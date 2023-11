Így lehet gyorsan sok pénzt keresni a magyar tőzsdén

Lehetőleg minél gyorsabban, és minél több pénzt keresni, sok tőzsdei befektetőt ez mozgat, pedig a részvénypiacon érdemes hosszabb időtávban gondolkodni. Főként a kispapírok piaca az, ahol a néhány napos vagy hetes heves mozgásokra repülnek rá a spekulánsok, ilyenből pedig jó néhányat láthattunk idén a magyar tőzsdén. Hasonló ez a mémrészvények 2021-es száguldásához, most is egyik részvényről a másikra repülnek a rövid távon befektetők, megmozgatva az árfolyamot. Persze itt nem fórumokon szervezett shortgyilkos tömeges befektetői vételekről van szó, amikor a fundamentumoktól teljes mértékben elszakadnak az árfolyamok, hanem jellemzően hírekre reagálva indulnak meg a papírok, a ralira pedig gyorsan bekapcsolódnak a rövid távú befektetők. Mutatunk néhány példát.

Itthon is bőven lehetett pénzt keresni

Nagy emelkedés volt idén a magyar tőzsdén, a BUX index 30 százalékot emelkedett, a hazai nagypapírok közül 79 százalékos emelkedéssel a Magyar Telekom volt a sztár, de nyilván a legnagyobb indexsúlyú részvény, az OTP vitte a hátán a piacot, a magyar bankpapír árfolyama 38 százalékot emelkedett. A blue chipekre nyilvánvalóan nagyobb figyelem esik, de volt élet idén bőven azokon túl is, a kisebb papírokat tömörítő BUMIX index közel 41 százalékot emelkedett idén, és több mid- és smallcapben is nagy ralit láthattunk, ezek közül is kiemelkedik az Opus, Appeninn, BIF hármas, három számjegyű emelkedéssel.

Amit azonban az idei árfolyamelmozdulások részben elfednek, azok az olyan heves árfolyamugrások, amikből többet is láttunk idén, mutatunk párat.

Duna House

A DH árfolyamrakéta március elején indult, akkor 415-ről egy nap alatt 516 forintra ugrott az árfolyam, ami az azt követő hetekben tovább emelkedett, június elejére meg is volt az új történelmi csúcs 760 forinton, vagyis