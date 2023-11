Napelemesek, figyelem: öt forintnál több pénz is járhat az áramért, de van még pár akadály

Elfogadta a napelemes szervezetek javaslatát az Energiaügyi Minisztérium, és 2024-től lehetőség lesz a lakossági napelemes bruttó elszámolási rendszerben arra, hogy az 5 forintos garantált árnál magasabb áron is el lehessen adni a villamos energiát a piaci kereskedők felé, de ennek a gyakorlati megvalósításához még számos jogi és technikai akadályt is le kell küzdeni – derült ki a Portfolio szakmai körképéből.

Ezt azután végeztük el, hogy a tárca ősszel jelezte a régóta várt bruttó elszámolási rendszer néhány paraméterét. Ennek az egyik legérdekesebb része az, hogy ugyanúgy garantáltan bruttó 5 forintért tudja eladni a háztartási napelem tulajdonos a fel nem használt villamos energiát, mint amennyiért a rezsicsökkentési rendszer keretében az átlagfogyasztási határig hozzájut az energiához, de lesz lehetősége arra is, hogy szerződjön egy piaci kereskedővel, amely üzleti alapon akár az 5 forintnál magasabb árat is kifizethet érte.

Arról tettünk fel kérdéseket a tárcának, a szakmai szervezeteknek és a piaci kereskedőknek, hogy mit szólnak ehhez a megnyíló lehetőséghez. Ez ugyanis piaci lehetőséget is bevisz a merev rezsicsökkentési rendszerbe, és megnyitja az utat a dinamikus árazás alkalmazása előtt is, amelynek bevezetésére éppen a minap tett hivatalos vállalást a magyar kormány az Európai Bizottság felé. Ezt a Portfolio a múlt héten elsőként írta meg a módosított és kiegészített helyreállítási terv elfogadása kapcsán, amelyre az Energiaügyi Minisztérium kiadott egy reakciót is:

A körkérdésünkben visszaküldött válaszok alapján az a kép rajzolódik ki, hogy meghallgatta a napelemes szakmai szervezetek javaslatát az Energiaügyi Minisztérium, és valóban lehetővé teszi a bruttó elszámolási rendszerben a piaci kereskedővel való szerződés lehetőségét, de ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, még több jogi, illetve technikai akadályt is le kell küzdeni.

Így tehát a jogszabályi keretet is át kell alakítani, illetve az elszámolási rendszerbeli kihívásokat is meg kell oldani ahhoz, hogy valóban érdekeltté lehessen tenni a piaci kereskedőket az erre a piacra való belépéshez.

Az egyik megoldási irány az energiaközösségek létrehozása, illetve megerősítése lehet, és éppen ezért ígérte meg a tárca a válaszában azt, hogy „már most előkészíti például az energiaközösségi szabályozás megújítását, egyszerűsítését.”

Az alábbiakban a befutott válaszokat teljes terjedelmében bemutatjuk a feltett kérdésekkel együtt.

Kérdések és válaszok

Az Energiaügyi Minisztérium felé ebben a témában az alábbi két kérdést tettük fel:

"A tárca várakozásai szerint mennyiben fognak (tudni) élni a gyakorlatban a bruttó elszámolásba kerülő napelemes HMKE-tulajdonosok a megtermelt energia kereskedők részére való értékesítésének lehetőségével?"

"Hogyan befolyásolja e lehetőség bevezetése a villamos energiát piaci áron beszerző céges HMKE-tulajdonosokkal való energiakereskedői szerződések kilátásait?"

Energiaügyi Minisztérium Kommunikációs Főosztály válasza:

"A bruttó elszámolásba tartozók átvételi árának meghatározásakor alapvető szempont volt, hogy a lakossági felhasználók rezsivédett áron jutnak áramhoz. A minisztérium a napelemes szervezetekkel egyetértésben lehetővé tette, hogy az egyetemes szolgáltatásban részesülők a kereslet függvényében szabadon értékesíthessék az általuk előállított villamos energiát. Az 5 forintos átvételi árat garantáltan megkapják, de nincs jogszabályi akadálya annak sem, hogy a napelemmel megtermelt áramot kedvezőbb feltételekkel, magasabb áron adják el bármelyik kereskedőnek. Az így eljáró családok a továbbiakban is Európa egyik legalacsonyabb árát fizetik a hálózatból felhasznált áramért. Az Energiaügyi Minisztérium az új rendelkezések hatályba lépését követően figyelemmel kíséri majd a piaci folyamatokat. Szükség esetén kész megvizsgálni a beavatkozási lehetőségeket, de már most előkészíti például az energiaközösségi szabályozás megújítását, egyszerűsítését."

A napelemes szervezetek felé ebben a témában ezt a kérdést tettük fel:

"Várakozásaik szerint mennyiben fognak (tudni) élni a gyakorlatban a bruttó elszámolásba kerülő napelemes HMKE-tulajdonosok a megtermelt energia kereskedők részére való értékesítésének lehetőségével?"

Kiss Ernő, elnök, Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség:

„Azoknál a meglévő HMKE-vel rendelkező háztartásokban, ahol a napelemes rendszer az éves szaldó elszámolásra lett tervezve és ráadásul a fűtési rendszerüket is elektrifikálták, ott a nyári időszakban többlettermelés keletkezik, a téli időszakban pedig ugyan ekkora hiány. Ezeknél a napelemes rendszereknél a megtermelt energia eladási ára rendkívül fontos, hiszen nem az adott nap fogyasztására lettek megtervezve. Az energiakereskedők részére történő értékesítés lehetőségét szövetségünk a MANAP-pal közösen javasolta, kérte a szakmai egyeztetéseken. Ennek van létjogosultsága és az alapja lehet az energiaközösségek létrehozásának is. Ellenben a 2023 december 31-ei határidő már olyan közel van, hogy egyre nehezebb lesz ennek a technikai, adminisztrációs részleteit kidolgozni, úgy hogy az energiakereskedők is motiváltak legyenek és egy kölcsönösen elfogadható vételi árat tudjanak ajánlani.”

Szolnoki Ádám, elnök, Manap Iparági Egyesület:

„Ugyan elvileg a szándék megvan rá, hogy legyen egy ilyen lehetőség, de egyelőre ennek nem látszik a jogi és elszámolási kerete, így nehéz megítélni, hogy mi várható ezen a téren. Ennek kidolgozása akár hónapokat is jelenthet. Abban egyet értés van a minisztérium és az iparág között, hogy a lakossági napelem tulajdonosoknak legyen egy piaci opciójuk. Mi erre a nemzetközi gyakorlatból kétféle megoldást látunk a mai magyar keretek között is járható útnak. Az egyik, hogy egy kereskedővel szerződik le a termelő/fogyasztó (prosumer), de csak a megtermelt energia értékesítésére. Sajnos tekintettel arra, hogy az elmúlt években a szabályozási környezet miatt egyetlen állami szereplő maradt, aki a lakossági ügyfeleket kiszolgálja, ha ez az irány valósulna meg, akkor várhatóan nem lenne tülekedés a komoly hátterű kereskedők részéről, hogy erre a piacra belépjenek felvásárlóként. A másik, hogy a betáplált áram árát egyfajta piaci logika alapján határozzák meg központilag, amit a jelenlegi lakossági áramkereskedőétől kapna meg a prosumer. Ez a piaci logika lehet például egy, az áramtőzsdei órás árakból a napelemes termelési profil alapján számolt ár, amiből levonásra kerül a kiegyenlítő energia költsége és egy reális kereskedői árrés. Hasonló rendszer működik például Lengyelországban.”

Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség:

"A Magyar Megújuló Energia Szövetség álláspontja, hogy az elmúlt időszakban sok bizonytalanság és változás volt jelen a magyar háztartási méretű kiserőművek piacán. Jelenleg átfogó és rendszerszintű gondolkodás folyik a HMKE, illetve a teljes megújuló energetikai szegmensben. Szakmai közreműködésünkre nagy nyitottság mutatkozik. Minden részlet azonban nem áll még rendelkezésünkre, azok kidolgozás alatt vannak, és nem tartjuk szerencsésnek, hogy további bizonytalanságok és feltételezések zúduljanak a háztartásokra, családokra, mielőtt a részletszabályok véglegesítésre kerülnének. A Napenergia Plusz Program és a hálózati stop nagymértékű feloldása fellélegzésként szolgált, azonban a jövőben a háztartási és más kisfogyasztók érdekeinek érvényesülését, hatékony megújuló energiatermelését az energiaközösségek keretrendszerében látjuk és ennek térnyerésén dolgozunk minden érintettel."

Kérdések az energiakereskedők felé

Számos energiakereskedőnek is elküldtük az alábbi három kérdést ebben a témában:

"Hogyan értékelhető energiakereskedői szempontból, hogy a bruttó elszámolásba kerülő napelemes HMKE-tulajdonosoknak lehetőségük lesz a megtermelt energiát a kereskedők részére is értékesíteni?"

"Megítélésük szerint mekkora piaci lehetőséget jelent ez az energiakereskedők számára/mekkora kereslet jelentkezhet részükről ezen az újonnan megnyíló piacon, illetve mennyiben fognak (tudni) élni a gyakorlatban a bruttó elszámolásba kerülő napelemes HMKE-tulajdonosok ezzel a lehetőséggel?"

"Hogyan befolyásolja e lehetőség bevezetése a villamos energiát piaci áron beszerző céges HMKE-tulajdonosokkal való energiakereskedői szerződések kilátásait?"

Egy névtelenséget kérő elosztóhálózati üzemeltető egyben válaszolt a kérdésekre

„A jelenlegi piaci helyzetben a villamosenergia-kereskedők részéről jelentős üzleti potenciált nem látunk a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) üzemeltetője számára biztosított új lehetőségben, mivel a megtermelt és értékesített villamos energia mennyisége kereskedői szemmel nézve egy-egy HMKE esetében tipikusan alacsony, illetve nehezen előre jelezhető. Ráadásul a napos órákban jellemzően túlkínálat jelentkezik a piacon és így várhatóan a piaci alapú árak sem lesznek a HMKE-sok számára túl attraktívak.

A nem lakossági HMKE-ek esetében és a versenypiacon általában is a felek közötti egyedi megállapodásokban hiszünk, legyen szó árazásról, irányonkénti elszámolásról vagy az elszámolás módjáról.”

Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország Kft. ügyvezetője tételesen válaszolt mindhárom kérdésre, amelyek kapcsán előrebocsátotta, hogy „A mi cégünk nem hogy lakossági felhasználókkal, de KKV szegmenssel sem foglalkozik, azaz nagyon távol áll a lakossági ügyfelek ellátása a lehetőségeinktől, mind IT, mind humán erőforrás szempontjából.” Így tehát ebből a perspektívából válaszolta meg a három kérdést külön-külön, amelyeket az alábbiakban mutatunk be:

Első kérdés válasza: „A jelenlegi helyzetben ez egy nem reális lehetőségnek tekinthető, mert egyrészt szabályozási oldalon is vannak még megoldásra váró feladatok (ma az elosztók egy felhasználási helyet egy mérlegkörben tudnak kezelni, egy adott POD fogyasztásának és termelésének külön mérlegkörben történő kezelése, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási folyamatok nem állnak rendelkezésre. Üzleti szempontból pedig sajnos az a helyzet, hogy a megtermelt energia kiszámíthatatlan lefutású, lakossági fogyasztóknál (éves leolvasás) nem állnak rendelkezésre az adott fogyasztási hely vonatkozásában negyedórás historikus mérések, ami lehetővé tenni egy viszonylag pontos előrejelzés készítését. Ezek hiányában a megtermelt energia átvétele csak nagyon magas kiegyenlítő energia kockázatok mellett lenne lehetséges, ami miatt a reális átvételi ár akár még az egyetemes szolgáltató által kínált ár alatt is alakulna. Szintén problémás, hogy a lakossági piaci jelenlét olyan számlázási, ügyfélszolgálati és marketing beruházással járna a piaci kereskedők számára, ami nehezen lenne üzletileg alátámasztható a naperőmű termelés várható mennyiségével, nem is beszélve a lakossági ellátáshoz kapcsolódó politikai-szabályozási kockázatokról.”

„A jelenlegi helyzetben ez egy nem reális lehetőségnek tekinthető, mert egyrészt szabályozási oldalon is vannak még megoldásra váró feladatok (ma az elosztók egy felhasználási helyet egy mérlegkörben tudnak kezelni, egy adott POD fogyasztásának és termelésének külön mérlegkörben történő kezelése, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási folyamatok nem állnak rendelkezésre. Üzleti szempontból pedig sajnos az a helyzet, hogy a megtermelt energia kiszámíthatatlan lefutású, lakossági fogyasztóknál (éves leolvasás) nem állnak rendelkezésre az adott fogyasztási hely vonatkozásában negyedórás historikus mérések, ami lehetővé tenni egy viszonylag pontos előrejelzés készítését. Ezek hiányában a megtermelt energia átvétele csak nagyon magas kiegyenlítő energia kockázatok mellett lenne lehetséges, ami miatt a reális átvételi ár akár még az egyetemes szolgáltató által kínált ár alatt is alakulna. Szintén problémás, hogy a lakossági piaci jelenlét olyan számlázási, ügyfélszolgálati és marketing beruházással járna a piaci kereskedők számára, ami nehezen lenne üzletileg alátámasztható a naperőmű termelés várható mennyiségével, nem is beszélve a lakossági ellátáshoz kapcsolódó politikai-szabályozási kockázatokról.” Második kérdés válasza: „Én arra számítok, hogy az állami szereplőn kívül nem lesz valós piaci ajánlat erre a közeljövőben. Esetleg akkor változhat ez, ha vagy már kellő hosszúságú idősorok fognak rendelkezésre állni, vagy az elszámolás legalább átmenetileg statisztikai profilok alapján történne.”

„Én arra számítok, hogy az állami szereplőn kívül nem lesz valós piaci ajánlat erre a közeljövőben. Esetleg akkor változhat ez, ha vagy már kellő hosszúságú idősorok fognak rendelkezésre állni, vagy az elszámolás legalább átmenetileg statisztikai profilok alapján történne.” Harmadik kérdés válasza: „Nem látok összefüggést, azaz sehogy.”

Címlapkép forrása: Getty Images