Szeptember óta nem volt ilyen olcsó a gáz

Tovább esik az európai gázár, miután az elmúlt napok hideg időjárása után ismét a szezonálisnál melegebb idő várható a következő napokban, emellett pedig az uniós gáztárolók is rekordnak számító, közel maximális töltöttségi szintjen vannak. A mostani eséssel szeptember óta nem látott szintre esett a gáz ára.

Az európai benchmarknak számító, holland TTF gáztőzsdén jegyzett következő havi földgáz ára már közel 6 százalékos mínuszban van hétfőn. A mostani eséssel szeptember óta nem látott, 36 eurós szintre esett a megwattóránkénti jegyzés.

Idén pedig már mintegy 73 százalékkal esett a gáz ára.

Az áresés mögött áll, hogy továbbra is közel maximális telítettségben vannak az uniós gáztárolók, a kereslet viszont továbbra is visszafogott, az elmúlt napok hideg időjárása után pedig ismét enyhébb időjárásra számíthatunk. A legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy az európai gázkészletek január elejéig történelmi csúcsok közelében is maradnak majd.

Eközben a visszafogott kínai gázvásárlás csökkentette a legfontosabb eurázsiai importterminálok, köztük az európai hollandiai csomópont LNG-exportjának árait.

