A Waberer's meghirdette friss stratégiáját , amelyben a menedzsment a bevétel és a profit jelentős növekedésével számol, és régiós vezető szerep elérését tűzi ki célként. A vállalat emellett tőkepiaci jelenlétét is növelné, és hamarosan egy tőkepiaci stratégiát is be fog mutatni. A vállalati stratégia egyes elemeiről, az országba betelepülő gyártókapacitások nyújtotta lehetőségekről, a jövőbeli tervekről, és többek között az iparági trendekről kérdeztük Barna Zsoltot, a Waberer's elnök-vezérigazgatóját.

Bemutatta új stratégiáját a Waberer’s, amelyben azzal számol, hogy 2027-re a közép- és kelet-európai régió első számú komplex logisztikai szolgáltatójává válik. Melyik területeken várható a legnagyobb változás?

A fő hangsúlyeltolódás, hogy tovább szeretnénk folytatni a 2020-ban elindult üzleti modellváltást, amely értelmében a korábban kamionos cégnek aposztrofált vállalatot egy komplex logisztikai szolgáltatóvá fejlesztjük. A korábbi, 2021-ben meghirdetett stratégiánk középpontjában a hozzáadott érték növelését tűztük ki célul, beleértve a technológia és az infrastruktúra fejlesztést szolgáló beruházások fokozását. Az elmúlt két év fejlődése, a változó piaci és gazdasági környezet, illetve a fenntarthatósági elvárások alapján szükségesnek éreztük a korábbi stratégiának a frissítését, újragondolását.

A hangsúlyok továbbra is a hozzáadott érték és a komplexitás növelésén vannak, de mellette megjelenik a fuvarozási és szállítmányozási szegmensünkben a multimodalitás felé történő elmozdulás. A Waberer’s csoport képes lesz a teljes ellátási láncban megoldást nyújtani ügyfeleinek, legyen szó vasúti szállításokról, gyári logisztikáról vagy például fullfilment tevékenységről. Ennek az egyik első lépése a vasúti logisztikai szolgáltató Petrolsped akvizíciója, de megjelent a tengeri szállítmányozás, és alapvetően a globálisabb ellátási láncok irányába történt elmozdulás.

A biztosítótársaságunkat a korábbi években a vállalat befektetésként kezelte, az új stratégia alapján pedig fejlesztési pályára szeretnénk állítani, egy erős magyar biztosítót szeretnénk létrehozni.

Négy alappillért határoztak meg, amire az új stratégia épül, ezek az infrastruktúra- és technológia fejlesztés, a hozzáadott érték növelése, a diverzifikáció és a fenntarthatóság. Hogyan jelennek meg ezek a szempontok az egyes üzletágakban?

Mind a három üzleti szegmens kiemelt szerepet kap a Waberer’s csoport stratégiájában, mindet szeretnénk fejleszteni, mivel azt gondoljuk, hogy ezek egymásra épülő üzletágak, és mindegyiknek a sikerét meghatározza a többinek a fejlődése.

A Waberer’s csoport 2027-re a közép- és kelet-európai régió egyik legerősebb komplex logisztikai szolgáltatójává válhat, hiszen a fuvarozási és szállítmányozási szegmensünk az európai országokkal közúton és vasúton, míg a világpiaccal a tengeri szállítmányozás révén tud szoros kapcsolatba kerülni. Ehhez kapcsolódik a biztosítási szegmensünk, amely egyrészt jelentős pénzügyi eredményeket ér el, másrészt a szállítmányozás, a fuvarozás, és a logisztika biztosításával, háttértámogatásával nagyon megbízható szolgáltatást nyújt.

Annak érdekében, hogy 2027-re mind az árbevételünket, mind az EBIT eredményünket közel duplázni tudjuk, mind a négy meghatározott alappillér szükséges mindhárom üzletágunknál.

A stratégiából az látszik, hogy a Waberer’s ma már nem egy kamionos cég, hanem egyre inkább egy komplex logisztikai szolgáltató, az üzletágak között pedig a Szerződéses Logisztika szegmens egyre nagyobb fókuszt kap. Milyen változások várhatóak ebben a szegmensben?

Ez egy természetes fejlődés, 2018 óta folyamatosan csökken a fuvarozás és szállítmányozás árbevételhez, illetve eredményhez való hozzájárulása arányát tekintve, miközben ugyanilyen mértékben növekszik a szerződéses logisztikáé. Ha önmagában csak ezt a két üzletágat szemléljük, akkor 50-50 százalékos megosztást tartunk egészségesnek.

A szerződéses logisztika tekintetében jelentős változás, hogy kijelölésre kerültek azok az országok, amelyekben a Waberer’s földrajzilag logisztikai szolgáltatást kíván nyújtani. Ennek első lépéseként idén lezárhatjuk szerbiai akvizíciónkat, és úgy gondoljuk, hogy Szerbiában rövid időn belül piacvezető logisztikai szolgáltatóvá fogunk válni. Emellett Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban válhatunk komoly szereplővé 2027-re, ami jelentős fejlődést jelent ahhoz képest, hogy jelen pillanatban csak Szlovákiában és Magyarországon van szerződéses logisztikai tevékenységünk.

A szegmenst érintő további tervek közé tartozik az in house logisztikai szolgáltatások körének bővítése, illetve a népszerű e-commerce-hez kapcsolódó fulfillment és csomaglogisztikai szolgáltatások erősítése.

A tervek szerint 2027-ig Győr-Moson-Sopron vármegyében, illetve Hajdú-Bihar vármegyében indítanak raktárfejlesztéseket. Előbb az Audival való kapcsolat miatt logikus, utóbbinál pedig a BMW és a CATL Debrecenbe történő betelepülésével látok összefüggést.

A tapasztalatok szerint egy nagy gyár betelepülésével komoly logisztikai kapacitásokra van szükség az adott régióban, ami a kiszervezett logisztikai szolgáltatások iránti keresletet is növeli. Azt gondoljuk, hogy a Debrecenbe történő ipari beruházások jelentős logisztikai igényt fognak generálni, amelyre a Waberer’s csoport szeretne reagálni egy debreceni ipari park fejlesztésével.

A stratégiánk szerint egy korszerű raktárakra épülő országos logisztikai hálózatot szeretnénk létrehozni 2027-ig. Ez nemcsak a nagyvállalatok számára fog versenyképes logisztikai szolgáltatást nyújtani, hanem a hazai kkv szektort is versenyképesebbé teszi a belföldi kereskedelemben, ráadásul lehetőséget teremt a környező országokban való külkereskedelemre is. Ez az oka annak, hogy a másik négy tervezett depó az országhatár mellett lesz.

Az MD International felvásárlásával a Waberer’s megjelenik Szerbiában, emellett pedig a stratégia szerint 2027-ig két további régiós országban, Szlovákiában és Lengyelországban kívánnak terjeszkedni akvizíciókkal. Miért ezekben az országokban terjeszkednének?

A szerbiai akvizíció stratégiai jelentősége, hogy az európai logisztikai hálózatokban a szerbiai, illetve a balkáni disztribúció Magyarországon keresztül történik. Ez nagyon komoly logisztikai lehetőséget teremt a Waberer’s csoport számára a régióban történő terjeszkedésre. Emellett a belgrádi vasútvonal fejlesztése révén is úgy látjuk, hogy jelentős áruforgalom jelenhet meg ebben a régióban.

Szlovákia és Lengyelország tekintetében organikus fejlesztésekről is szó van, hiszen mindkét országban jelen vagyunk leányvállalattal, ismerjük a piacot, az országok gazdasági erejét, és szeretnénk az ott lévő vállalatokat diverzifikálni, illetve növelni.

2027-en túl Horvátország és Románia is a megjelölt célok között szerepel. Romániában jelen pillanatban is van egy fuvarozási, szállítmányozási vállalatunk, de a piac fejlődésével logisztikai szolgáltatásokat is szeretnénk nyújtani.

Térjünk át a második nagy szegmensre, a fuvarozás és szállítmányozásra. Ezen a területen milyen fejlesztéseket, illetve diverzifikációt terveznek?

A Waberer’s csoportot fuvaros vállalatként ismerte meg a világ, de ezt a nézetet szeretnénk folyamatosan átformálni. Ennek kapcsán a szállítmányozásunk már nemcsak közúti fuvarozási szolgáltatásokat fog nyújtani, hanem a vasúti szolgáltatások mellett tengeri, illetve légi szállítmányozással is össze fogja kötni a régiót a világ gazdaságával.

Emellett szeretnénk tovább erősíteni a 2021-ben elindított, hozzáadott értékű szolgáltatások fejlesztését. A közúti szállítmányozással olyan iparágakat kívánunk kiszolgálni, ahol magas hozzáadott értéket tudunk nyújtani. Ebbe beletartozik a digitalizáció, az információszolgáltatás, a magas áruérték szállítása, a rugalmas kapacitásgazdálkodás, illetve a Waberer’s flotta által elért európai hálózat.

A növekedést tekintve továbbiakban is célunk integrálni kisebb fuvarozó vállalatokat, és velük együtt fejlődni a kapacitásnövelés érdekében. Mindemellett a vasúti és tengeri szállítmányozással kívánjuk bővíteni a vállalat szolgáltatási körét.

A Petrolsped akvizíciója hogyan illeszkedik a stratégiába?

A Petrolsped a régió egyik vezető vasúti fuvarozó és szállítmányozási vállalata, rendkívül rugalmas szolgáltatásokat képes nyújtani a megbízói körének. Az ügyfélkiszolgálás, a megbízható minőségű szolgáltatásaik nagy mértékben hasonlítanak a Waberer’s csoport filozófiájához, és egyrészt diverzifikált szolgáltatásként tudnak a cégcsoporthoz kapcsolódni, másrészt az intermodális szállítások terén egy komoly lehetőség a velük való együttműködés. Jelen pillanatban Magyarországon, Romániában és Ausztriában rendelkeznek vasúti fuvarozási engedéllyel.

A tengeri szállítmányozásban való megjelenés pontosan mit jelent?

A Magyarországra települő gyártási kapacitások jelentős hányada a tengerentúlról érkező beruházás. A szolgáltatásainkkal igyekszünk a teljes beszállítói láncot lefedni, ebből következően szeretnénk tengerentúli megoldásokkal is a megbízók rendelkezésére állni. Kapcsolt irodákkal rendelkezünk az ázsiai országokban, meg tudjuk szervezni a termékek tengeri szállítmányozását, illetve ezeknek vagy vasúton, vagy közúton történő eljuttatását akár Magyarországon, akár Ázsiában, end-to-end szolgáltatásként.

Mintha kevesebb hangsúly lenne az új stratégiában a flotta méretén.

Lengyelországban 400, Magyarországon 1700 járműből álló saját flottával rendelkezünk a Fuvarozási és Szállítmányozási szegmensben, míg a Szerződéses Logisztikában pedig közel 1000 jármű fut az utakon. Ebben a tekintetben a stratégia nem tartalmaz jelentős növekedést. A flottát a mindenkori piaci igényekhez igazítva, rugalmasan fogjuk kezelni. Nem a mennyiség, hanem a hozzáadott érték növelése a célunk.

Az elmúlt években fontos program volt a flotta megújítása. Ezzel kapcsolatban mik a további célok?

Minden esetben a fenntarthatósági célok maximális figyelembevételével, a 3 év alatti átlagéletkor és a legmodernebb hajtásláncok irányába mozdult el a cég. Ez azt is jelenti, hogy a vállalat életében is megjelentek alternatív hajtásláncú eszközök, LNG és elektromos hajtású tehergépjárművek. Emellett tagjai vagyunk a Magyar Hidrogén Szövetségnek is, és a tervek szerint a régióban elsőként fogunk hidrogén hajtásláncú járműveket üzemeltetni. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek flottán belüli részaránya emelkedni fog, természetesen a műszaki érettség függvényében.

Térjünk rá a harmadik szegmensre, a biztosításra. Ebben a szegmensben milyen fejlesztések várhatók?

A biztosítótársaságunk ma Magyarország egyik vezető casco és kötelező biztosítója, de szeretnénk diverzifikálni ezt a tevékenységi kört, első körben a következő évben induló lakásbiztosítási kampány által adott lehetőség megragadásával. Emellett szeretnénk a nem-életbiztosítási vonalon különböző akvizíciókkal bővíteni a vállalatot.

Mindeközben a digitalizáció fejlesztésével fenn kívánjuk tartani a biztosítótársaságunk kimagasló hatékonyságát, eredménytermelő képességét, illetve a hozzá kapcsolódó ügyfélélményt.

Eladósorba került a Posta Biztosító, amellyel korábban együttműködési megállapodást írtak alá. Milyen szerepe lehet ennek a jövőbeli tervekben?

Nem titok, hogy érdeklődünk a Posta Biztosító iránt. Ez a folyamat zajlik.

Fenntarthatóság, 2023-ban már nem mehetünk el ezen téma mellett egy több évre előremutató stratégia készítésekor. A Waberer’s életében milyen pontokon jelennek meg a fenntarthatósági kérdések?

A stratégiával egy időben publikáltuk az ESG stratégiai céljainkat is, a tervek szerint 2024-ben fogjuk kiadni az első ESG jelentésünket. Tekintettel arra, hogy a közúti közlekedési szektor jelentős mértékben felel az ÜHG-kibocsátásért, a Waberer’s csoportnak kötelessége elköteleződni ennek csökkentése mellett. A digitális megoldásainkkal, az AI rendszereinkkel folyamatosan csökkentjük a felesleges aktivitásokat a logisztikai lánc egyes elemeinél, pl. a raktári mozgásokat vagy a fuvarozás során az üres km-eket. Emellett elkötelezettek vagyunk az alternatív hajtásláncú eszközök alkalmazása, fejlesztése mellett.

A multimodális stratégiánk elemeként szeretnénk alternatív szállítási megoldásokat nyújtani az ügyfeleknek. Ennek az egyik fontos eleme a vasúti szállítás, mint szolgáltatási csomag fejlesztése. Az intermodális szállítás fejlesztése 2020-ban indult újra, azt látjuk, hogy erre erős kereslet mutatkozik, nemcsak EU-s cél ennek növelése.

Beletartozik a fenntarthatóságba, hogy tőzsdei cégként a Waberer’s továbbra is transzparens működést kíván megvalósítani, jó kapcsolatot kialakítani a működését befolyásoló szereplőkkel, és ahogy ezt két évvel ezelőtt is kinyilvánítottuk, az egyik legvonzóbb logisztikai munkahely kíván lenni a mind a fizikai, mind a szellemi munkavállalók számára. Büszkék vagyunk rá, hogy a Waberer’s épp a napokban nyerte el ismét a Családbarát Vállalat címet.

Erdélyi Barna, a Waberer's igazgatósági tagja a Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a zöld megoldások gyakran jóval drágábbak, mint a hagyományosak, miközben az ügyféligény jelentős. Ez a dilemma hogyan kerül balanszba az új stratégiában?

Két oldalról lehet támogatni a zöld megoldásokat. A viszonylag egyszerű támogatási mód, amikor az ügyféllel közösen dolgozunk ki olyan rendszert, ahol az ügyfél is részt vesz a finanszírozásban. Emellett vannak már olyan technológiák, akár elektromos kamionok, akár vasúti szállítások, amelyek versenyképesebbek tudnak lenni a hagyományos hajtásláncú, környezetterhelő szállítási megoldásokkal szemben. Elég arra gondolni, hogy az EU-ban 2026-ig minden ország bevezeti az útdíjrendszerében a külső költség díjat, ami jelentős könnyítést jelent az alternatív hajtásláncú eszközök számára.

Emellett már olyan csarnokokat építünk, amelyek zöld jelzéssel ellátottak, ezáltal kevesebb energiával üzemeltethetők, ami költségmegtakarítást eredményez, magasabb beruházás mellett. Viszont azt látjuk, hogy a jelenlegi energiaárak mellett gyorsan megtérülő beruházásokról van szó, ilyen például az ecseri óriás logisztikai központunk is, mely 2024 elején készülhet el.

A Waberer’s számára a fenntarthatóság elsősorban költség- és/vagy beruházási fókuszú kérdés, vagy üzleti lehetőségként is tudnak rá tekinteni?

Ez áthatja az egész vállalat működését. Nagy lehetőségnek tartjuk, hogy az európai piacon megjelenik egy olyan logisztikai vállalat, amelyik a zöld működést helyezi előtérbe, ezáltal a befektetők számára, illetve a megbízók számára is versenyelőnyt tud nyújtani. Ma a piacon a zöldítés kapcsán mindenki elsődlegesen a költségekről beszél, azonban mi olyan módszereket is kidolgoztunk, illetve alkalmazunk, amelyek önmagukban megtérülnek és emellett segítik a zöld irányt.

Jelentős növekedéssel számol a Waberer's a következő években, a friss stratégia alapján az árbevétel és az EBITDA közel megduplázódhat 2027-re. Milyen lefelé mutató kockázatokat látnak ebben az előrejelzésben?

Nem gondolom, hogy túlzottan optimista várakozásokat fogalmaztunk volna meg, hiszen a jelenlegi, nem túl kedvező gazdasági környezet feltételrendszerével számol a vállalat, a 2022-es tény és a 2023-as várható fejlődés figyelembevételével. Az üzleti stratégiánk az elmúlt években folyamatosan bizonyította a tartósságát és az eredménytermelő képességét, melynek köszönhetően a vállalat a 2021-ben lefektetett stratégiában meghatározott számokat is teljesítette. Úgy gondoljuk a 2027-es stratégiával is egy megalapozott tervet határoztunk meg, ami figyelembe veszi a kockázatokat is a jelenlegi gazdasági környezet bázisán.

Milyen üzleti lehetőséget látnak a Magyarországra betelepülő nagy számú autógyártó, autóipari beszállító, illetve akkumulátorgyártó cég kapcsán?

A betelepülő gyártókapacitások minden üzletágunk számára hatalmas lehetőséget jelentenek. A fuvarozási és szállítmányozási szegmensünk számára jelentős keresletnövelő tényezőkről van szó, hiszen a Magyarországon gyártott termékek nagyrészt exportértékesítésre kerülnek, vagyis el kell őket szállítani vasúton, közúton, légi vagy tengeri úton – leginkább az előbbi kettő jellemző. Emellett a szerződéses logisztikai üzletág számára is komoly lehetőségek nyílhatnak akár kiszervezett logisztika, akár in house tevékenység terén. Ezeknek a hatása a belföldi logisztikai vállalatunk korábbi években megszokott dinamikus, két számjegyű növekedését fenn tudja tartani.

A betelepülő gyártókapacitások volumennövelő hatása mennyire van beleépítve a friss várakozásokba?

Természetesen ezeknek van egy beépített hatása, de csak egy bizonyos százalékát építettük be várakozásainkba. Egészséges várakozásokat fogalmaztunk meg a tervekben azzal kapcsolatban, hogy a Waberer’s csoport a betelepülő többletkapacitásokból mennyit fog tudni elvinni.

Jelen pillanatban a logisztikai rendszerek kapacitása hazánkban jól kihasznált mind a raktározás, mind a fuvarozás tekintetében, vagyis a többlet gyártási kapacitások kiszolgálásához fejlesztésekre van szükség. Ez azt is jelenti, hogy a piacon ezeken a megmérettetéseken csak az olyan mélyen beágyazott, tőkeerős nagyvállalatok fognak tudni érdemben versenyezni, mint a Waberer’s.

Európában csökkenő logisztikai volumenek láthatók, és a Waberer’s-nél kisebb szolgáltatók úgy reagáltak, hogy akár irracionális szintre csökkentették az áraikat. Mikorra várható a normalizálódás?

A belföldi logisztikai piacon már az idei negyedik negyedévben növekedést látunk. Emellett a fuvarozás és szállítmányozásban arra számítunk, hogy 2024. első és második negyedévében kapacitástöbblet mutatkozhat, vagyis marad a túlnyomásos piac. Közben viszont olyan jelentős költség- és szabályozási változások történnek, ami tovább fogja szűrni a hosszú távon életképes vállalatokat. Ennek eredményeként a jövő év második felében vélhetően elindul a normalizálódás és felpattan a kereslet, így összességében a jövő év is erős lehet a Waberer’s fuvarozási és szállítmányozási szegmense számára.

Az irracionális árcsökkentésekhez az MKFE elnökeként annyit fűznék hozzá, hogy nagyon komoly edukációt kell végrehajtani a fuvarozók körében, és tovább kell fejleszteni a tudásukat a költségek helyes megismerésében, a cash-flow-tervezésben, valamint az árazás tekintetében. Egy hasonló edukációs folyamatot elindítottunk, amivel segítjük a fuvarozókat az új útdíjrendelet kiszámolásában, illetve bevezetésében, hiszen ez nemcsak Magyarországot érinti, hanem Németországot és jövőre Ausztriát is, 2026-tól pedig a teljes európai régiót.

Milyen szerepe van a piaci trendek alakulásában annak, hogy Magyarország kilábalt a recesszióból?

Mindig azt mondják, hogy a logisztika egy barométer, elsőként tudja jelezni, ha a gazdaság túlfűtött vagy kicsit lehűlt. Mi azt látjuk, hogy valóban nő a kereslet, ezáltal növekednek a szállítási volumenek, illetve kezdenek felpörögni a logisztikai szolgáltatások iránti igények.

A stratégiában megjelenik a hatékonyabb üzemanyag-felhasználás, de vélhetően ennek ellenére továbbra is az egyik meghatározó költségelem lesz. Mire számítanak az üzemanyagárak tekintetében?

Költségelemként valóban nem elhanyagolható, ugyanakkor a teljes európai iparág már korábban beépítette ennek az indexálását a mindennapi működésébe, azaz az ügyfelekre tevődik át az ebből származó magasabb költség. Mind Európában, mind Magyarországon vannak olyan független index mutatók, amik segítik a fuvarozókat abban, hogy ezt a költségüket megfelelő módon tudják áthárítani. Az üzemanyagár változása egyrészt cash-flow-kockázatot jelenthet, másrészt az áthárítás ütemezése okozhat néhány hónapig vagy többletköltséget, vagy amikor csökkennek az üzemanyagárak, többletprofitot. Mi ebben összességében nem látunk jelentős kockázatot.

A tulajdonosi átalakulás óta csökkent a részvények likviditása, az idei évben a napi átlagos forgalom mindössze 13 millió forint. Milyen eszközzel változtatnának ezen?

Jelen pillanatban a stratégiai terv kidolgozását követi a tőkepiaci stratégia kidolgozása a vállalatcsoportnál, ezekre a kérdésekre legkésőbb jövő év elején választ adunk. Az alapvető célunk a részvények likviditásának a növelése, és elkötelezettek vagyunk a tőkepiaci jelenlét mellett.

A vállalat idén először fizetett osztalékot, de közben a friss stratégia szerint 59 millió eurónyi beruházási igény esetében még vizsgálják a finanszírozási lehetőségeket. Mekkora az érdekellentét a növekedés finanszírozása és az osztalékfizetés között?

A növekedés finanszírozása többféle forrásból történhet: van a működésünknek eredménye, emellett a korábbi években bocsátott ki kötvényt a vállalat, amelyből fakadóan a teljes eredményünknek csak 30 százalékát fizethetjük ki osztalékként. Ez lehetőséget teremt a beruházásokba történő visszaforgatásra, de vizsgálunk egyéb alternatív finanszírozási formákat is, tekintve, hogy jelen pillanatban a Waberer’s csoport eladósodottsága nagyon egészséges szinten áll.

Mindazonáltal a menedzsment abban érdekelt, hogy a részvényesi értéket növelje, és annak a kombinációját, hogy az osztalék és a növekedés között mi a megfelelő arány, a tőkepiaci stratégia fogja meghatározni.

Közel 40 százalékot emelkedett idén a Waberer's árfolyama. Ön szerint mit tükröz a mostani részvényárfolyam?

A vállalat növekedési potenciálját, az eredménytermelő képességét, a magyar gazdasághoz való hozzájárulását is figyelembe véve azt gondolom, hogy jelentősen alulértékelt a részvényünk. Ezt a nézetet alátámasztják a független elemzők jelentős felértékelődési potenciált tartalmazó célárai.

Ebben az évben egy MRP program is megfogalmazásra került, és ugyan a Waberer’s részvények árfolyama jelentős emelkedést tudott felmutatni idén, az az érdekünk, hogy ez a tendencia tovább folytatódjon.

