Letarolnák az európai autópiacot a kínai gyártók, Magyarország hozzá a kapu

Az elektromos autók új királya

Ha elektromos autó, akkor a Tesla a fokmérő, ehhez az elmúlt években már hozzászokhattunk. Nem véletlenek "Tesla-gyilkos", vagy "kínai Tesla" elnevezések. Nézzük is meg, hogyan feszül egymásnak a két cég.

A gyártók által publikált legfrissebb adatok szerint a harmadik negyedévben globálisan ismét a Tesla adta el a legtöbb tisztán elektromos autót, 435 059 darabot. Azonban részben a gyáraiban végrehajtott bizonyos fejlesztések miatt a termelés és az eladások növekedési üteme az előző évhez képest korlátozott volt, és "csak" 27 százalékot tett ki.

A lassabb növekedési ütem miatt a BYD majdnem megelőzze a Teslát a teljesen elektromos autók eladásait tekintve.

A kínai vállalat 431 603 BEV (battery electric vehicle) eladásról számolt be, ami 67 százalékos növekedésnek felel meg, és mindössze 3 456-al kevesebb, mint a Tesláé.

A BYD 2022 márciusában megszüntette a kizárólag belső égésű motorral hajtott autók gyártását és értékesítését, és a BEV-ek és plug-in hibrid járművek (PHEV) gyártására összpontosít. A cég a harmadik negyedévben 822 094 NEV-et (new energy vehicle) értékesített, beleértve 390 491 darab plug-in hibrid autót. Tehát, amikor a világ legnagyobb konnektoros elektromos autógyártójaként hivatkoznak rá, akkor ez a teljesen elektromos és a plug-in hibridekkel együtt értendő. És igen, ilyen szempontból a BYD a legnagyobb.

A cég történetéről, akkumulátorgyártó kompetenciájáról és felemelkedéséről egy korábbi cikkünkben részletes elemzést készítettünk:

Sok még a kérdőjel

Rengeteg kérdőjel van még a szegedi beruházással kapcsolatban. Se a beruházási értékről, sem az állami támogatás mértékéről, sem pedig a várható kapacitásról nincsenek hivatalos információk. Utóbbiról a Bernstein elemzői azt írták, hogy az üzem kapacitása valószínűleg évi 200 000 autó körül lesz, a BYD pedig a gyártás folyamatos felfutását jelezte. Összehasonlításképp, a Tesla német gigagyára a becslések szerint jelenleg évi 375 000 darabos gyártókapacitással rendelkezik.

A BYD közleményéből kiderült, hogy elektromos és plug-in hibrid járműveket gyártanak majd. Emellett a külgazdasági és külügyminiszer úgy fogalmazott, hogy a BYD nem akkumulátorokat, hanem elektromos autókat fog előállítani Magyarországon. A szegedi polgármesteri hivatal közleményéből közben kiderült, hogy a BYD "az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot Szegeden valósítja meg". Ugyan mindkét megfogalmazás feltűnően hangsúlyozza, hogy nem lesz akkumulátorgyártás, de azért tudjuk, hogy Fóton korábban a BYD bejelentett egy 10 milliárd forintos akkumulátor-összeszerelő üzemet.

Szijjártó Péter az állami támogatásról annyit mondott, hogy annak mértékét csak az Európai Bizottság jóváhagyását követően hozzák majd nyilvánosságra, illetve hogy "ez a magyar gazdaságtörténet egyik legnagyobb beruházása lesz". Annyi viszont már biztos, hogy a kormány a csütörtöki Magyar Közlöny alapján 46,3 milliárd forint finanszírozást rendelt a költségvetésből a szegedi ipari park körüli közúti, vasúti, áram-, gáz- és vízügyi infrastruktúra korszerűsítésére.

Brüsszeli szál

A beruházás néhány hónappal azután valósul meg, hogy Brüsszel szubvenciós vizsgálatot jelentett be a kínai elektromosautó-gyártókkal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 13-i beszédében kijelentette:

A globális piacokat most elárasztják az olcsó kínai elektromos autók, és árukat hatalmas állami támogatások tartják mesterségesen alacsonyan, ami torzítja a piacunkat

- mondta.

A sanghaji székhelyű SAIC és a Geely mellett a BYD is az uniós vizsgálat középpontjába került. Peking többször is bírálta a lépést, a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak megsértésének nevezve azt. Ez érthető is, hiszen Európa a legnagyobb EV-export régió Kína számára, idén novemberig több mint 600 000 járművet fogadott be.

Az a jövő zenéje lesz, hogy a szubvenciós vizsgálat végül hova fog kifutni. Korábbi cikkünkben kifejtettük, hogy a kínai autók nemzetközi térnyerésének az USA-ban a Trump-korszak 27,5 százalékos importvámja jeleneti a nagy akadályt. Ha adott esetben az európai döntéshozók is hasonló intézkedéseket hoznak, akkor a kínaiaknak terjeszkedéshez Európába kell hozniuk a gyártást, támogatva a helyi ipart és társadalmat. Tekintve Szijjártó Péter bejelentését a 224 fordulós tárgyalássorozatról, kijelenthető, hogy a szegedi gyár nem a szubvenciós vizsgálatra adott válasz, hanem egy sokkal korábban megszületett terv része. Mégis, a kellemes és a hasznos találkozik, hiszen európai gyártással már nem kell aggódnia a BYD-nek, hogy az EU fellép az autóimport ellen. Az viszont kérdéses, hogy a BYD mennyire lesz képes megtartani nálunk azokat a költségelőnyöket, amelyek Kínában rendelkezésére állnak, és amelyek befolyásolják az árazást.

A BYD részben azért terjeszkedik Európában, mert itt magasabb árakat tud érvényesíteni. A Dolphin nevű modelljének ára Németországban 35 990 eurónál kezdődik,

ami több mint kétszerese a Kínában kért árnak.

Átalakul az európai autóipar

A beruházás révén ékes példáját látjuk annak az autóipari hangsúlyeltolódásnak, amelyet korábban részletes elemzésünkben is boncolgattunk: a kínai autógyártók globális hódításának.

Kína nemzetileg kinevelt (és állami támogatásokon, valamint ösztönzőkön felhízlalt) bajnokai ugyanis határozott elképzelésekkel kezdték el bevenni a globális piacot és a BYD növekedési pálya bizonyítja, hogy erre megvan a piaci igény is. Az olyan kínai márkák, mint a BYD, a SAIC Motor és a Nio azért terjeszkednek Európában, hogy kevésbé függjenek a hazai piacuktól, ahol a túlkínálat és a Tesla által az elmúlt évben kirobbantott árháború a profitokat terheli. Bár a kínai gyártók piaci részesedése Európában még mindig alacsony, az ország dominanciája a konnektoros járművek gyártásában olyan helyzetbe hozta az országot, hogy már Japán kihívójává vált, mint a legnagyobb autóipari exportőr.

A lépés ráadásul egy újabb félelmetes versenytársat hoz az európai autógyártók hazai pályájára. Különösen a Volkswagen, a Stellantis és a Renault aggódhat emiatt, hiszen eddig képtelenek voltak kiszorítani a Teslát az EV-gyártásban betöltött domináns pozíciójából.

Végül pedig a BYD döntése tovább erősíti Magyarország szerepét az EV-ipar egyik vezető európai központjaként, hiszen német autógyártók, köztük a Mercedes-Benz, az Audi és lassan a BMW is fontos szerepet szán a magyarországi gyártásnak az elektromos átállásban. Emellett nagyon úgy tűnik, hogy a kínai gyártók európai terjeszkedésének is az egyik központjává válunk. Az viszont kérdéses, hogy hány autógyárat bír még el a magyar ipar.

