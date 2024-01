Nagyot kaszálhattak a magyar áramtőzsdén dán cégek a köd miatt

Egy tavaly őszi nap kora reggelén dán áramkereskedők jelentős pénzt kereshettek a magyar áramtőzsdén (HUPX) többmillió eurós pozíciókat nyitva a köd miatt, ami a vártnál kisebb naperőművi áramtermelés miatt néhány percre megugrasztotta az árakat – ezt azok a névtelen források mesélték el Javier Blasnak, akiknek a számítógépei megkötötték az ügyleteket az algoritmus alapú kereskedés során.

A Bloomberg vélemény rovatának neves szerzője nem írt konkrétabbat az érdekes ügyletekről, de a hosszú cikkbeli információ morzsákból elég világosan arra lehet következtetni, hogy a HUPX Intraday Market (IDM) piacán a kora reggeli órákban léptek a szemfüles dán kereskedők arra reagálva, hogy azon a reggelen Kelet-Európa jelentős része felett köd volt. A másnapi (Day-Ahaed Market, DAM) piaccal ellentétben, ahol előző nap déli aukción határozzák meg a benyújtott ajánlatok alapján a másnapi egész órákra az árat, az IDM piacon folyamatos a kereskedés a leszállítási napon belül is az egyes 15 perces időblokkokra.

A szállítási idő előtti 15. percig még lehet kötni ügyletet, és a jelek szerint a kora reggeli órákban ezt használták ki a szemfüles dán kereskedők.

A jelentős infrastrukturális háttérrel és algoritmus alapú trading képességekkel felvértezett traderek azt használták ki a cikk szerint gyors reakcióval, hogy

miután a Meteosat időjárási műhold infravörös képe beérkezett a központjukba, a számítógépek automatikusan feldarabolták azt, és az adatokat komplex kereskedési algoritmusokba táplálták.

Ezután a cikk szerint több millió eurós ügyleteket nyitottak a HUPX-en arra számítva, hogy amíg a köd fel nem száll, a vártnál alacsonyabb magyar naperőművi áramtermelés megugrasztja az árakat és ez így is történt, így jelentős nyereséget termeltek a gépek. Az is kellett a cikk szerint az ügyletek megkötéséhez, hogy Magyarországon jelentős a naperőművek súlya az áramtermelési mixben, míg a szeles erőműveknek kicsi, és így az árak könnyebb előre jelezhetősége miatt bátrabban léptek fel a traderek (ha a szeles kapacitások nagyobbak lennének, akkor kiszámíthatatlanabb lenne az IDM piacon az áram ára az egyes 15 perces időblokkokra, így a kockázatok is nagyobbak lennének a kereskedőknek a szemfülesség mellett is).

Az elmúlt években komoly fejlődésen és nyereségtermelő képességen átesett dán áramkereskedő cégek kapcsán Mogens P. Sorensen, egy korábbi energiakereskedőből lett tanácsadó úgy fogalmazott a lapnak:

Nevetséges, hogy mennyi pénzt keresnek. Európában milliárdokat keresnek a villamosenergia-kereskedelemmel.

A sztorit kiszúró Válasz Online többek között arra mutatott rá a cikkében, hogy

Magyarországon két dán cégnek van engedélye az áramkereskedelemre: az aarhusi PowerMartnak 2022 szeptembere, az aalborgi Nidhognak pedig tavaly július óta. Így tehát ezek a cégek, vagy egyikük állhatott a fent bemutatott ügyletek mögött, amely cégek óriási gyarapodását egyébként az eredeti Bloomberg cikk is bemutatta.

A HUPX 2023-as éves spot piaci statisztikája szerint jelentősen, 59%-kal ugrott a napon belüli (IDM) forgalom az áramtőzsdén, amely piaci szegmensben a jelek szerint a dán cég(ek) kaszált(ak), míg a másnapi (DAM) piacon 4%-os csökkenés alakult ki.

A naperőművi kapacitások jelentős, 5650 MW-ra, felfutása mellett évek óta 330 MW körül stagnáló szeles kapacitások miatt a cikk szerint „a magyar árampiac az egyik legkönnyebben spekulálható az egész EU-ban”, mert sokkal nagyobb az árak kiszámíthatósága azoknál a piacoknál, ahol a nap mellett jelentős szeles kapacitások is vannak. Ennek oka, hogy lehetnek olyan periódusok, amikor süt a nap és fúj a szél is, így az árak ugrása nem egyértelmű, de olyan periódusok is, amikor süt a nap, és nem fúj a szél, illetve olyanok is, amikor nem süt a nap, de fúj a szél (vagy nem fúj). Emiatt nehezebb hirtelen árugrásokra, esésekre spekulálni, mert közbejöhet olyan tényező, amire az algoritmus alapú trading nem számít, és így a veszteségek esélye is nagyobb.

A jelentősen növekvő időjárásfüggő naperőművi kapacitások miatt a MAVIR jelentése szerint 2023-ban 1045 olyan negyedórás szakasz volt napon belül, ami jelentős, 400 MW feletti kiegyenlítetlenséget hozott a hálózatban, vagyis az előre tervezett termelés és fogyasztás jelentősen eltért egymástól. A cikk felidézi, hogy 2022-ben még csak 293 ilyen negyedórás szakasz fordult elő, és az ilyen kiegyenlítetlenségek aranybányát jelentenek a tradereknek, amennyiben pontosan megjósolják, hogy a következő órákban milyen irányba változhat a termelés volumene. Mivel ez Magyarországon elsősorban a napsütéstől függ, ezért azt figyelik, hogy mennyire van világos a nagy naperőműparkok felett Magyarországon.

A MAVIR jelentése azt is tartalmazza, hogy 2023-ban összesen 96 olyan egész óra volt, amikor nulla euróért vagy negatív árért lehetett áramot venni a HUPX másnapi DAM szegmensében, ami több, mint ahány ilyen óra összesen volt 2012 és 2022 között. Ez is a naperőművek túlsúlyával, és a napközbeni termelésből adódó túlkínálattal függ össze, ami főként a tavasztól őszig tartó napközbeni, napsütéses, főleg hétvégi időszakokban nyomja a mélybe az árakat, amikor a kereslet esetleg gyengébb, így az ország jelentős áramexportot is lebonyolít akár több órán keresztül.

Arra is rámutat a cikk, hogy igazán nagyot azzal kaszálhatnak a traderek, ha pontosabban jósolnak, mint mások, és a DAM piacon másnapra kialakuló órás ár és az IDM piacon ugyanazon órára szóló jegyzés közötti különbséget ügyesen ki tudják használni. A DAM piacon egy adott órára megvett, vagy eladott pozícióhoz képest az IDM piacon a négy darab negyedórás termékben ellentétes irányú pozíciókat vesznek fel, és a kettő közötti különbségből lehet a profit, ha pontosabban jeleznek előre, mint a többi piaci szereplő. Így például ha arra számítanak, hogy több lesz a napsütés, mint ami alapján a naperőművek a másnapi felajánlásaikat tették a DAM-on, akkor előző nap előre eladnak áramot a DAM-on, majd a naposabb napon ugyanazt alacsonyabb áron, kis részletekben visszavásárolják az IDM-en a bekerülési árszintig. Megjegyezzük: a Bloomberg cikkben említett ügyletkötés csak kora reggeli vételt írt a köd miatt, azaz ott elvileg csak az IDM piacon léptek fel gyorsan a hirtelen árugrásra számítva a dán szereplők, majd az ár megemelkedése után zárták is a pozícióikat, mielőtt a köd feloszlott és elkezdték volna nagyban termelni az áramot a magyar naperőművek.

Címlapkép forrása: Getty Images