Botrány Amerikában, fake news miatt rángatták meg a bitcoint

Az elmúlt hónapok egyik legforróbb témája volt a kriptoeszközök piacán, hogy érkezhetnek a tőzsdén jegyzett kriptoalapok, spot bitcoin ETF-ek, ami azért izgalmas, mert ha az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet jóváhagyja az új értékpapírok bevezetését, azzal olyan befektetők is egyszerűen hozzáférhetnek a kriptoeszközökhöz, akiknek ez eddig bonyolult, kényelmetlen vagy kockázatos volt, ráadásul azáltal, hogy egyre inkább a befektetők fókuszába kerül, nagyobb tőkebeáramlás is jöhet a kriptókba, akár intézményi befektetőktől.

Persze a tőzsde a jövőt árazza, a befektetők elkezdtek számolni azzal, hogy jönnek az új ETF-ek, ennek megfelelően a kriptoeszközök árfolyama az elmúlt hónapokban nagyot emelkedett. A bitcoin árfolyama a tavaly év eleji szinthez képest megháromszorozódott, és a rali nagy része az utóbbi hónapokban a spot bitcoin ETF-ek esetleges bevezetéséhez köthető,

az ethereum árfolyama tavaly év eleje óta megduplázódott.

Szóval világszerte arra vártak a piaci szereplők, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet döntsön a kripto ETF-ekről, erre ezen a héten szerdáig kerülhet sor, a bejelentés pedig bármikor megérkezhet. Ennek megfelelően idegesen mozgott az elmúlt napokban a vezető kriptoeszközök árfolyama, nagy kilengések voltak a bitcoinban és az ethereumban is. Tegnap pedig felerősödtek a mozgások, miután az X-en megjelent a tőzsdefelügyelet posztja arról, hogy

jóváhagyta a spot bitcoin ETF-eket.

A poszt szerint a tőzsdefelügyelet engedélyezte a bitcoin ETF-eket az összes bejegyzett nemzeti értéktőzsdén, és egy képet is tartalmazott, amely állítólag Gary Gensler SEC-elnököt idézte.

A posztot természetesen világszerte figyelték a hírügynökségek, többek között a Reuters is átvette.

Az árfolyamok el is indultak felfelé, a bitcoin árfolyama a Binance-en (kriptotőzsdénként más az eszközök árfolyama) közel 48 ezer dollárig emelkedett.

Csakhogy nem sokkal később az amerikai tőzsdefelügyelet közölte, hogy kedden valaki rövid időre belépett az SEC X-fiókjába, és egy hamis üzenetet tett közzé, amelyben azt állította, hogy jóváhagyta a bitcoinra vonatkozó tőzsdén kereskedett alapokat.

Az SEC azonban közölte, hogy még nem hagyott jóvá spot bitcoin ETF-eket, és az X-en lévő fiókját ottani idő szerint délután 4 óra után ismeretlenek rövid időre feltörték, az illetéktelen hozzáférést viszont azóta megszüntették, és a bűnüldöző szervekkel együttműködve vizsgálják az ügyet.

The twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. @SECGov

Később az X is posztolt az eseményről.

We can confirm that the account was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of Xs systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number @SECGov