Tovább szakad az olajár - Mi áll a háttérben?

Múlt hét végén a Portfolio is beszámolt róla, hogy Szaúd-Arábia és Oroszország év végéig meghosszabbítja az önkéntes olajtermelés-csökkentést. A piaci szereplők úgy tűnik, hogy nem kifejezetten aggódnak a lépés miatt, ahogy a közel-keleti feszültséges miatt sem, hiszen szerdán délutánra már közel 4 hónapja nem látott szintre esett az olaj világpiaci ára. Az áresés hátterében ezúttal a kereslettel kapcsolatos aggodalmak állnak: úgy tűnik, hogy Kína után Amerikában is igencsak mérséklődhet a kereslet.

Az esés azután gyorsult be, hogy kedden az Amerikai Energiaügynökség (EIA) módosította korábbi 100 hordós napi keresletnövekedésről szóló előrejelzését, várakozásaik szerint már az idén napi 300 ezer hordóval csökkenhet az amerikai kereslet. Ezt igazolják az American Petroleum Institute adatai is, amelyek az előző héten mintegy 12 millió hordós készletnövekedésről számoltak be.

A globális kereslettel kapcsolatos félelmeket tovább fokozza, hogy a világ legnagyobb nyersolajimportőrének számító Kínában a vártnál nagyobb mértékben csökkent a teljes áru- és szolgáltatásexport, ami aggasztó képet fest az ország gazdasági kilátásairól.

Emellett az euróövezetből érkező gyenge kiskereskedelmi forgalmi adatok is tovább erősítik a recessziós félelmeket.

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése ma 1,1 százalékos mínuszban van, a szeptember végén elért 98 dolláros hordónkénti csúcsszint elérése óta már több mint 17 százalékkal csökkent a jegyzés. A mostani 80 dollár körüli szintek egyben július óta a legalacsonyabbak.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images