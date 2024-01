Megjöttek a friss számok: egyedül a magyar autópiac esett vissza tavaly az EU-ban

Portfolio 2024. január 18. 16:47

Megérkeztek ma az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) éves újautó-eladási statisztikái, amelyekből több érdekes információ is kiolvasható. Egyrészt decemberben 16 hónap folyamatos növekedés után először esett vissza az EU autópiaca, amely a teljes évet még így is kétszámjegyű bővüléssel zárta. Az összértékesítésben minden országban növekedést regisztráltak, leszámítva Magyarországot. Végül pedig a hajtásláncok népszerűségét illetően is történt változás, ugyanis több tisztán elektromos autót adtak el tavaly, mint dízelest.