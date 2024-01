Itt az év befektetése: óriási a hiány a termékből, ami szinte mindenhez kell

Amikor izgalmas nyersanyagpiaci befektetésről van szó, valljuk meg őszintén, hogy az első gondolataink között sokkal inkább az arany, az ezüst vagy az olaj jelenik meg, semmint a réz. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy a zöld átállásban betöltött kulcsszerepe miatt óriási keresletnövekedés vár a gazdasági egészség fontos mutatójának tartott fémre, amit az akadozó kínálat vélhetően nem fog tudni kielégíteni, ennek köszönhetően jelentős hiány alakulhat ki a réz piacán. Bár ez a klímavédelmi célok tekintetében nagyon rossz hírnek számít, azonban egyúttal izgalmas lehetőséget is kínál a szemfülesebb befektetők számára.

Eljött a réz ideje?

A decemberi ralit követően döcögősen indult az év a részvénypiacokon, egyelőre kevés terület mozgathatta meg érdemben a befektetők fantáziáját. Egyre izgalmasabbnak tűnik azonban a különféle nyersanyagok piaca, például egyre nagyobb rali bontakozik ki az urán körül, de az alapfémek piacán is izgalmasan alakulnak a várakozások - és míg az urán esetében már mögöttünk van egy masszív felfutás, addig a réz esetében ez egyáltalán nem mondható el egyelőre.

A gazdasági egészség fontos mutatójának tartott fém jegyzése enyhén emelkedett a tavalyi év végén, miközben más alapfémek, mint például az alumínium vagy az ólom jelentős esést szenvedtek el - egyes szakértők szerint a réz piacán tapasztalható, esésnek ellenálló áralakulás indikátatív lehet az idei évre nézve, miután még az alapveően lassuló világgazdaságban is képes volt megtartani az árszintet, 2023-ban egészen pontosan 1,4 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Miért fontos gazdasági mutató a réz ára?



Mivel a rezet számos ágazatban használják, gyakran a gazdasági egészség és várható teljesítmény egyfajta indikátorának is tekintik a fémet. Kis túlzással szinte mindenhol használják valamilyen mértékben a rezet, akár az otthonokban és a gyárakban, az elektronikában és az energiatermelésben, de az elmúlt években az elektromos járművek piacán is egyre jelentősebb a réz szerepe. Ennél fogva amikor a réz iránti globális kereslet növekszik, az jellemzően bővülő gazdaságot jelez előre, míg a réz iránti kereslet csökkenése közelgő gazdasági lassulás felé vezethet. A logikát meg is lehet persze fordítani: egy lazuló monetáris környezet a várakozások szerint a gazdaság erősödéséhez vezethet, ami pedig együtt jár a réz iránti kereslet emelkedésével, a keresletnövekedésnek pedig árfelhajtó hatása van.