Kongatják a vészharangot az autóipar vezetői, nincs minden rendben az elektromos autókkal

Masszív átalakuláson megy keresztül az autóipar, a gyártók nagy erőkkel dolgoznak az elektromos modellek bevezetésén, amelyek egyre nagyobb részarányt képviselnek a flottákon belül. A növekedés azonban lassulni látszik és a kihívásokkal teli makrokörnyezet, a kereslet gyengülése, valamint a fogyasztók megnyeréséért hirdetett árháború komoly nyomás alá helyezi a cégeket. Ezt maguk a vállalatok vezetői is megerősítették, hiszen az elmúlt hetekben egymás után szólaltak fel a világ legnagyobb autógyártóinak vezérei azzal kapcsolatban, hogy a piaci helyzet megváltozása átírja az EV-kkel kapcsolatos terveket.

General Motors

Az autóiparban lassul az elektromos járművek (EV-k) értékesítésének növekedési üteme, ami aggodalmat keltett az iparági felsővezetők körében, és potenciálisan veszélyezteti ambiciózus elektrifikációs törekvéseiket. A napokban a nagy autógyártók több magas rangú tisztviselője aggodalmának adott hangot az elektromos autók piacának növekedésével kapcsolatban.

Köztük van Mary Barra, a General Motors (GM) vezérigazgatója, aki korábban örökoptimistaként nyilatkozott az elektromos autók jövőjéről. A GM már nagyon korán megjelent az EV-piacon, hét éve árulja a Chevrolet Boltot, és jóval versenytársai előtt merész kijelentéseket tett a teljesen elektromos jövőre vonatkozóan.

A GM harmadik negyedéves gyorsjelentése során azonban Barra és a GM óvatosabb hangnemet ütött meg. A vállalat bejelentette, hogy nem fogja teljesíteni az idei év második felére kitűzött 100 000 darabos, 2024 első felére pedig a további 400 000 EV gyártására vonatkozó célkitűzéseit. Az, hogy ezek a célok mikor teljesülnek, továbbra is bizonytalan.

Barra elismerte, hogy az EV-kre való átállás jelentős kihívást jelent:

Ahogy haladunk előre, az EV-kre való átállás kicsit döcögőssé vált.

Hozzátette:

Azonnali lépéseket teszünk az EV-portfóliónk jövedelmezőségének növelése és a lassuló közeljövőbeli növekedéshez való alkalmazkodás érdekében. Ezek a lépések magukban foglalják a 2024-es és 2025-ös EV-gyártás ütemének mérséklését.

A harmadik negyedévben a GM 20 092 ezer elektromos autót értékesített, miközben a teljes értékes 674 336 járművet tett ki (21 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 555 580 járműhöz képest).

Vagyis a teljes értékesítésnek kevesebb mint 3 százalékát tették ki az EV-k.

A GM a költségek csökkentése érdekében több EV-modell bevezetését is késlelteti, mondta Barra. A Chevrolet Bolt EV-t emellett alacsonyabb költségű, Kínából vásárolt lítium-ion akkumulátorokkal szerelik fel.

Szintén ide lehet kapcsolni, hogy a GM és a Honda közölte múlt héten, hogy elveti azt a tervét, melynek értelmében közösen fejlesztettek volna megfizethető árú elektromos járműveket. Az 5 milliárd dolláros együttműködésről szóló megállapodást alig egy évvel ezelőtt kötötte a két cég.

Ford

Múlt héten megjelentek a Ford harmadik negyedéves eredményei is, melyek alapján a cég

elektromos járművekkel foglalkozó részlege 1,3 milliárd dolláros kamat- és adófizetés előtti (EBIT) veszteséget könyvelt el, többet a vártnál.

A Ford a harmadik negyedévben 36 000 elektromos járművet adott el, 44 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy a Ford a negyedévben eladott minden egyes elektromos járművén mintegy 36 000 dolláros veszteséget szenvedett el.

A vállalat az egész évre 4,5 milliárd dolláros veszteséget prognosztizált a Ford Model e nevű EV-egységére. A Ford az EV-üzletággal kapcsolatban kijelentette, hogy jelentősen beszűkült árak és nyereségesség tapasztalható. Azt is megjegyezte, hogy az ügyfelek nem szívesen fizetnek többet az EV-kért a hasonló belsőégésű és hibrid modellekhez képest.

John Lawler pénzügyi igazgató elmondta, hogy a vállalat mintegy 12 milliárd dollárnyi, korábban bejelentett EV-beruházást halaszt el, beleértve egy Kentuckyban épülő elektromos akkumulátor-gyár építésének elhalasztását. A vállalat továbbra is folytatja a Blue Oval City nevű új EV-gyár és campus építését Nyugat-Tennessee-ben.

A járművek iránti kereslet a vártnál alacsonyabb volt, amihez növekvő nyersanyag- és munkaerőköltségek, valamint a Tesla által okozott árnyomás társult.

Az EV-kre való átállás már javában zajlik. Az elfogadás növekszik, még ha az ütem lassabb is, mint amire az iparág, beleértve mi is számítottunk. Az út során a fogyasztók igényei alapján fogjuk egyensúlyba hozni a benzines, hibrid és elektromos járművek gyártását oly módon, ahogyan nem sok vállalat tudja

- mondta Lawler, hozzátéve, hogy a Fordnak rövid távon kevesebb EV-kapacitásra lesz szüksége, mivel a kereslet lassul.

Ráadásul Lawler szerint az UAW szakszervezettel kötött megállapodás, ha a tagok ratifikálják, összeszerelt járművenként 850-900 dollárral növeli a költségeket. Azt mondta, hogy a Ford azon fog dolgozni, hogy a termelékenység és a hatékonyság növelése mellett költségcsökkentést hajtson végre a vállalat egészén, ezzel ellensúlyozva a többletköltségeket és megtartva a korábban bejelentett nyereségességi célokat.

Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz is kihívásokkal küzd az EV-értékesítések terén. Múlt héten megütötték a német autógyártók részvényeit, miután a Mercedes harmadik negyedéves értékesítési számai elmaradtak a várttól. Harald Wilhelm, a vállalat vezetője a friss számok ismertetését követően elmondta, hogy a „brutális” EV-piac a vállalat éves eredményeire is komoly hatással lehet, miután a piacon az árháborúk, az ellátási lánccal kapcsolatos problémák, illetve az is fejfájást okoz a gyártónak, hogy néhány másik cég a magasabb gyártási költségek ellenére az akkumulátoros elektromos járműveket a belső égésű motoros autók szintje alatt értékesíti.

Kétlem, hogy a jelenlegi status quo mindenki számára teljesen fenntartható

- fogalmazott Wilhelm.

A negyedik negyedévben Németországban egyes modellekre kínált kedvezmények nem jelentenek általános elmozdulást az autógyártó árstratégiájában, amelynek értelmében az árakat magasan tartja, hogy a marzsokat növelje a volumennel szemben - mondta Wilhelm.

A Mercedes-Benz Cars 2023 harmadik negyedévében 510 600 globális autóeladásról számolt be (közel 4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban). Eközben az elektromos autók eladási tovább nőttek a harmadik negyedévben (év/év változás).

BEV-k: 61 600 (66 százalékos növekedés) és 12,1 százalékos részarány.

PHEV-k: 36 800 (19 százalékos csökkenés) és 7,2 százalékos részarány.

Összesen: 98 400 (19 százalékos növekedés) és 19,3 százalékos részarány.

A Mercedes-Benz 2025-re azt tervezi, hogy 50 százalékra növeli az összeladásokban a hibrid és teljesen elektromos járművek részarányát, ráadásul közelgő dátumtól kezdve kizárólag elektromos modelleket tervez piacra dobni. A vállalat a gyorsjelentés során közölte, hogy továbbra is elkötelezett ezen célok mellett.

Volkswagen

A Volkswagen-csoport (amelyhez többek között a Volkswagen, az Audi, a Porsche, a Skoda, a Seat és a Cupra tartozik) 2023 harmadik negyedévében 2 343 700 globális járműeladásról számolt be (7,4 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest). Az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítését tekintve a növekedés sokkal gyorsabb, de nem olyan gyors, mint amilyet a vállalat szeretne.

A harmadik negyedévben a Volkswagen-csoport tisztán elektromos járművek eladásai mintegy 209 900 darabot tettek ki (40,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban), ami új rekordot jelent - valamivel magasabb, mint a korábbi, 2022 negyedik negyedéves 205 800 darab. A BEV-ek a teljes értékesített volumen 9 százalékát tették ki (szemben az egy évvel ezelőtti 6,8 százalékkal), ami jelentős előrelépés.

Hildegard Wortmann, a vállalatcsoport értékesítésért felelős felügyelő bizottsági tagja külön megjegyezte, hogy az új megrendelések beérkezése elmarad a tervezettől, és hogy Európában (a vállalatcsoport legnagyobb BEV-piacán) alacsonyabb a kereslet:

Annak ellenére, hogy az európai piacon (a fogyasztók) jelenleg általánosságban vonakodnak az akkumulátoros járművek vásárlásától, piaci részesedést szereztünk, és piacvezetők maradtunk ebben a szegmensben. A vártnál alacsonyabb általános piaci tendencia miatt azonban a rendelésállományunk elmarad ambiciózus célkitűzéseinktől

- fogalmazott.

A Volkswagen csatlakozott az autógyártók és elemzők kórusához, akik az elmúlt napokban arra figyelmeztettek, hogy az elektromos járművek iránti kereslet nem a vártnak megfelelően alakul, mivel a német konszern saját EV-megrendelései a tavalyi 300 ezerről 150 ezerre csökkentek Európában.

Tesla

A fenti példák azt mutatják, hogy a hagyományos autógyártók jelentős kihívásokkal néznek szembe az EV-piacon. Viszont még a kizárólag elektromos autókat gyártó Tesla vezére, Elon Musk is figyelmeztetett nemrég, hogy a gazdasági tényezők a járműkereslet csökkenéséhez vezethetnek, még a Tesla esetében is.

Musk szavai szerint a fogyasztóknak kevesebb a rendelkezésre álló jövedelmük, amit autóra költhetnek, és a magasabb kamatlábak, valamint a szigorúbb hitelfelvételi lehetőségek miatt ma drágább és nehezebb autót vásárolni, mint két évvel ezelőtt. Az emberek a gazdasági bizonytalanság időszakában hajlamosak visszatartani az autóvásárlást - mondta.

Az autóipar ciklikus jellege volt az egyik oka annak, hogy a pénzügyi válság idején Amerika két legnagyobb autógyártója csődbe ment. Musk szerint a csődök jelenleg is fenyegetőek.

Még mindig némileg megrémít a 2009-es év, amikor a General Motors és a Chrysler csődbe ment. Ez beleégett az elmémbe, mert a Tesla sorsa egész idő alatt csak egy hajszálon múlott

- mondta.

Toyota

Akio Toyoda az év elején lemondott a Toyota vezérigazgatói tisztségéről, miután a vállalat lassú EV-adoptációja miatt megkérdőjeleződött a vezetése. Most a vállalat elnökeként azt mondta, hogy a lassuló eladások igazolják az EV-kkel szembeni álláspontját.

Az emberek végre látják a valóságot

- mondta a Japan Mobility Show-n.

Toyoda az amerikai növekedés lassulására mutatott rá, mint bizonyíték arra, hogy a vállalat vonakodása az EV-kkel szemben helyes volt.

Sokféleképpen lehet megmászni azt a hegyet

- mondta.

Bár az EV-eladások növekedése lelassult, a piac még mindig növekszik. A Wall Street Journal szerint az elektromos járművek globális értékesítése 2022-ben 63 százalékkal nőtt, 2023-ban pedig a növekedés 49 százalékra lassult. Ez különösen az amerikai piacot érinti.

Toyoda azt állította, hogy ez a bizonyíték arra, hogy "ha a szabályozást eszmék alapján hozzák létre, akkor a rendszeres felhasználók azok, akik szenvednek". Azonban nem csak a szabályozók szorgalmazzák az elektromos járművek bevezetését, a Tesla sikere nyomán a befektetők is egyre inkább a jövőt látják a technológiában. Toyoda utódja, Koji Sato vezérigazgató prioritásként kezeli a megfizethető elektromos járművek fejlesztését, és a Japan Mobility Show-n az autógyártó bemutatott két közelgő, tisztán elektromos hajtású koncepciót.

A Toyota belefutott néhány kudarcba az EV-gyártás területén, így továbbra is nagyrészt a hibrid járműveire támaszkodik. A Toyota észak-amerikai értékesítési vezetője szerint a hibrid járművek iránti kereslet erős, ezért a vállalat most igyekszik minél többet gyártani belőlük.

