Digitális eszközökkel támogatja a 4iG a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját (x)

Portfolio 2023. december 20. 14:00

A 4iG Csoport kiemelten fontosnak tartja az egészségügy fejlesztését és a jövő digitális nemzedékének támogatását, a társaság igazgatósága ezért döntött úgy, hogy az ünnepi időszakban támogatást biztosít a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának szakellátási, kutatási, valamint oktatási tevékenységéhez. Az Intézet Magyarország vezető gyermekgyógyászati intézménye, amely nemzetközileg is elismert kutatási eredményekkel rendelkezik. A Klinikán évente 120 ezer gyermeket látnak el. Az intézményben emellett 1400 orvostanhallgató képzése is zajlik, illetve a hallgatóknál is nagyobb létszámban fogadnak egészségügyi szakdolgozókat gyakorlati képzésen.