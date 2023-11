Zuhan a magyar áramfogyasztás, de közel lehet a fordulat

Októberben ismét kisebb volt a hazai villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása, mint egy évvel korábban. A visszaesés így már 17. hónapja tart, de a mértéke az aktuális negatív sorozaton belül októberben volt a legkisebb, vagyis úgy tűnik, folytatódik a zuhanás lassulása.

Októberben 3577,5 GWh volt a magyar villamosenergia-rendszerben a teljes bruttó áramfogyasztás, ami 1,6%-kal alacsonyabb a 2022 októberi értéknél, és bő 7%-kal múlja alul a Mavir várakozását (3850,73 GWh). A Mavir által ismertetett adat ismét bő évtizedes negatív rekordot jelöl, ugyanis legutóbb 2012-ben volt kisebb a hazai októberi felhasználás (3538,8 GWh), mint az elmúlt hónapban.

Az októberi számok egyben azt is jelentik, hogy immár zsinórban 17 hónapja folyamatosan esik a magyarországi bruttó áramfogyasztás a villamosenergia-rendszerben, ami már hosszabb, mint a koronavírus-járvány első hulláma alatti 6 hónapos és a 2008-2009-es válság alatti 14 hónapos széria. Ahhoz, hogy a mostaninál hosszabb negatív sorozatra bukkanjunk a statisztikában, egészen a rendszerváltás utáni időszakig kell visszamennünk: 1991 márciusától 1993 februárjáig egyhuzamban 24 hónapon át esett a felhasználás éves összevetésben a szocialista gazdaság összeomlásának következtében.

Az októberi 1,6%-os csökkenés ugyanakkor a 2022 júniusa óta tartó negatív széria során a legkisebb mértékű esést jelzi, vagyis folytatódott az ilyen szempontból a mélypontot jelölő idei június (-9,9%) óta tartó kilábalás is (július -6,9%, augusztus -2,8%, szeptember -2,7%).

Az idei első 10 hónapban az országos áramfogyasztás (35 578,1 GWh) 6,22%-kal maradt el a 2023 hasonló időszakában regisztrálttól.

A villamosenergia-igény folytatódó gyengülésének fő oka az energiaköltségek energiakrízis által előidézett, az orosz-ukrán háború által súlyosbított megugrása, illetve az ettől nem független, de más tényezők által is hajtott, nemzetközi összevetésben még mindig kiemelkedő magyar infláció. Mindez több úton is negatívan hat a villamosenergia-felhasználásra (takarékosság és energiahatékonysági beruházások ösztönzése, gazdasági aktivitás és lakossági fogyasztás fékezése).

Az októberi felhasználást, illetve áramigényt az enyhe időjárás is mérsékelte. A Mavir statisztikája szerint a havi átlaghőmérséklet 14,3 Celsius-fok volt a tizedik hónapban, ami 1,4 fokkal magasabb a 2022 októberinél. (Az Országos Meteorológiai Szolgálat némileg eltérő adatot közölt, e szerint az idei októberi középhőmérséklet országos átlagban 14,1 fok volt, ami 3,4 fokkal haladja meg az 1991–2020-as átlagot, és ami azt jelenti, hogy országos átlagban a harmadik legmelegebb október volt az idei 1901 óta.) Ennek hatására a fűtési igény az átlagosnál csekélyebb volt októberben, azzal együtt, hogy az elektrifikációs trend részeként a fűtésre is alkalmas klímaberendezések és egyéb hőszivattyúk is egyre terjednek Magyarországon.

Az is hangsúlyozandó, hogy az itt ismertett áramfogyasztási statisztika a magyarországi villamosenergia-rendszeren belüli bruttó felhasználás alakulását jelzi, amelynek a háztartási méretű naperőművek (hmke-k) hivatalosan nem képezik a részét. Így, a gyorsan növekvő, és ma már 2200 MW-ot meghaladó beépített teljesítőképességű ő hazai hmke-állomány teljes termelését, illetve ennek helyben elfogyasztott mennyiségét is beleszámítva jóval magasabb fogyasztási érték adódna, a csökkenés mértéke pedig jóval kisebb lenne, a most közölt előzetes adatok által jelzettnél. Sőt, az októberi fogyasztáscsökkenés relatív kis mértékét és a HMKE-állomány elmúlt 12 nónapban végbement bővülését figyelembe véve nem kizárt, hogy egy, a háztartási napelemek adatait is figyelembe vevő statisztika már a felhasználás növekedését mutatná.

Ma még a hmke-k országos termelését jelző hivatalos tényadat a mérések hiányában nem áll rendelkezésre, ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) becsléssel szokta utólag meghatározni a háztartási napelemes rendszerek összesített havi termelését, majd a végleges éves villamosenergia-felhasználást.

Ami a forrásokat illeti, a hmke-k nélküli októberi bruttó villamosenergia-felhasználás 42,1%-át a Paksi Atomerőmű termelése fedezte, a földgáztüzelésű erőművek aránya 16,5%, a nagy naperőműveké 9,3%, a hazai szenes/lignites kapacitásoké 5,9% volt; a biomassza-erőművek 2,7%-os, a szélerőművek pedig 1,6%-os súllyal vették ki részüket az áramigény kielégítéséből. Az import részaránya 20,1% volt októberben, a míg a fennmaradó részt zömmel egyéb hazai megújulós erőművek (biogáz-, biomassza-, hulladék- és vízerőművek), illetve minimális mértékben olajtüzelésű kapacitások fedezték.

