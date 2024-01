Nagy változás jött naperőműveknél, a Robin Hood adó alól is mentesülhetnek

Egy január 1-től hatályos törvénymódosítás jelentős változásokat hozott a saját célú energiatermelést szolgáló naperőművek telepítésénél, mert egy fontos, eddig érdemi korlátozást jelentő szabály megszűnt, illetve több új ösztönző is elindult, például mentesülni lehet a Robin Hood adó megfizetése alól is – derült ki az elmúlt napok híreiből. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2024 című egész napos konferenciáján, amelyre április 11-én kerül sor, és amelynek szakmai programját rövidesen feltüntetjük oldalunkon.