeszerelő üzemet létesít Fóton, így még tovább erősödött a cég pozíciója itthon.

Majd múlt hónapba érkezett a bejelentés, hogy a BYD Magyarországon is megjelenik, három tisztán elektromos autót tervez bevezetni a magyar piacon. Két márkakereskedővel indul a BYD magyarországi forgalmazása (az egyik az AutoWallis leányvállalata). A BYD ATTO 3 egy tágas, C-szegmensű SUV, a BYD DOLPHIN egy agilis és sokoldalú ötajtós modell a C szegmensben, valamint a D szegmensbe érkezik a BYD SEAL, ami egy sportos és dinamikus szedán.

Viszont az igazi bomba csak azután robbant, hogy a hazai sajtóban megjelentek pletykák azzal kapcsolatban, hogy jelenleg is zajlanak tárgyalások egy kínai autógyár magyarországi építésének lehetőségéről.

A jelek szerint a BYD lehet érintett.

Valószínűleg nem véletlen, hogy nemrégiben Orbán Viktor a BYD vezérével tárgyalt Kínában. A BYD autógyárban a magyar kormányfőnek tájékoztatást adtak a vállalat felépítéséről, magyarországi tevékenységéről - a komáromi autóbuszgyár és a fóti akkumulátor-összeszerelő üzem működéséről -, majd bemutatták a BYD által készített legmodernebb elektromos autómodelleket.

Ezek után a G7 arról írt, hogy elkezdődtek a kisajátítási eljárások Szegeden egy jelentős beruházáshoz. A fejlesztés méreteit tekintve egy “jelentős és kézzelfogható gazdaságélénkítéssel” járó projekt. A polgármester cáfolta, hogy akkumulátorgyár épülne, több jel utal arra, hogy a BYD a fejlesztő, de azt még nem tudni, hogy személygépkocsi vagy busz gurul-e le a sorokról.

