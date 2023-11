Megnéztük a Mol Lítium-Projektjét

Az előzetes várakozásokat megerősítve a Mol nyáron bejelentette, hogy lítium kitermelésébe kezd. A projekt előkészítése 2019-ig nyúlik vissza, most pedig ott tartunk, hogy a cég talált a lítiumkoncentráció szempontjából ígéretes kutakat, így a próbaüzem várhatóan jövőre elkezdődhet Pusztaföldváron. A technológiai háttérről és az üzleti lehetőségekről beszéltek a vállalat vezetői a projekt helyszínén.

Idén augusztusban Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy a térségben, Pusztaföldváron jövőre próba lítium-kitermelést indítanak, hiszen vannak olyan hazai kutak, amelyekben olyan a koncentráció, hogy érdemes lehet megpróbálni a mélyvízből történő leválasztásos technológia alkalmazását.

A Lítium-Projekt még gyerekcipőben jár, azonban a Mol betekintést nyújtott a projekt kezdeti szakaszába. A tervek szerint Pusztaföldváron a szénhidrogén-kitermelésnél jelenleg is felszínre hozott vizet fogja hasznosítani a társaság. Ez a beruházásigény és a környezetterhelés szempontjából is előnyös, hiszen a Mol olajtermeléshez is használt meglévő infrastruktúrájára épül.

Fotó: Kiss Márk

A projekt előkészítése 2019-ben indult, vízminták elemzésével, jövőre pedig befejeződhet a megfelelő kutak kiválasztása Pusztaföldváron. Ugyan a továbbiakban még sok mintavételre van szükség a további magas lítiumkoncentrációval rendelkező kutak megtalálásához, már az eddigi tesztek során is találtak olyan kutakat, amelyek ígéretesnek tűnnek a térségben. 50 milligramm/literes lítiumkoncentráció felett már érdemes elgondolkodni a kitermelésen – mondta Koszta József, Laboratóriumi szakértő.

Fotó: Kiss Márk

Miután megtörtént a kutak kiválasztása, kezdődhet a többféle, de azonos alapelven működő technológia tesztelése a legmegfelelőbb kitermelési metódus megtalálásához. A Mol által tesztelni kívánt, mélyvízből történő leválasztásos („DLE” – direkt lítium leválasztás) technológia jelenleg a legmodernebb, és számos előnye van az olyan hagyományos kitermelési módokkal szemben, mint a külszíni fejtés vagy a lepárlás. Míg utóbbiak jelentős környezetterheléssel járnak, addig a leválasztásos technológia jóval környezetkímélőbb megoldás: kíméletesen, körforgatással hasznosítja az olajtermeléshez egyébként is kibányászott földalatti vizet és megkíméli a termőföldeket. A lítium leválasztása (ami a legtöbb esetben egy lítium só) után a vizet visszasajtolják az eredeti földrétegbe. A technológia előnye továbbá, hogy könnyen skálázható, jóval gyorsabb, mint a meglévő technológiák (2 év helyett 2 óra), valamint ráépíthető a Mol eleve telepített infrastruktúrájára.

Forrás: Mol

A módszer használata még Nyugat-Európában is tesztelés alatt áll, tehát egyelőre van bizonytalansági faktor az egyenletben. Egyelőre kérdéses, hogy mekkora beruházásigénye lesz a projektnek és hogy a technológiának pontosan melyik változata lesz a legalkalmasabb a pusztaföldvári kutaknál. Ugyanakkor a kockázatok mellett a technológia nagy lehetőségeket rejt magában – tették hozzá a Mol szakértői.

Az egyelőre kérdéses, hogy a DLE technológia mennyivel költségesebb vagy olcsóbb, mint akár Kínában egy külszíni fejtőt üzemeltetni.

Arról egyelőre nincsenek nyilvános adatok, hogy mennyire költséges ez a technológia. Vannak azonban olyan cégek Nyugat-Európában, amelyek már ezt a módszert alkalmazzák

– mondta Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés vezetője. Hozzátette: mint minden hasonló „K+F” projekt esetében a kezdeti költségek jelentősek.

A szakember elmondása szerint jövő év végéig tervezi a Mol befejezni a teszteket, megtalálni az optimális technológiát és elkezdeni a próbatermelést. Ez utóbbinak a költsége elérheti a milliárd forintos nagyságrendet, míg a termelés felfuttatása, annak kiterjesztése a projekt nagyságától függően akár több 10 milliárd forintos tételt jelenthet.

Az a legutolsó kérdés, hogy ez mennyire gazdaságos, és mennyibe kerül. Egyelőre még a folyamat elején járunk és bizakodóak vagyunk: ez egy izgalmas és az energiaátmenetet szolgáló új projekt, amelyben a jelenlegi tudásunk szerint van potenciál

- mondta Kapes Dávid, a Mol Kutatás-Termelés Low Carbon and New Energies vezetője.

Arra a kérdésre, hogy mikor történhet meg a piacra lépés, a szakértők azt mondták, hogy hasonló felfutási időre lehet számítani, mint egy induló olajprojekt esetében, 3-4 évre.

Fotó: Kiss Márk

Címlapkép forrása: Kiss Márk