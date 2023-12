Milliós keresetekkel csábított, most végleg lehúzza a rolót Magyarország legnagyobb bootcampje

Bezár a magyar informatikai sikersztori, a Green Fox Academy a Facebookon jelentette be: a háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek folyamatos kihívás elé állította őket, ezért bezárják kapuikat.



A Green Fox Academy egy Facebook-bejegyzésben tette közzé, hogy a folyamatos nehézségek miatt kénytelenek lehúzni a rolót.

Azt írják, az elmúlt 1 év nagyon sok változást hozott nemcsak IT területen, de az egész világon, így az ő életünkben is. A háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek folyamatos kihívás elé állították őket. Ezek a romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modelljükre.

Próbáltunk az utolsó pillanatig alkalmazkodni, a tulajdonosoknak végül mégis meg kellett hozniuk a legnehezebb döntést: a Green Fox bezár.

A folyamatban lévő képzéseket végigvisszük, új képzéseket azonban már nem indítunk - teszik hozzá.

A folytatás részleteivel kapcsolatban jelenlegi hallgatóikkal közvetlenül egyeztetnek. Köszönjük, hogy velünk voltatok az elmúlt 8 évben, és kívánjuk, hogy valósítsátok meg a karrierálmaitokat - zárják a bejelentést.

Korábban már írtunk arról, hogy a vállalat 2020-ban 517,8 millió forint, 2021-ben pedig 901,5 millió forint árbevételt ért el Magyarországon. A Green Fox több körben is kapott tőkebefektetéseket, külföldön tavaly a szlovák Sandberg Capital többségi tulajdonosként és stratégiai partnerként támogatta a terjeszkedését, itthon pedig a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. és az Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. is rendelkezett korábban részesedéssel a cégben.

