Fontos információkat tudtunk meg a dübörgő napelemes pályázatról!

Csütörtök reggelig már több, mint 20600 előregisztrációt nyújtottak be az új lakossági napelemes és energiatárolós pályázatban, ami bár jócskán meghaladja az előzetesen tervezett nyertes darabszámot (15160), de nem zárja még le a folyamatot a tárca, nem is teheti, hiszen még nem ismeri a regisztrációk mögötti konkrét projektterveket, és könnyen lehet, hogy végül a 15 ezernél több lesz a ténylegesen támogatott családok száma – gyakorlatilag ezt üzeni a Portfolio érdeklődésére az Energiaügyi Minisztérium által csütörtökön küldött válasz.

Azután fordultunk a tárcához, hogy amint ma reggel kiszúrtuk: már átlépte a 20 ezret az előregisztrációt benyújtott háztartások száma, így elvileg nőhetett annak az esélye, hogy egyes regisztrálók később végül nem jutnak pénzhez a pályázat kimerülése miatt. Ez azonban a gyakorlatban egyelőre távolról sincs így, mert ahogy a tárca válasza üzeni: a 15160 darab tervezett nyertest pusztán abból vezették le, hogy 75,8 milliárd forint a támogatási keret és 5 millió forint az egy ingatlanra legfeljebb elnyerhető összeg (a kettő hányadosa pont kiadja a 15160 darabot).

Egyáltalán nem biztos azonban, hogy mindenki a maximális összeget igényli, hiszen minden élethelyzet, illetve ingatlanbeli adottság, igény más, így különböző kapacitású eszközöket szerezhetnek be, amelyek együttes támogatási igénye lehet 5 milliónál jóval alacsonyabb is. Éppen ezért ahogy a tárca válasza üzeni:

A támogatott családok száma tehát akár meg is haladhatja majd a korábbi várakozást.

Arra is felhívja a figyelmet a minisztérium, amit mi is hangsúlyoztunk több cikkünkben, hogy „az előregisztrációs kérelem nem minősül támogatási kérelemnek, az elbírálás sorrendjét nem az előregisztrációs, hanem a támogatási kérelmek benyújtásának időrendje befolyásolja.”

Ahogy kiemelik: az előregisztráció pusztán a részvételi szándék jelzését szolgálja, illetve az érintett magánszemély és ingatlan, valamint annak jelenlegi energiaköltsége beazonosítására alkalmas. Ezek alapján a benyújtást követő 15 munkanapon belül a kiíró ellenőrzi a jogosultságot, van rá lehetősége, hogy „a felhívásban foglalt pályázati feltételeknek meg nem felelő jelentkezéseket a támogató kiszűrje”. (A pályázati folyamat a támogató oldalán közzétett folyamatábrán áttekinthető.)

Így tehát az előregisztráció során a minisztérium még nem tudja/látja, hogy a tervezett projekteknek pontosan mekkora lesz a költségszintje, és abból mennyi támogatásra tartanak majd igényt. „A fejlesztési költség kizárólag a sikeres előregisztráció után derülhet majd ki, amikor a rendszeren keresztül bekért vállalkozói ajánlatok közül a pályázó kiválasztja a számára legelőnyösebbet, legkedvezőbbet, ennek alapján a szerződésminta használatával vállalkozási szerződést köt a kivitelezővel”.

Éppen ezzel magyarázható az is, hogy bár túlfutott már az előregisztrációk száma a 15160 darabon, amit támogatni terveztek, de

nem zárhatja még le a kiíró a pályázatot, hiszen nincs még benyújtott támogatási igény sem, így azok együttes igényelt támogatása sem ismert.

Mindezt a minisztérium válasza így rögzíti: „A jelenlegi pályázati szakaszban tehát nem állnak a támogató rendelkezésére olyan költségadatok, amelyeket a program teljes keretösszegéhez mérhetne. Így az előregisztrációs kérelmek benyújtása nem zárható le a támogatási keret kimerülése miatt, erre a pályázati kiírásban foglaltak szerint is csak a támogatási kérelmek benyújtásakor lesz lehetősége a támogatónak (ld. a pályázati felhívás 9. pontját).”

A tárca végül azt is elárulta, hogy milyen ütem mellett futott fel az elmúlt napokban az előregisztrációk száma, és ma reggel hol tartott. „Hétfőn este 22 óráig több mint 15 ezer, kedd reggel 10 óráig több mint 17 ezer, kedden este 21 óráig közel 20 ezer előregisztrációs kérelem érkezett be. A jelentkezők száma szerdán meghaladta a 20 ezret, a legfrissebb adat szerint pedig 20614.”

Ezekből az adatokból jól látszik az ellaposodó pálya a regisztrációk felfutásában, azaz a legtöbben az első egy-két napra időzítették a feladatot, aztán mérséklődött a roham, de még mindig szépen „csordogálnak” a regisztrációk a rendszerbe.

A fentiek összességében azt üzenik, hogy aki az utóbbi egy-két napban regisztrált, illetve csak a napokban teszi ezt meg, még nem kell aggódnia, hogy elesik a támogatástól forráshiány miatt.

Nem lát ugyanis még támogatási kérelmeket, számokat a kiíró, és távolról sem biztos, hogy mindenki a maximális támogatási összeget kéri. Így az sem biztos, hogy már ezzel a 21 ezerhez közelítő előregisztrációval kimerülne a 75,8 milliárdos keret, ha minden előregisztráló benyújtaná/benyújthatná a támogatási kérelmét. Emellett az is lényeges, hogy bizonyára vannak az előregisztrálók között olyanok is, akik valamilyen ok, például köztartozás, egyéb ingatlanos adottság, miatt eleve nem is jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. Ezeket ellenőrzi most az előszűrő körben a kiíró, és a benyújtást követő 15 munkanapon belül választ ad, hogy egyáltalán mennyien jogosultak benyújtani majd tényleges támogatási kérelmet.

Így tehát csak január legvégétől kezdve jut majd el a kiíró oda, hogy a beérkező együttes támogatási igények alapján azt figyelje, mennyi projekt fér bele a 75,8 milliárdos keretbe, és mikor kell felfüggesztenie pályázatot keretkimerülés miatt, azaz mikor kell blokkolnia a további támogatás igénylések benyújtásának lehetőségét.

Címlapkép forrása: Getty Images