Itt az új csúcs, soha nem adtak el annyi gázt Kínába az oroszok, mint most

A Kínába irányuló földgázszállítás új történelmi csúcsot ért el, közölte a Gazprom.

A Chinese National Petroleum a Power of Siberia 1 útvonalon keresztül olyan mennyiséget kért, amely november 23-án ismét meghaladta a Gazprom szerződéses kötelezettségeit, írja a Gazprom adataira hivatkozva a Tass állami hírszolgálat.

A Gazprom az összes kért mennyiséget leszállította, és új rekordot állított fel a Kínába irányuló napi gázszállítások tekintetében

- áll a közleményben.

A Gazprom és a CNPC a múlt hónapban a Power of Siberia 1 gázszállításokról szóló szerződésükhöz egy kiegészítést írt alá, amely 2023-ig további szállításokról rendelkezett, további részleteket nem közölt.

Oroszország célja, hogy jövőre 30 milliárd köbméter gázt exportáljon Kínába, és végül évi 38 milliárd köbméterre növelje a szállításokat. A jövőbeni távol-keleti útvonalon keresztül történő külön szállítások további évi 10 milliárd köbmétert érnének el. A Gazprom tárgyalásokat folytat arról is, hogy a jövőbeni Power of Siberia 2 összeköttetésen keresztül akár évi 50 milliárd köbmétert is szállítson, de a szerződést még nem írták alá.

A kínai eladásokkal a Gazprom a kieső európai eladásokat igyekszik pótolni. Az orosz vállalat 2020-ban mintegy 120 milliárd köbméter gázt értékesített Nyugat-Európába.

