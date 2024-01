Így vette el a Tesla koronáját a Magyarországra készülő kínai gigacég

2011-ben Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója kinevette a BYD-t, amikor felmerült, hogy kínai cég valaha is fenyegetést jelenthetne a vállalatára.

Láttad az autójukat? Nem hiszem, hogy különösebben vonzó lenne, a technológia nem túl erős. És a BYD-nek mint vállalatnak elég komoly problémái vannak a hazai terepén, Kínában. Szerintem arra koncentrálnak, és joggal, hogy ne haljanak meg Kínában

- fogalmazott Musk az alábbi interjúban.

What do you think of BYD?Elon Musk starts laughing have you seen their cars ? pic.twitter.com/aSvcqmOAo8