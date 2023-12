Jól értesültek nagy pénzt kereshettek a Hamász terrortámadásán

2023. október 7-én a Hamász terrortámadást indított Izrael ellen. A támadás és az utána kibontakozott háború súlyos emberáldozatokkal járt, de a tőzsdéken is nyomot hagyott.

Mivel a terrortámadás szombaton történt, aznap a tőzsdei befektetők nem tudtak reagálni a hírekre, másnap, vasárnap viszont az izraeli tőzsdén már folyt kereskedés, a vezető izraeli részvényindex aznap 6,5 százalékot veszített az értékéből, a Hamász támadását követő követő három hétben pedig 12 százalékot esett. Aztán hétfőn az amerikai tőzsdén jegyzett izraeli részvények árfolyama is esett, és az izraeli sékel is gyengült. Ezekben az eszközökben volt a legnagyobb az elmozdulás, a nemzetközi tőzsdéken csak enyhe és átmeneti volt az esés.

Az izraeli eszközökben viszont látványos volt az esés, és akik előre sejtették volna a támadás időzítését, nyilvánvalóan jó pénzt kereshettek volna short pozíciókon.

Most viszont megjelent egy tanulmány, amit Robert Jackson Jr., a New York-i Egyetem jogászprofesszora és Joshua Mitts, a Columbia Egyetem jogászprofesszora jegyez, és amiből kiderül, hogy érdekes pozíciónyitások voltak izraeli eszközökben a terrortámadást megelőző napokban, amiből akár az is következhet, hogy egyesek tényleg nagyon jól informáltak voltak a Hamász támadásával kapcsolatban.

Október 2-án, vagyis 5 nappal a terrortámadás előtt az MSCI Israel tőzsdén kereskedett alapban (ETF) felvett shortpozíciók volumene hirtelen és jelentősen megugrott,

közvetlenül a támadás előtt pedig drámaian megnőtt az izraeli részvényekben felvett short pozíciók mennyisége a tel-avivi tőzsdén,

és bár az amerikai tőzsdéken nem tapasztaltak növekedést az izraeli vállalatok részvényeinek shortolásában, a támadások előtt szokatlanul megnőtt a rövid lejáratú opciókkal való kereskedés volumene ezekre a részvényekre, ráadásul ezek az opciók olyanok voltak, amelyek közvetlenül a támadások után jártak le.

A szerzők azt írják, hogy miközben a Hamász-támadás finanszírozásának módját vizsgálva sokan a kriptopénzekre összpontosítottak, Jackson és Mitts szerint kevés figyelmet fordítottak az október 7-ét megelőző értékpapírpiaci kereskedésre.

A Hamász október 7-i támadása előtti napokban a legfontosabb izraeli vállalatok ETF-jeiben a shortállományok jelentős növekedését dokumentálták, az akkori shortolás messze meghaladta a számos más válságidőszakban, többek között a pénzügyi válságot követő recesszió, a 2014-es izraeli-gázai háború és a Covid-világjárvány idején tapasztalt shortolást. Ezen túlmenően a támadást megelőzően több tucat Tel-Avivban kereskedett izraeli részvényben is azonosították a shortállományok növekedését.

Az egyik legkirívóbb eset a legnagyobb izraeli bank, a Leumi papírjainak piacán fordul elő:

szeptember 14. és október 5. között 4,43 millió részvényt shortoltak be, ezeken a pozíciókon 3,2 milliárd sékel, vagyis közel 860 millió dollár nyereség keletkezett.

Hogy megértsük, mennyire szokatlanok ezek a mozgások, érdemes megnézni, hogy mi történt az iShares MSCI Israel ETF-ben (EIS). Az EIS október 2-i short volumene a 30. helyen áll a 2009 óta eltelt 3570 kereskedési napból, ha pedig a short arányt vesszük figyelembe, akkor október 2. a 15. helyen áll ezen az időtávon. Ez a tanulmány szerzői szerint azt jelzi, hogy rendkívül valószínűtlen, hogy az október 2-i shortolás volumene véletlenszerűen következett be. Sőt, azt is jelzi, hogy az aznapi shortolás messze meghaladta a számos más válságos időszakban bekövetkezett shortolásokat.

Emellett hasonló mintázatokat azonosított Jackson és Matts az izraeli ETF-ben 2023 áprilisában is, amikor arról érkezett hír, hogy a Hamász hasonló támadás végrehajtását tervezi, mint októberben. Az EIS short volumene április 3-án tetőzött az október 2-án megfigyelt szintekhez nagyon hasonló szinteken, és jóval magasabban, mint az április 3. előtti többi napon. Hasonló eredmények látszanak a short arányokat vizsgálva is.

Forrás: Trading on Terror? Robert J. Jackson, Jr., Joshua Mitts

Ezek a bizonyítékok együttesen megerősítik azt az értelmezést, hogy az októberben és áprilisban megfigyelt pozíciónyitások inkább a Hamász-támadáshoz kapcsolódtak, mint véletlenszerű zajhoz.

A szerzők szerint az eredmények arra utalnak, hogy a közelgő támadásokról tájékozott kereskedők hasznot húztak a tragikus eseményekből, és a korábbi szakirodalommal összhangban az ilyen jellegű kereskedés a bennfentes kereskedésre vonatkozó jogi tilalmak amerikai és nemzetközi érvényesítésének hiányosságai mellett történik.

És hogy kinek állhatott érdekében, és ki profitálhatott a shortpozíciókból? A tanulmány szerzői kiemelik, hogy a rendelkezésünkre álló adatok korlátai miatt nem tudják összekapcsolni az egyes piaci szereplőket az értékpapírpiacokon tapasztalt támadás előtti pozíciónyitásokkal, nem beszélve a mögöttes forrásokról, amelyek a vizsgált kereskedéseket eredményezték. Annyit viszont leírtak, hogy a megállapításaik azt sugallják, hogy a közelgő támadásokról informált befektetők profitáltak ezekből a tragikus eseményekből.

A tanulmányt és annak megállapításait Izrael legrégebbi lapjának, a Háárecnek az online kiadása is lehozta, azzal a címmel, hogy

Milliókat keresett a Hamász az izraeli részvényekre fogadva az október 7-i mészárlás előtt?

A cíkkben pedig azt is megvilágítják, hogy az EIS-be ( iShares MSCI Israel ETF) való befektetés egyenértékű az izraeli gazdaságba való befektetéssel, az EIS ellen fogadni (vagyis shortolni) pedig azt jelenti, hogy az izraeli gazdaság ellen fogadunk.

Összességében népszerű (összeesküvés)elmélet lehetne, hogy a Hamász és a mögötte álló gazdasági körök (vagy esetleg csak olyanok, akik tudtak a támadásról) beshortoltk az izraeli eszközöket, és akár dollármilliókat kerestek a tőzsdén, tudva azt, hogy a terrortámadások miatt vélhetően nagyot esik majd ezeknek az eszközöknek az árfolyama. A tanulmány alapján viszont csak az jelenthető ki, hogy szokatlanul nagy shortpozíciók épültek ki a támadások előtt, azt viszont nem tudjuk, hogy kik nyitották ezeket a pozíciókat.

Címlapkép forrása: Rina Castelnuovo/Bloomberg via Getty Images