Óriási lépésre szánta el magát a 4iG - Jön a totális átalakulás

Komplex átalakulásra készül a 4iG, amelynek során egy teljes új struktúra jön létre a vállalatnál - jelentette be ma reggel az informatikai-távközlési óriásvállalat. Miért van erre szükség, miért lesz ez jó a cégnek és a befektetőknek, és hogy fog kinézni pár év múlva a vállalat? Ezekről kérdeztük a cégcsoport elnökét, Jászai Gellértet. A vállalatcsoport vezetője arról is beszélt, hogy mit kezdenek a távközlési pótadó kivezetése után megmaradó pénzzel, hogy mi a tervük a 4iG adósságállományával, és hogy vajon most erősödik, vagy gyengül-e a piaci verseny a hazai távközlésben?

A vállalatstruktúra komplex átalakítását jelentette be a 4iG, aminek végeredményeként létrejön egy holdingvállalat, valamint élesen elválasztják a különböző üzletágakat, a távközlési infrastruktúra például külön egységet fog képezni. Hogy fog ez megvalósulni pontosan?

A cégcsoport jövőjét tekintve történelmi jelentőségű transzformációs programot jelentettünk be a mai napon, amely elsősorban a hazai vállalatainkat érinti, de a teljes csoport működésére jelentős hatással lesz. Az átalakulás a legnagyobb ilyen típusú hazai tranzakciók közé sorolható, amely pozitív irányban befolyásolja a 4iG csoport eredménytermelő képességét, működési hatékonyságát és a versenyképességét, a vállalataink által nyújtott lakossági és üzleti szolgáltatások minőségét.

Ha leegyszerűsítve szeretném bemutatni a folyamatot, a transzformáció, illetve strukturális szeparáció során szétválasztjuk az összes hazai távközlési vállalatunkat kereskedelmi és infrastruktúra részre, majd a kereskedelmi egységeinket egybe olvasztjuk, és ugyanezt tesszük az infrastruktúra cégeinkkel is.

A folyamat végén a jelenleg négy magyarországi távközlési vállalatunkból egy kereskedelmi, és egy infrastruktúra vállalat jön létre, az informatikai és rendszerintegrációs tevékenységet pedig egy önálló IT vállalatban működtetjük tovább. A teljes vállalatcsoportot egy hatékonyan szervezett tőkepiaci holdingvállalat irányítja majd, centralizált támogató funkciókkal. Tehát a transzformációval egy letisztultabb, átláthatóbb cégcsoport struktúrát hozunk létre, amely minden területen növeli a vállalatcsoport hatékonyságát, eredményességét. A strukturális szeparáció eredményeként a 4iG az elsők között lesz Európában, aki megvalósítja a vezetékes távközlési infrastruktúrájának a leválasztását.

Ez így egyszerűnek hangzik, de egy 8000 fős vállalatcsoport átalakítása nem kivitelezhető máról holnapra. Számításaik szerint meddig tarthat a vállalatcsoport átalakítási folyamata?

A végrehajtási szakasz november 15-én indul, és a csoport életében ez lesz a legfontosabb projekt a következő két évben.

Mi alapján hozták meg a döntést az átalakulásról, mi volt a motiváció és miért most jött el ennek az ideje?

A teljes transzformációs program fő mozgató rugója az részvényesi értéknövelés, amelyet az üzleti eredmények és a hatékonyság növekedése révén érünk el. Új lendületet adunk a cégcsoportnak. Az elmúlt években akvizíciók sorával egy konvergens infokommunikációs cégcsoporttá fejlődtünk a közép-kelet-európai régióban. Amikor a terjeszkedést elkezdtük már tudtuk, hogy ezeket a vállalatokat nem abban a formában akarjuk hosszú távon üzemeltetni, ahogy megvettük őket. Rengeteg a párhuzamosság és ki nem használt bevétel-és költségoldali szinergia a folyamatainkban, a szinergiahatások további kiaknázásához pedig nélkülözhetetlen a komplex átalakítás. Nemzetközi példákat is megvizsgálva döntöttünk a strukturális szeparáció mellett, alaposan tanulmányoztuk, hogy mások hogyan, milyen sikerrel és milyen hibákat elkövetve csináltak végig hasonló transzformációkat.

A szakmai irányok hónapokkal ezelőtt eldőltek, azóta a stratégia és a végrehajtási folyamat részleteinek kidolgozása zajlott. A cégcsoport menedzsmentjének jelentős része vett részt a projekt előkészítésében. Büszke vagyok a teljesítményükre, minden terület vezetője óriási munkát fektetett a projektbe. Emellett külső tanácsadók is szép számmal dolgoztak a program előkészítésén az Arthur D. Little irányításával, amely az egyik vezető tanácsadó a szektorban.

Említette, hogy az IT terület is önálló cégbe kerül. Mely vállalatok kerülnek bele az egyes egységekbe, és melyek maradnak ki az integrációból? Utóbbiak milyen logika mentén nem kerültek be a struktúra átalakításába?

A transzformáció gyakorlatilag az egész hazai vállalatcsoportot érinti, nem csak a távközlést. A szegmensenkénti elkülönülés számos előnnyel jár. Támogatja a transzparens működést, tehát a részvényeseink és befektetőink számára is láthatóvá, illetve mérhetővé válik a tevékenységi kör alapján létrehozott kompetencia központokba szervezett leányvállalatok teljesítménye. Az így működő társaságok gyorsabban képesek reagálni a piaci kihívásokra és folyamatokra, illetve a jövőbeli akvizíciós lehetőségek szempontból is kedvezőbb ez a struktúra. Ennek megfelelően az előttünk álló kétéves folyamat során az IT/rendszerintegrációs tevékenység, ami jelenleg a 4iG Nyrt.-én belül működik, önálló leányvállalattá alakul. Számos növekedési potenciált és kiugrási lehetőséget látunk a területen, amelyeknek köszönhetően egy önálló központba szervezett IT rendszerintegrátor még nagyobb figyelmet és fókuszt kaphat. Az informatika a 4iG csoportban tulajdonostárs Rheinmetall számára is kiemelt üzleti terület. A világ 33 országában működő vállalatcsoport számára a következő évek során építjük fel az IT üzemeltetési tevékenységünket, és emellett vannak más iparágakhoz, például a védelmi iparághoz kötődő digitalizációs fejlesztési üzleti lehetőségeink is, amelyek megvalósítását sokkal inkább támogatja egy önálló vállalati működés. Az átalakulás a technológiai és űripari vállalatainkat is érinti, mivel a szektor globális növekedéséből fakadó lehetőségeket egy önálló leányvállalatba szervezett irányítási struktúrával jóval hatékonyabban tudjuk majd kihasználni. A mobil és vezetékes infrastruktúra leválasztása a nyugat-balkáni leányvállalatainkat is érinteni fogja.

Milyen szerepe lesz a holdingcégnek a további működésben?

Az átalakulással létrejön egy letisztult, viszonylag lapos, de nagyon erős támogató, fejlesztő és kontroll funkciókkal bíró holdingvállalat is, amely országhatárokon átívelően és az országok számától függetlenül képes ezeket a központi feladatokat ellátni. A holdingközpontnak köszönhetően a 4iG csoport képessé válik a standardizált nemzetközi működésre, amely számos területen jelentős megtakarításokat is biztosít majd a csoport számára. Például teljesen más árakat tud elérni egy központosított, a holding oldaláról támogatott beszerzési terület, amely az egész csoport beszerzéseit végzi, mintha ezt a tevékenységet leányvállalatonként végezzük.

Az új működési struktúra lehetővé teszi, hogy közel maradjunk a leányvállalatainkhoz, amellyel biztosítjuk a tudástranszfer hatékonyságát és az üzleti információ legrövidebb útját mindkét irányba.

Emellett fontosnak tarjuk azt is, hogy ne csak a napi operatív feladatokkal, hanem a középtávú, 3-5 éves stratégiai folyamatainkkal is foglalkozzunk. Ezért a holdingon belül egy stratégiai csoportot hoztunk létre, nem csak vállalatvezetésben, de távközlésben és digitalizációban is nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával, akiknek kifejezetten nem az a dolguk, hogy a napi üzletmenettel foglalkozzanak, hanem azzal, hogy milyen irányba érdemes vinni a kereskedelmi stratégiát, az üzletfejlesztést, mit kezdjünk a digitalizációval, mire költsünk a kutatás-fejlesztésben, várhatóan merre fog menni a világ, és abban mi mit szeretnénk csinálni, hogyan akarunk majd ezekre a kihívásokra reagálni.

Korábban már említették a meglévő távközlési infrastruktúra monetizálásában rejlő lehetőségek kiaknázását, most pedig a cég komplex átalakítása mellett döntöttek. Mindez megteremtheti a lehetőségét annak, hogy sok európai szektortárshoz hasonlóan az infrastruktúrát akár tőzsdén vagy tőzsdén kívül értékesítésék. Vannak ilyen tervek?

A strukturális szeparáció, illetve a teljes transzformációs folyamat megvalósításának a legfontosabb célja, hogy ki tudjuk aknázni azt az értéktöbbletet, ami az infrastruktúra, illetve infrastruktúra cégeink monetizálásában rejlik.

A vezetékes, illetve a mobil infrastruktúrában lekötött tőkénk ugyanis hatalmas érték, amelynek a felszabadítása olyan értéknövekedést eredményez, amelyet nem hagyhatunk kihasználatlanul. A tevékenységek szétválasztásával létrejövő infrastruktúra és kereskedelmi vállalatokat a globális piacokon eltérő szorzóval értékelik, ezért az előzetes becslések alapján a szeparáció 400 milliárd forintot meghaladó cégérték-növekedést eredményezhet, amely tovább szélesítheti a csoport forrásbevonási lehetőségeit.

Ahogyan Ön is említette elképzelhető, hogy a szétválasztást követően tőzsdére visszük az infrastruktúra vállalatot, vagy tőzsdén kívül értékesítünk belőle tulajdonrészt.

A nemzetközi piacokon inkább ez utóbbira láthattunk mostanában példát. A tőkebevonás végleges formáját a jövőbeli befektetők stratégiája is meghatározza majd. Akár IPO, akár értékesítés lesz a végleges döntés, az irányító többségi tulajdont mindenképpen megtartjuk majd a vállalatban, mert nem szeretnénk a kritikus infrastruktúra fölött elveszíteni a kontrollt.

Bármelyik alternatívát is választjuk a külső befektetők bevonásából származó tőkével, alapvetően cégcsoport hitelállományát szeretnénk csökkenteni, amely stabil pénzügyi hátteret biztosíthat a további regionális növekedéshez, valamint a hálózati infrastruktúránk további fejlesztéséhez is. A nemzetközi terjeszkedés a jövőben is vállalatcsoportunk fő fókuszában marad.

Az infrastruktúra értékesítéséből mekkora bevételt várnak? Készültek már erre kalkulációk?

Természetesen készítettünk számításokat, de korai még erről beszélni, hiszen a folyamat elején vagyunk. Annyit kijelenthetek, hogy a nemzetközi benchmarkok alapján a tőkebevonás nagyságrendje több száz milliárdos lehet, ami a jelenlegi adóságunk szignifikáns részét konszolidálhatja majd.

Jelenleg 1090 milliárd forint a cégérték (EV), a 400 milliárd forintot meghaladó cégérték-növekedés jelentősnek mondható. Hogyan segítették eddig a szinergiahatások a cégérték növekedését?

Az elmúlt másfél-két év során is határozott lépéseket tettünk a csoport különböző leányvállalatai közötti üzleti és működési szinergiák kihasználásában. Ha ezt a cégértékre vetítjük, piaci benchmarkot használva, DCF-alapon, a már realizált egyszeri és folyamatos szinergiák tekintetében 300 milliárd forintot meghaladó növekedést értünk el. Az üzleti tevékenységből származó EBITDA minden egyes cégnél jelentősen növekedett, de voltak egyszeri tételek is, például a Yettel-CETIN-ben lévő 25 százalékunkat eladtuk Vodafone-részesedésért cserébe, vagy említhetném a DIGI-tornyok eladását is, amivel egyszeri és folyamatosan termelődő szinergiát nyertünk, mivel a jelenlegi előfizetői szám mellett a toronyhálózat fenntartása veszteséges volt.

Az adósságállomány mennyire optimális a cég működése szempontjából? Milyen ütemben csökkenhet a következő években az eladósodottság és az átalakulás hogyan segítheti ezt?

Már idén jelentős eredményt értünk el az eladósodottsági mutatók csökkentésében, hiszen amikor az akvizíciókat lezártuk, az akkori EBITDA-hoz viszonyított nettó adósságunk 4,9-szeres volt, 2023 év végére pedig ezt a mutatószámot 4,3 környékére várjuk, ami annak köszönhető, hogy nőtt a csoport üzleti teljesítménye jelentős részben a szinergiákból, amit már realizáltunk.

Ha azt az EBITDA-növekedési tervet tudjuk tartani, amit a következő három évre megcéloztunk, akkor az organikus növekedésből és a további szinergiák kihasználása miatt gyorsan 4-es szorzó alá kerülhet a nettó hitelállomány/EBITDA rátánk.

A strukturális szeparáció megvalósulásával és az infrastruktúra vállalat tőkebevonásával a 2024/2025-ös EBITDA-val számolva 2-3-szorosra csökkenhet a fenti mutató.

Hol várnak eredményességjavulást az egyes szegmensekben az átalakulást követően?

Az egész átalakítási program lényege, hogy a legtöbbet hozzuk ki a cégcsoportból. Az eredményjavulást elsősorban az üzleti szinergiák kihasználásából várjuk, mind a vállalati, mind a lakossági területen. Egyedülálló infrastrukturális hátterünk, országos potenciált biztosít majd az eddig szigetszerűen működő értékesítési területnek. Az üzleti szinergiák mellett természetesen a hatékonyság növeléséből származó megtakarítással is számolunk hosszabb távon. A pozitív szinergiák mellett akadnak negatív tételek is, számos beruházást kell elvégeznünk, a működést támogató IT rendszerek, vagy a hálózati konszolidáció miatt, nem beszélve a Vodafone rendszereinek leválasztásáról a korábbi anyavállalatról, amelyek több tízmilliárdos egyszeri költséget jelentenek.

Megoszlanak azzal kapcsolatban a vélemények, hogy a hazai távközlés konszolidációjával erősödik vagy gyengül a verseny. A piaci részesedések alakulás és az áremelések alapján nem erősödött. Ön hogyan látja?

Ha nem lenne erős a verseny, akkor a Vodafone-nál nem 15,4 százalékos inflációkövető áremelést jelentettünk volna be 2024-re az egyébként alkalmazható 22 százalék helyett, ráadásul úgy, hogy március elsejétől emeljük csak az árakat. Ez pont azért van így, mivel versenyezni akarunk és szeretnénk az ügyfeleinket megtartani, illetve új ügyfeleket is szerezni. Emellett a távközlési cégek hálózataik fejlesztésében is erős versenyben vannak. A strukturális szeparációt a nagy európai szektortársakhoz hasonlóan részben azért lépjük meg mi is, hogy a leendő infrastruktúra vállalatunkba befektetőket hozzunk be, amellyel jelentős tőkét szabadíthatunk fel. De ez nem csak az adósságcsökkentés miatt fontos lépés, hanem azért is mert a változó igényeknek megfelelő hálózatok jövőbeli fejlesztése hatalmas összegekbe kerül, amelyhez a befektetőkkel megerősített infrastruktúra vállalat stabil hátteret biztosít. Így hosszú távon is magas minőségű szolgáltatásokat tudunk nyújtani ügyfeleinknek. A verseny erről fog szólni a jövőben.

Jövőre a hazai távközlési cégeknek már nem kell fizetniük közművezetékadót, 2025-től pedig távközlési pótadót sem. Főként az első bejelentése volt meglepetés, sokak szerint a 4iG megerősödése miatt lett békülékenyebb a kormány a szektorral. Ön ezt, hogy látja? Éves szinten mekkora összegről beszélünk a két adónem kapcsán a 4iG Csoportnál?

A két adónem minden Magyarországon működő távközlési vállalat számára extra terhet jelent, ami a külső gazdasági hatásokkal együtt hozzájárult a digitalizációs és hálózatfejlesztési folyamatok visszaeséséhez. Az adók kivezetése természetesen számunkra is előnyös, de a kormány az adónemek eltörlésével kapcsolatos bejelentését nem a 4iG-vel kötött partneri megállapodás kapcsán jelentette be először. Az adók kivezetésével a 4iG csoport éves szinten több, mint 15 milliárd forinttal tud többet fordítani beruházásaira.

A kormány arra számít, hogy a különadó megspórolásával a távközlési cégek beruházásokra költenek. A 4iG-nél mi várható a beruházásokban?

A 4iG az elkövetkező öt évben 150 milliárd forintos beruházás megvalósítását vállalta a kormánnyal kötött megállapodásban. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi teljes szolgáltatási területén és további 1,1 millió háztartásban tesszük elérhetővé a gigabit képes hálózatot vezetékes vagy nagykapacitású 5G vezeték nélküli technológiák használatával. Emellett a lakosság közel százszázaléka számára elérhetővé tesszük a szélessávú internet és nagy felbontású televíziós szolgáltatások használatát. Budapesten és agglomerációjában, a megyeszékhelyeken, továbbá a főbb közlekedési útvonalak mentén pedig nagy kapacitású 5G hálózatot építünk ki, legalább 1000 bázisállomáson telepítjük a jelenleg elérhető legmodernebb 5G technológiát. A hazai 5G hálózatok fejlesztésében paradigmaváltást szeretnénk, ezért azt vállaltuk a megállapodásban, hogy 3,6 GHz-es bázisállomásokat építünk, ami valódi 5G hálózatot jelent majd az előfizetőinknek.

