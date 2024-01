Dolgozók ezreit rúgta ki a Disney, miközben a vezérigazgató fizetése megduplázódott

Egy nemrégiben benyújtott közleményben a Disney nyilvánosságra hozta, hogy Bob Iger vezérigazgató kompenzációja a 2023-as évre megközelítőleg 31,6 millió dollárt tett ki. Ez az összeg 865 385 dolláros alapfizetést, 16,1 millió dolláros részvényjuttatásokat és 10 millió dollár értékű opciókat tartalmaz.

Az összeg duplája az egy évvel korábbi, 15 millió dolláros fizetésének, amelyet a cég élére való visszatérése után kapott. Ugyanakkor elmarad a 2021-ben kapott 45,9 millió dollártól.

A fizetés megduplázódásának azért is van érdekes optikája, mert Iger vezetői tevékenységét a költségcsökkentés iránti elkötelezettség jellemzi,

amely magában foglalta több mint 7000 alkalmazott leépítését.

Ezek az intézkedések a működés racionalizálására és a pénzügyi célok elérésére irányuló szélesebb körű stratégia részét képezik. Iger jelezte, hogy a Disney jó úton halad afelé, hogy elérje ambiciózus célját, mely szerint 7,5 milliárd dollárral akarják csökkenteni a költségeket - ezt a célt a vállalat tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentése mellett jelentette be.

Az Iger javadalmazási csomagjáról szóló bejelentés azonban a hírek szerint nyugtalanságot okozott a Disney alkalmazottainak soraiban. A Fox Business tudósítója, Charles Gasparino szerint az ABC-nél - a Disney leányvállalatánál - "masszív nézeteltérések" vannak azzal kapcsolatban, hogy Iger fizetése megduplázódott, miközben a cégnél fizetéseket fagyasztottak be, bónuszokat töröltek és további elbocsátásokat terveznek.

