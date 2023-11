Itt a biztosítók javaslata a kormánynak: több állampapír, kevesebb adó, családvédelmi biztosítás a csomagban

A bankokhoz hasonlóan több állampapír vásárlásával szeretnék csökkenteni jövő évi adóterhelésüket a biztosítók, és az állam közreműködésével egy családvédelmi biztosítási csomag kidolgozására tettek javaslatot a kormánynak - jelentett be Erdős Mihály elnök a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) mai konferenciáján. A 2024. márciusi lakásbiztosítási kampányról a vezetői panelbeszélgetésében elhangzott: illene elérnie a váltók számának a 100 ezret, amiben a szakmának nagy szerepe lesz.

Szeniczey Gergő, az MNB ügyvezető igazgatója és Túri Anikó, a GFM államtitkára is előadást tartott a konferencián, tudósításunk itt olvasható:

1500 milliárd forint felett lehet a szektor idei díjbevétele, aszály helyett vihar az idei sláger

Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) elnöke előadásában ismertette:

várhatóan 1500 milliárd forint felett (1522 milliárd forint körül) lesz idén a biztosítási szektor díjbevétele a MABISZ adatai alapján,

a MABISZ adatai alapján, a szerződésállomány alakulása lassuló volumennövekedést mutat a piacon, 2022 végéhez képest szeptember vége 0,9%-os bővülést mutat (a lakossági vagyonbiztosítások száma ezen belül 0,4%-kal nőtt),

a záró (egyszeri, eseti befizetéseket nem tartalmazó) állománydíjak idén eddig 11%-kal növekedtek , a nyugdíjbiztosításoknál elsősorban a darabszám, a lakossági vagyon- és felelősségbiztosítások esetében főleg a kárinflációt figyelembe vevő díjemelésekkel magyarázható a növekedés,

, a nyugdíjbiztosításoknál elsősorban a darabszám, a lakossági vagyon- és felelősségbiztosítások esetében főleg a kárinflációt figyelembe vevő díjemelésekkel magyarázható a növekedés, a piaci szereplők és a szabályozók is büszkék lehetnek a nyugdíjbiztosítási piac növekedésére, ezek díjbevétele az első három negyedévben 111 milliárd forint volt, szeptember végére a szerződések darabszáma elérte a 481 ezret,

az életbiztosítási piacon teljes díj alapján az NN volt idén eddig a legnagyobb 15,94%-kal, a Groupama jön 11,82%-kal és a Generali 11,15%-kal, majd az Alfa 9,44%-kal, a piaci részesedések alapján erős a verseny a szereplők között,

a nem-életbiztosítási piacon az Allianz a legnagyobb 19,87%-kal, a Generali 17,64%-kal a második, majd az Alfa 13,26%-kal, a Groupama 11,77%-kal következik,

a teljes piacon az Allianz 15,31%-kal, a Generali 15,12%-kal vezet, a Groupama 11,79%-os és az Alfa 11,77%-kal következik , de csoportszinten korrigált díjbevétel alapján VIG, Generali, Allianz az első három szereplő sorrendje,

, de csoportszinten korrigált díjbevétel alapján VIG, Generali, Allianz az első három szereplő sorrendje, a kárráfordítások szerint idén a tavalyi ellentétben nem az aszályok, hanem a viharok domináltak; ne legyen olyan év, amikor aszály és vihar is van, mert mindenki sírni fog, de sajnos a világ ebbe az irányba megy – fogalmazott,

a biztosítók profitját összepréselte az adóterhelés,

egyre nagyobb adóterhek tornyosulnak a szektor előtt, a tavalyi 115 után idén már 142 milliárdos biztosítási adót, a tavalyi 55 milliárd után 94 milliárdos extraprofitadót fizethet,

ezzel a becslés szerint a tavalyi 36 milliárd után a szektor profitja 23 milliárd forint lehet (felfelé mutató kockázattal, lehet akár 30-40 milliárd is). A biztosítók szorgalmazzák, hogy az adót ne egy összegben kelljen befizetni.

A MABISZ azt kezdeményezte, hogy

a bankokhoz hasonlóan az állampapírállomány-növekményük 10%-a levonható legyen az extraprofitadó adóból. Ezzel további 460 milliárd forint extra keresletet generálhatnának

a magyar állampapírpiacon a jelenlegi 1300 milliárd forintjukhoz képest.

Hogy van a bankoknál?



A bankok esetében idén májusban az döntés született, hogy jövőre akár 50%-kal is csökkenthetik extraprofitadójukat, ha 2024 első 11 hónapjában átlagosan több államkötvényt tartanak, mint 2023 első 4 hónapjában (ez a 2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvényekre vonatkozik). Az extraprofitadó az állampapír-növekmény 10%-ával csökkenthető, vagyis az extraprofitadó lefelezéséhez a bankoknak az enélkül számított adófizetési kötelezettség ötszörösével érdemes gyarapítaniuk az állampapír-állományukat.

Javasolják a biztosítók azt is, hogy

vezessék be a CSVB-t, vagyis a családvédelmi biztosítást, amely a családfő munkából való kiesése vagy halála esetén 2-3 évre segítené a család anyagi talpra állását.

A javaslat részleteinek a kidolgozása még folyamatban van - jelezte Erdős Mihály. Előadásából az is kiderült: a közvetítői létszám növelésével kapcsolatos javaslatokról még nem sikerült a szakmán belül megegyezésre jutniuk.

Hogy sikerül zárniuk a biztosítóknak az idei évet?

Az előadást megelőzően vezetői panelbeszélgetésre került sor, amelyet Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője moderált.

Havas Gábor, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint próbálnak a kárinfláció után szaladni. Az indexálások késéssel követik az inflációt, a marzsok többek között ezért is prés alatt vannak. Ha viszont helyreáll a gazdaság, akkor jók a remények, hogy visszaállnak a normál szintre. A járvány alatt megemelt szolvenciakövetelményeknek köszönhetően megerősített tőkehelyzettel vágtak neki a recessziós környezetnek a biztosítók, de sok biztosító a tőkéjéből fizeti az adót, ezért megfontolandó lenne úgy szétosztani a biztosítók között, hogy a társaságok stabilitása ne sérüljön.

Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a biztosítási díjbevételek reálértéken még mindig csökkennek, az életbiztosítások esetében jelentős különbséget okoz a különadó eltérő mértéke az egyes biztosítóknál.

Fedák István, a CIG Pannónia elnök-vezérigazgatója a vagyonbiztosításoknál is több termék esetében látja az inflációs problémát, az extraprofitadó pedig a kisebb biztosítóknak is ugyanolyan fájdalmas. A részvényesek azért is vásárolják papírjaikat, hogy osztalékot tudjanak hazavinni.

Kovács Zsolt miniszteri biztos kiemelte: a két hazai tőzsdén jegyzett biztosító nyereséges, a szektor pedig az elmúlt 12 hónapban az extraprofitadó nélkül az elmúlt 15 év legnyereségesebb évét produkálta. Ha 2025-ben az eddig kommunikáltaknak megfelelően már nem lesz extraprofitadó, akkor 25%-os tőkearányos megtérülést érhet el a szektor. Nem látták annak jelét, hogy a Posta Biztosítókon kívül lettek volna olyan szereplők, amelyek konszolidációra törekedtek volna.

Nagy Koppány, az MNB igazgatója szerint az összekép szempontjából kedvező, hogy a hozamkörnyezet korrekciós folyamatai a végbement biztosító tőkepótlásokkal és osztalékfizetések elmaradásával együtt javítják a biztosítók szolvenciáját, az MNB tőkearányos megtérülésre vonatkozó 10-15 százalékos célsávját évtizedes átlagban teljesítheti a szektor.

Mitől lesz eredményes az életbiztosítási üzletág?

Havas Gábor szerint az adókedvezmény egy haszonérv, mindenképpen ösztönző jellege van. Törvényszerű, hogy a nyugdíjbiztosítások növekedése mellett a nem nyugdíjcélú életbiztosítások állománya csökken, de be fog állni egy egyensúlyi állapot. A legfontosabb az, hogy üzletkötők adják el az életbiztosításokat, az online eladás nem váltja fel a személyes értékesítést. Szerinte élénk párbeszédet kellene folytatni arról, hogyan lehetne népszerűbbé tenni a biztosításközvetítői szakmát.

Fedák István egyetértett mindezzel, szerinte a szektor egyelőre nem találta meg a megoldást arra, miként lehetne növelni a közvetítők számát, nem segített ebben a KATA szigorítása sem.

Holló Bence szerint az idei statisztikákat nagyon befolyásolja az egyszeri díjas életbiztosítások extraprofitadó miatti visszaesése, ezzel korrigálva sokkal kedvezőbb a piaci kép. Kicsi a magyar társadalom megértése az életbiztosítások nyújtotta kockázati védelemmel kapcsolatban, sokat kell dolgozni az ezzel kapcsolatos tudatosság erősítésén. A megtakarítási életbiztosítások piaca egyre nagyobb szabályozói nyomás alatt lesz, nagy kihívások elé néz ez a piaci szegmens is.

Hol van mozgásterük a szabályozóknak?

Kovács Zsolt szerint a kormány számára szempont a közvetítői létszám növelése is, egyébként a „nem extra pénzt kérő” javaslatoknak van mostanában jobb esélyük az államnál, így nem biztos, hogy nyitott fülekre találnak például a nagyobb adókedvezményre vonatkozó javaslatok.

Nagy Koppány szerint az az alapkérdés, hogy a nem adókedvezményes termékek tudnak-e értéket teremteni az ügyfelek számára. A részben MNB által is szabályozott és az etikus életbiztosítási koncepcióban érintett nyugdíjbiztosítások szerinte az adókedvezmény nélkül is értéket tudnak teremteni az ügyfelek számára. Az életbiztosítási piacon azonban még mindig vannak olyan termékek, amelyek 90%-os valószínűséggel negatív hozamot ígérnek. Ez is mutatja, hogy először a termékeket kell rendbe rakni az EU „value for money” felmérésének és más kezdeményezésinek megfelelően úgy, hogy értéket teremtsenek az ügyfeleknek, miközben a piaci növekedés nem sérül.

Havas Gábor szerint az eredeti etikus koncepcióhoz hasonlóan soft landingre lenne szükség, vagyis kíméletesen, a növekedést nem ellehetlenítve kellene szabályozni. A szektor közös szégyenének nevezte, hogy nagyon alacsonyak az átlagdíjak az életbiztosítási piacon, olyan alacsonyak, hogy 10 év alatt még egy új Suzuki Swiftre sem telik belőle az ügyfeleknek.

Casco, határon átnyúló biztosítók megjelenése: mi újság a nem-életbiztosításoknál?

Fedák István szerint a casco fájdalmas pont a piac számára, de az adóterhelés megszüntetésével nem fog megoldódni az alacsony penetráció problémája. Az új autók értékesítésének csökkenése, az árfolyamváltozások és a gépjárműpark elöregedése egyaránt sújtja ezt a szegmenst.

Nagy Koppány felhívta a figyelmet, hogy a casco szerződések száma nőtt az utóbbi évtizedben, de tény, hogy a piac fellendüléséhez túl öreg az autóállomány. Az általános pénzügyi tudatosságban sajnos nincs benne a cascóval kapcsolatos racionalitás.

Kovács Zsolt szerint eljutottak a minisztériumhoz azok az aggályok, amelyek a magas adóterhelés miatt a határon átnyúló biztosításpiaci megjelenésétől tartanak. Jó eséllyel az adóelőnyük 2024 után megszűnik, ez alapján hosszú távon valószínűleg nem fog problémát okozni. A casco penetrációjának növeléséhez a lakásbiztosítások magas hazai penetrációjára mögött álló tapasztalatokat ajánlotta a biztosítók figyelmébe.

Mit hoz a márciusi lakásbiztosítási kampány?

Fedák István szerint bár nem feltétlenül cél, növekedhet a penetráció. A CIG Pannónia azok közé szeretnének tartozni, akik állományt tudnak szerezni. Nincs benne nagy várakozás a kampánnyal kapcsolatban, tart attól, hogy csökkenni fognak az átlagdíjak, de ha így lesz, az nem a siker fokmérője lesz.

Havas Gábor felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb lakásbiztosítási állománnyal rendelkező biztosítók egyúttal a legnagyobb kompozit hálózattal rendelkeznek, így elképzelhető, hogy a kampány csak átmenetileg téríti el az egyes biztosítók részesedésétől a hosszabb távú trendtől. Egy dolog nem tetszik neki: a kedvezmények túlzott használata, a termékek „kicsontozása”. Szerinte az állománydíj csökkenése lehet a kampány elsődleges hatása.

Holló Bence azt mondta, a tavaszi kampány momentum vagy beszállási pont lehet sokak számára a lakásbiztosítási piacon (arról nem beszélt, számukra is az lesz-e), a legnagyobb szereplők dominanciájának, kvázi monopol szerepének a megtörése lehetőség lehet a piac fejlesztése szempontjából.

Kovács Zsolt szerint sok múlik az egyes szereplők stratégiáján, ha például a nagy szereplők kék óceán stratégiát folytatnak, akkor nem fogunk sok mindent észre venni belőle. A kampány nagybetűs kérdése az is, hogy az akár új digitális szereplők milyen mértékben tudnak maguknak piacot szerezni. Ha sikeres lesz a kampány, 100 ezer fölé mehet a váltók száma.

Nagy Koppány úgy vélte, a lakásbiztosítási verseny élénkítése, az ügyfélérték növelése, a koncentráció csökkenése nem egy „alacsonyan függő gyümölcs”, ki kell először is próbálni, hogy a kormány által lehetővé tett új eszközzel mit sikerül elérni. Az MNB a piaci koncentráció csökkenésén fogja elsősorban lemérni a verseny sikerét. Az ügyfelek alulbiztosítottságának a megszüntetését a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) szerinte megfelelően szolgálják. Lehet olyan hatása a kampánynak, hogy helyükre kerülnek a biztosítási összegek, ami növelheti a díjakat, de nem biztos, hogy a biztosítási összeg növekedéséhez hasonló mértékben. Meg kell lennie a legalább 100 ezer váltónak, ez amúgy nem egy magas szám.

Mi lesz az 50%-os hazai tulajdonnal?

Kovács Zsolt elmondta: a biztosítási piac továbbra is stratégiai ágazat, a hazai tulajdonnak erősödnie kell, de hogy mikor lesz ebből 50%, az nagyban múlik a szereplők hajlandóságán arra, hogy részt vegyenek a konszolidációs folyamatban. Az Alfa és az Union Biztosítók állami tulajdoni részesedésének a csökkenése ellenére a szemük rajta marad a piacon, bár ő maga holnapután már nem lesz tagja az állam delegáltjaként az Alfa Biztosító igazgatóságának. A Posta Biztosítók értékesítési folyamata elindult, az ajánlatok év végéig futhatnak be, és a jövő év első-második negyedévében lehet meg az adásvétel eredménye.

Havas Gábor szerint az állam sokkal rövidebb időtávon gondolkozik, mint a biztosítási piac, amely hosszú távú üzlet, így a szektor konszolidációját lehet, hogy 20 éves időtávon lenne érdemes inkább várni.

