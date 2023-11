Fontos döntést hozott a kormány a Mátrai Erőmű működéséről

Addig kell biztosítani a Mátrai Erőmű nagy blokkjainak optimalizált működését, amíg az erőmű területén üzembe helyezik az új kombinált ciklusú gázturbinás erőművet – ezt a fontos, egyúttal várható döntést hozta meg a legfrissebb Magyar Közlöny egyik kormányhatározata alapján a kormány. Emellett kibocsátási egységek átcsoportosításáról is döntött a kormány.

A Mátrai Erőművet az elmúlt évek kormányzati tervei és az Európai Bizottságnak leadott uniós fejlesztési tervek alapján 2025 végéig tervezte üzemeltetni a kormány, tekintettel arra is, hogy Magyarország nagy széndioxid-kibocsátó üzeméről van szó, amely egyúttal a régió nagy foglalkoztatója is, és a zsinóráram termelésben is kiemelt szerepe van.

A 2022-ben kicsúcsosodott energiaválság idején azonban olyan kormányhatározatok születtek, amelyek az üzemeltetés kinyújtása felé mutattak (pl. 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat), így nem volt világos az erőmű fokozatos, az egyes termelő blokkokra értendő leállításának tervezett/várható dátuma. Ezzért felmerült, hogy az Igazságos Átmenet Alapból, illetve a KEHOP Pluszból várt uniós források lehívhatósága veszélybe kerül.

Amint ugyanis megírtuk, egymással szembe mentek az alábbi az információk:

a Bizottság által elfogadott KEHOP Plusz Heves Vármegyei mellékletében rögzített dátumok az egyes blokkok leállítására (legkésőbb 2025 végi leállítása négy blokknak)

az 1452/2022. (IX. 19.) kormányhatározat tartalma (amennyiben még hatályos), az ugyanis a lignit alapú termelés fokozását írta elő egészen 2029 végéig

a felülvizsgálat alatt álló NEKT-ben homályosan megfogalmazott mondat, miszerint „Az egyik legfontosabb dekarbonizációs cél a lignit tüzelésű Mátrai Erőmű alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra alapozó átalakítása az új erőmű üzembe helyezéséig, de legkésőbb 2030-ig."

Lantos Csaba energiaügyi miniszter idén áprilisi üzenete az MCC előadása keretében, miszerint a CCGT-t belépéséig fent kellene tartani a termelést.

Ezért a Portfolio tisztázó kérdésekkel is fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy mi pontosan a kormány terve a Mátrai Erőmű lignit alapú blokkjai termelésének várható leállítására. Erre ad választ a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent 1500/2023. (XI. 16.) kormányhatározat, ugyanis az Lantos Csaba tavaszi jelzésével összhangban azt rögzíti, hogy

A Kormány egyetért azzal, hogy a Mátrai Erőmű telephelyére tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőmű üzembe helyezéséig az MVM Mátra Energia Zrt. lignites nagy blokkjai üzemképességének biztosítása szükséges.

Idén tavasszal Orbán Viktor kormányfő bejelentette, hogy a kormány megadta a felhatalmazást arra, hogy az MVM három rugalmas ciklusú kombinált (CCGT) gázerőművet építsen fel, ebből az egyik éppen a Mátrai Erőmű területén épül majd fel, és az MVM elindította a nemzetközi közbeszerzéseket is. Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója a Portfolio-nak adott májusi exkluzív interjúban azt vázolta, hogy a három erőművet „2027 elejére szeretnénk üzembe állítani”.

Ha lesz is esetleg kis csúszás, akkor is

az várható jelen tudásunk szerint, hogy valamikor 2027 körül a Mátrai Erőmű lignites blokkjai leállnak és helyettük belép a kombinált ciklusú rugalmas gázerőmű az áramtermelésbe.

Ezen cél érdekében a friss kormányhatározat három feladatot rögzített:

felhívja az energiaügyi minisztert, hogy az ellátásbiztonsági, üzemeltetési, műszaki és gazdaságossági szempontokra tekintettel a Mátrai Erőmű telephelyére tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőmű üzembe helyezéséig gondoskodjon az MVM Mátra Energia Zrt. lignites nagy blokkjai optimalizált működtetéséről, és ehhez valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával dolgozzon ki alternatívákat a szükséges kockázatértékelésekkel együtt az MVM Mátra Energia Zrt. 2024. december 31. napja utáni, az a) alpontban meghatározott ideig tartó működésének finanszírozására, és az erről szóló előterjesztést nyújtsa be a Kormánynak jóváhagyásra. Erre idén év végéig kapott határidőt a miniszter. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a vonatkozó európai uniós határozat szerint nyújtható rendkívüli támogatás szabályozási koncepcióját jelentse be az Európai Bizottság számára jóváhagyás céljából. A határozat egy külön pontja felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét az ebben az alpontban rögzített „feladatok végrehajtásában való közreműködésre”.

Emellett kibocsátási egységek átcsoportosításáról is döntött a kormány, mégpedig arról, hogy „Magyarország ne vegye igénybe 2003/87/EK irányelv) 10c. cikke szerinti opcionális derogációs mechanizmust, és a 2003/87/EK irányelv 10ca. cikk a) pontja alapján a fel nem használt kibocsátási egységek 2021–2023 között felhalmozott mennyiségéből 4 000 000 darab kvótát a Modernizációs Alapba, 2 224 400 darab kvótát pedig a Magyarország által 2024-ben árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségéhez csoportosítsa át, a fennmaradó 14 523 600 darab kvóta felhasználásáról pedig 2024. május 15-ig értesítse az Európai Bizottságot”. Ennek érdekében „felhívja az energiaügyért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon a döntés végrehajtása érdekében az Európai Bizottság értesítéséről, és folytassa le az érintett kibocsátási egységek átcsoportosítására vonatkozó eljárást”.

Arra is felhívta a kormány Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy „a magyar szénvagyon hasznosítása érdekében vizsgálja meg a tisztaszéntechnológiák alkalmazási lehetőségeit”. A határidő jövő július 31.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala, Portfolio