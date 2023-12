Megtalálták az elhízás elleni csodaszert – Viszlát, brokkoli és kemény edzések?

A kormányok világszerte úgy döntenek, hogy a súlycsökkentő gyógyszerek létfontosságúak az elhízás elleni harcban és az általános egészségi állapot javításában, ezért az egészségbiztosítók támogatásával elérhető árú gyógyszerekké teszik őket. Mivel már olcsó tablettával is kordában tartható lesz a testsúly, így sokan felhagynak az egészséges étkezéssel és a testmozgással, miközben az elhízás elleni gyógyszerek iránti kereslet olyan mértéket ölt, hogy éveket kell várni rájuk. Ez pedig pont az ellenkező hatást éri el, az elhízottak aránya megnő, ami egészségügyi válságot okoz – áll a Saxo Bank hagyományos év végi meghökkenő előrejelzéseiben, amely a kis eséllyel bekövetkező, de potenciálisan nagy hatású eseményeket gyűjti össze. Bár ennek a forgatókönyvnek kicsi a valószínűsége, de úgy tűnik, hogy az új elhízás elleni gyógyszerek komoly hatást okoznak, nem véletlenül alakult ki óriási hype a készítmények körül idén.

Valósággal berobbantak 2023-ban a köztudatba az elhízás elleni gyógyszerek. Az új készítmények korábban nem látott hatékonysági számokkal kecsegtetnek, mindezt úgy, hogy közben a betegek egészségi állapotára is kedvező hatással vannak. A fogyasztógyógyszerek iránt óriási a kereslet, a piacvezető készítményekből mára hiány alakult ki, az egyik legsikeresebb készítmény, az Ozempic gyártója, a Novo Nordisk pedig Európa legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata lett.

Egyes vélemények szerint az úgynevezett GLP-1 készítmények jelenthetik a megoldást a népbetegségnek számító elhízás kezelésére, még a Saxo Banknál is felkerültek a 2024-es meghökkentő előrejelzések listájára, amely klasszikusan a kis eséllyel megvalósuló, de potenciálisan komoly gazdasági következményekkel járó forgatókönyveket gyűjti össze minden év végén. A stratégák nullánál nagyobb valószínűséget adnak annak, hogy a könnyű fogyást ígérő tablettáknak köszönhetően az emberek abbahagyják a testmozgást és gyakrabban kezdik el látogatni a gyorséttermeket, ami miatt megnő az elhízás és a kapcsolódó egészségügyi problémák. Ez pedig a globális termelékenység csökkenéséhez vezetne.

A legvalószínűbb forgatókönyv azonban nem ez, hanem hogy jelentős globális piaca lesz az elhízás elleni gyógyszereknek, és a világ gyógyszergyártói igyekeznek minél nagyobb részt kihasítani belőle. A közelmúltban két tanulmány is kimutatta, hogy a GLP-1 gyógyszerek nem csak az elhízás ellen segítenek, de pozitív egészségügyi hatásaik is vannak, csökkentik a szívbetegségek kockázatát és korlátozzák a veseelégtelenség progresszióját a krónikus vesebetegségben szenvedőknél. Világszerte körülbelül 750 millió elhízott ember él, köztük a felnőttek mintegy 42 százalékát érinti az Egyesült Államokban, ahol az elhízással összefüggő betegségek évente több milliárd dollár egészségügyi költséget okoznak.

A becslések szerint 2032-re a GLP-1 gyógyszerek globális piaca eléri a 71 milliárd dollárt, a BMO Capital elemzője pedig 2035-re már 100 milliárd dolláros globális értékesítéssel számol, amiből mintegy 70 milliárd dollárt csak az Egyesült Államok adhat.

A fogyni vágyók számára már eddig is rendelkezésre álltak az amerikai gyógyszerhivatal (FDA) által jóváhagyott súlycsökkentő szerek, ezekkel a gyógyszerekkel az emberek átlagosan 5-7 százalékkal tudták csökkenteni a testsúlyukat, ha egészséges életmóddal és testmozgással párosult az alkalmazásuk. A nagy áttörést idén az hozta, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszerek egy csoportja, az úgynevezett glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) receptor agonisták kerültek a figyelem középpontjába, miután jelentős súlycsökkentést értek el velük.

GLP-1 receptor agonisták hatásmechanizmusa, hogy a GLP-1 hormont utánozzák, amely a gyomor-és bélrendszerben természetes módon szabadul fel evés hatására. A gyógyszerek arra késztetik a szervezetet, hogy étkezés után több inzulint termeljen, így korlátozzák a vércukorszint emelkedését az étkezések után, ami különösen fontos a 2-es típusú cukorbetegek számára. A gyógyszerek az étvágyat is szabályozzák azáltal, hogy jeleket küldenek az agyba, azt üzenve a szervezetnek, hogy jóllakott, ami gátolja a túlevést. A hatóanyagot tartalmazó készítményeket, például a Novo Nordisk által gyártott Ozempic-t, már évek óta használják a cukorbetegek vércukorszintjének szabályozására, a Wegovy nevű gyógyszert pedig a cukorbetegségben nem szenvedők számára fejlesztette ki a cég. Az Eli Lilly hasonló készítménye a Mounjaro, novemberben pedig jóváhagyást kapott a heti egy injekció formájában beadható Zepbound is.

A tőzsdei vállalatok közül a dán Novo Nordisk mellett az Eli Lilly az új típusú elhízás elleni gyógyszerek növekvő népszerűségének nagy nyertese, ami a tőzsdei teljesítményeken is nyomot hagyott. A Novo Nordisk Európa legnagyobb piaci kapitalizációjú tőzsdei cége lett idén, az Eli Lilly pedig az S&P 500 index legjobban teljesítő gyógyszercége. De nem mindenki járt sikerrel, a Pfizer nemrégiben úgy döntött, hogy nem folytatja a klinikai vizsgálatokat a nagy várakozással várt, szájon át szedhető elhízás elleni Danuglipron gyógyszer esetében, miután a betegek jelentős része visszalépett egy félidős vizsgálatból a mellékhatások, például a hányinger és hányás gyakorisága miatt.

A most élen járó gyógyszergyártók mindenesetre nem dőlhetnek hátra, fel kell készülniük az erősödő versenyre. Az Eli Lilly olcsóbb terméke, a Zepbound már elérhető az amerikai gyógyszertárakban és a várakozások szerint az év elején Európában is megkaphatja az engedélyeket az év elején. Más gyógyszergyártók is beszállnak a versenybe, a Zealand Pharma és a Boehringer Ingelheim a tesztelések végső fázisában jár, míg az Amgen elhízás elleni gyógyszereinek adatai az év elején várhatóak. De eközben a Novo Nordisk sem tétlenkedik, következő generációs elhízás elleni gyógyszere, a CagriSema előrehaladott klinikai vizsgálatoknál tart, amellyel a betegek akár potenciálisan testsúlyuk 25 százalékát is leadhatják.

Az elhízás elleni készítmények valószínűleg számos más iparágra is hatással lesznek, az olyan élelmiszeripari óriásoktól kezdve, mint a Walmart, a Nestle-ig, akik élelmiszert értékesítenek és a fogyókúrát kiegészítő termékeken dolgoznak. A testmozgással kapcsolatos vállalatok, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó vállalatok, és más gyógyszergyártók sem menekülhetnek. A fogyókúrás cégek évtizedek óta a márkás, előrecsomagolt ételekre és életmódprogramokra támaszkodnak. Néhányan, mint például a WeightWatchers és a Noom, maguk is megpróbálják kihasználni a trendeket a GLP-1 gyógyszerek értékesítésével, míg mások még mindig abban reménykednek, hogy termékeik túlélhetik az Ozempic-korszakot. A Jenny Craig májusban 40 év után bezárta fogyókúrás központjait. A Simply Good Foods pedig, amely az Atkins-diétás termékeket, például fagyasztott ételeket és sütiket forgalmaz, az Atkinst "tökéletes kiegészítésként fogja forgalmazni a gyógyszerek használatán gondolkodó emberek számára" - mondta a cég akkori vezérigazgatója, Joe Scalzo júniusban az elemzőknek.

Címlapkép forrása: Getty Images