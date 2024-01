Gloster: mindent átformál a mesterséges intelligencia, aki nem lesz egy kicsit techcég, az nem fog túlélni

Fülöp-szigeteki irodát nyit a Gloster, és hosszú távú cél, hogy az Egyesült Államok szoftverpiacán is megjelenjen – mondta el a kis hardvergyártóból nemzetközi informatikai szolgáltatóvá fejlődött vállalat alapító tulajdonosa és elnöke, Szekeres Viktor a Portfolio-nak adott interjúban. A Gloster részvényeivel a mai naptól a BÉT standard kategóriájában lehet kereskedni, és nem zárja ki a cégvezető, hogy a jövőben külföldi részvénykibocsátásra is sor kerülhet. A 2025-ös stratégia teljesítése jól halad, és további akvizíciók jöhetnek, többek között mesterséges intelligencia cégeket is vizsgál a vállalat – nyilatkozta a cégvezér.

Több mint három éves Xtend piaci jelenlét után kategóriát lépett a Gloster, a mai naptól standard kategóriában kereskednek a társaság részvényeivel. Hol tart most a tőzsdei sztori?

Amikor 2020-ban, a Covid kellős közepén tőzsdére mentünk, hiába választottak minket az év legsikeresebb IT-cégévé, sokan úgy gondolták, hogy egy csapat pingvinnek több esélye van túlélni a sivatagban, mint nekünk sikereket elérni a pénzpiacokon. De szerencsére nem lett igazuk, ez idő alatt 4,5 milliárd forint finanszírozást vontunk be, lezártunk 10 akvizíciót, 2019 és 2022 között megnégyszereztük az árbevételt és az EBITDA-t, és a korábbi kis hardverkereskedő céget átformáltuk egy nagy nemzetközi informatikai szolgáltatóvá. Mára ott tartunk, hogy mi vagyunk a 12. legnagyobb magyar tulajdonú IT cég Magyarországon, és az 5. legnagyobb hazai tulajdonban lévő bérfejlesztő csapat.

Mi lehet a tőzsdei kategóriaváltás előnye?

A standard piac forgalma tavaly prémium nélkül a négyszerese volt az Xtend kategória forgalmának, és a legnagyobb különlegesség, hogy ez a kategória már külföldről is kereskedhető. Ugyanazt a mennyiségű, durván 18 millió darab Gloster részvényt egy négyszer nagyobb piacra viszünk ki, és a menedzsment arra számít, hogy ennek köszönhetően növekedni fog a részvények forgalma.

Mi lesz a következő lépés? Külföldi részvénykibocsátással kapcsolatos tervek vannak a Glosternél?

A külföldi részvény kibocsátást nem zárjuk ki, ez azon múlik, hogy találnunk-e hozzá külföldi befektetőt. Ha így lesz, akkor abszolút megfontolandó a kérdés, de véleményem szerint 2025-ig egészen biztosan nem fogunk ezzel foglalkozni.

A tavalyi féléves eredményt, és a nyitott megrendelésállomány riportot elnézve szép növekedést tudott felmutatni a Gloster. Milyen volt 2023, és mi várható idén?

A tavalyi évet több mint négymilliárd forint nagyságú nyitott rendelésállománnyal zártuk, köztük olyan cégek milliárd forint feletti rendelésével, mint a Sony Music. Az erős rendelésállománynak köszönhetően kiemelkedő 2024-et várunk, a növekedést pedig támogatja még, hogy tavaly zártuk le a cégcsoport történetének legnagyobb akvizícióját, a P92 felvásárlását, és az ő számaikat már teljes egészében konszolidáljuk a 2024-es eredményeinkben. Tavaly a gazdasági helyzet nem volt túl kedvező, és sok egyszeri kiadásunk merült fel a megvásárolt cégek integrációjával kapcsolatban. Szerintem az elemzői várakozásokat idén is hozni fogjuk, és az értékesítési riportokban már most is tisztán látszik, hogy soha ennyi üzlet és lehetőség előtt még nem állt a cégcsoport.

Van egy 2025-ig tartó stratégiája a Glosternek, amely 15 milliárd forintos árbevételről és 3 milliárd forintos EBITDA eléréséről szól. Hogy halad a végrehajtásban a cég, mik a következő időszak főbb feladatai?

Idén kétezer német nagyvállalat IT vezetőjét fogjuk megkeresni ajánlatokkal olyan referenciákkal a hátunk mögött, mint a BMW, az Audi vagy a német Vöröskereszt. Mellettünk szól, hogy Németországban már nincs elég szakember, így kénytelenek külföldi cégeket igénybe venni.

A kiszervezett szoftverfejlesztés idén várhatóan 30 milliárd, 2040-ben pedig 40 milliárd eurós piac lesz, ez kontextusba helyezve 3-4 debreceni akkumulátorgyárat tesz ki évente.

Ezen a piacon eleve egy jó pozícióból indulunk, de a külföldi sikerek kulcsa a jó nemzetközi értékesítés, ha ezt legalább olyan profin végezzük, mint amilyen profin szoftvert fejleszteni tudunk már, akkor semmi nem állhat annak az útjába, hogy a 2025-ös stratégiát ne csak hogy teljesítsük, hanem túlteljesítsük.

Mely szektorokra fókuszál a Gloster, kik költenek a legtöbbet most IT szolgáltatásokra?

Hagyományosan az ipari szektorban nagyon erősek vagyunk, emellett a szórakoztatóipari szektorban, ahol a Sony az egyik nagy ügyfelünk, és az egészségügyi szektorban is jelentős a kitettségünk. Az üzleti szolgáltatások szektorban gyűjtöttük a legtöbb referenciát az elmúlt években, úgyhogy ezekben az iparágakban szeretnénk tovább terjeszkedni.

Ami a növekedést illeti, kimondott cél a Glosternél a külföldi terjeszkedés és az export arányának bővülése. Mely régiók vannak elsősorban a célkeresztben?

Természetes erősségünk Németország, itt nagyon tudatosan építkezünk, a következő célországunk Anglia lesz, ahol a P92 akvizíciójának köszönhetően jó nevű ügyfelek vannak. A végcél pedig az Egyesült Államok piacára eljutni, mert ha valaki szoftverben nagy akar lenni, akkor nem kérdés, hogy ott is meg kell jelenni.

Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a külföldi piacok és a hazai piacok között?

A legnagyobb különbség a külföldi és a magyar piac között a mérete. Ha itthon egy Balatonon hajózunk, akkor kint külföldön az Atlanti-óceánon. A piacméret egész egyszerűen összehasonlíthatatlanul nagyobb a magyarhoz képest, ez a karakterisztika az, amiért mi külföldre megyünk.

Ezzel párhuzamosan a verseny is nagyobb, ahogyan a Balatonban legfeljebb csukákkal és harcsákkal kellett küzdeni a halakért, az Atlanti-óceánban méretes cápák is úszkálnak.

De az IT iparág versenyben született, mindig is az egyik legversenyzőbb iparágak egyike volt, úgyhogy ez a legkevésbé sem tart minket vissza.

Milyen erős a verseny Magyarországon? Hogyan pozícionáljátok magatokat a nagyokhoz, például a Telekomhoz és a 4iG-hez képest?

Magyarországon a teljes magyar informatikai piacnak nagyjából a 60 százalékát az állami szektor megrendelései adják, és a maradék 40 százalék, amit piacinak lehet tekinteni. Ezen osztozkodnak azok a résztvevők, akik nem az állami megrendelésekre alapoznak. Most Magyarországon akkor tudsz nagy magyar IT-cég lenni, hogyha megrendeléseid egy jelentős része az állami szektorra fókuszál.

A Glosternél az árbevétel kevesebb mint 10 százaléka jön az állami szektorból, mert mi elsősorban a piaci ügyfelekre fókuszálunk, azon belül is inkább a külföldi ügyfelekre, mert azt látjuk, hogy az igazi nagy tőzsdei növekedést ott kell keresni.

Az export nagy aránya miatt a cég kitett a devizaárfolyam változásoknak, mit kezdtek az ebből fakadó kockázatokkal? Fedezi magát valamilyen szinten a cég?

A januárban elindult LevelUp vállalatfejlesztési programunknak ez is részét képezi. A LevelUp célja, hogy a korábbi KKV működést profi nagyvállalati operációval szeretnénk felváltani, ennek keretében indul el a vállalat saját treasuryje, ahol devizaügyleteinket fogjuk fedezni határidőre. Ez a befektetőknek sem mindegy, mivel évi kétszázmillió forintos eredményjavulást várunk a LevelUp programtól, ami a tavalyi eredmény fele.

Cégeinkből vállalatot építünk – ez LinkedInen a jelmondatod. Az utóbbi években akvizíciókkal növekedett a Gloster, tavaly története legnagyobb akvizícióját hajtotta végre a cég. Hogy értékelitek utólag az akvizíciókat?

Amikor akvirálunk, a gazdasági eredményeken túl a cégekben meglévő mérnöki tudással és nemzetközi ügyfelekkel is bővül a cégcsoport. Gyakorlatilag az történik, hogy pénzért időt veszünk. Azt az időt, amit azzal kéne tölteni, hogy megszerezzük azt a tudást és azt a piacot, ami az akvizíciós célpontnál megvan. A techszektorban pedig az idő azért legalább akkora kincs, mint a pénz, mert aki hamarabb odaér egy ügyfélhez egy-egy merész, új innovációval, technológiával, az előnyben van a versenytársaihoz képest. Amikor megjelenik egy komoly növekedést produkáló technológia, vagy csak megváltozik az élet egyik napról a másikra, akkor gyorsan tudunk reagálni. Jó cégeket vettünk és jókor, ez a titok. Ezeknek a cégeknek az integrációja ütemesen zajlik, ami a javuló pénzügyi eredményekben látszódni is fog.

Folytatjátok a jövőben az akvizíciós tevékenységet, vagy inkább már az integrációra és az organikus növekedésre fókuszáltok?

Elsősorban a megvett cégeknek a további mély integrációja a cél, de vannak most is folyamatban akvizíciós tárgyalások, olyan cégeket akarunk venni és integrálni, amelyekben benne van, hogy többszörözni fognak 2030-ig. A minimum cégméret, amire lövünk, az háromszáz-négyszáz millió forintos EBITDA, és mondjuk legalább 20-50 alkalmazotti létszám.

Inkább külföldi, vagy hazai célpontokat kerestek?

Teljesen mindegy, hogy külföldi vagy belföldi a célpont, az a lényeg, hogy ha erősíti a tőzsdei sztorit, új technológiát, ügyfelet hoz, és értéket teremt, akkor azt meg kell venni. Olyan rakétatempóban növekvő piacokat vizsgálunk, mint például a mesterséges intelligencia vagy a nyelvi modellek, gépi tanulás. Azt várjuk, hogy ez a piac nagyjából a tízszeresére fog növekedni 2030-ig, a már most is nagyon izmos publikus felhők piac pedig a mai négyszeresére fog bővülni. Az új személyes kedvencem a szoftver központú energiatárolás- és menedzsment piac, ami szintén egy tízszeres növekedés elé néz az évtized végéig. Ezt ráadásul az állam várhatóan mindenféle pályázatokkal is támogatni fogja.

Hogy zajlik az akvizíciók finanszírozása? Lesz újabb tőkeemelés?

A hosszú távú akvizíciós hiteleinkek az átlagos kamata jelenleg 2,4% körül van, ami a mai kamatok mellett alacsonynak mondható. Javítja a finanszírozási helyzetet, hogy idén a tavalyihoz képest lejjebb fognak menni a kamatok, és ezzel együtt arra számítunk, hogy a forint gyengülni fog, ami javíthatja az egész cégcsoport eredményességét. Eddig minden évben zártkörű tőkeemelésekkel vontunk be tőkét, és többnyire a cégét nekünk eladó személyek is jegyeznek részvényeket, ők minden esetben egy viszonylag hosszú lock-up eladási tilalmat is vállalnak, akinek a részvényeit később egy zártkörű aukción értékesítjük. Ilyen módon lehet még tőkeemelés a jövőben, akvizícióhoz kapcsolódóan.

És osztalékot mikor fizethet a Gloster?

2025 előtt nem tervezünk osztalékfizetést, hanem minden megtermelt eredményt a további növekedésbe forgatunk vissza.

Szó esett már a mesterséges intelligenciáról, te mit gondolsz az AI térhódításáról? A Gloster, hogy veszi ki részét a forradalomból?

A mesterséges intelligencia terjedése pontosan ugyanazt a mintát követi, mint amit az összes többi technológiai forradalom követett a maga idejében. Egyik napról a másikra betör, aztán jönnek a kétkedők, majd pár év, és a fejlett világ már függ tőle. Ez történt a számítógépekkel a kilencvenes években, a kétezres években ilyen volt az internet és a mobiltelefon, a 2010-es években a felhő technológia, a 2020-as évek pedig valószínűleg a mesterséges intelligenciáról fognak szólni. A mesterséges intelligenciában az a különlegesség, hogy nem csak a techszektort, hanem az összes iparágat egyszerre formálja át.

Vagy minden cég egy kicsit techcég is lesz, vagy egész egyszerűen nem fog tudni túlélni.

Szabályozni kell ezt a területet, ahogy az internetet is meg a felhőt is kellett szabályozni, de visszalépni már nem lehet. Mi is jövünk saját mesterséges intelligencia termékkel, egyelőre házon belül, egy olyan szoftverfejlesztést támogató megoldásra érkezünk, amivel 20-30 százalékkal gyorsabban tudjuk megcsinálni ugyanazokat a fejlesztési feladatokat, mint korábban. Ezáltal ugyanazzal a csapattal, ugyanattól az ügyféltől több pénzt fogunk tudni behozni.

Azon túl, hogy a mesterséges intelligencia szépen lassan mindenhol megjelenik, mi most a legizgalmasabb irány a technológia világában? Pár éve még óriási hype volt például a metaverzum körül, ami jelen állapotában inkább zsákutcának tűnik.

A metaverzumon szakmai körökben inkább már csak mosolyognak. Az alapötlet nem volt rossz, a világnak valami hasonló kell, de majd valahogy másképp. Az ilyen világmegváltó technológiák nem a Facebook háza tájának születnek most. Ami izgalmasabb, hogy a mainstream sajtó már a felhő nélküli mesterséges intelligenciáról beszél, edge AI-ról. Ez olyan mesterséges intelligencia, aminek nincs szüksége felhőre, simán a helyi erőforrásokon elfut. Például 1-2 év, és azt tudod mondani a telefonodnak, hogy csináljon egy filmet az elmúlt hét fotóiból. Pár óra alatt összerak neked egy élőszereplős, nézhető filmet úgy, hogy mindez helyben futott, nem kellett neki felhőt használni hozzá. Először a lakossági, majd az üzleti piac fog ilyen eszközöket követelni, és ezt követően a hardver gyártóknak egyszerűen nem fogja megérni másmilyen hardvert gyártani, csak olyat, ami már van mesterséges intelligenciát támogató chip is. Úgyhogy a számítástechnika történetében sokadjára is csereérettek lesznek ezek az öreg hardverek, a ma használatosak elavulttá válnak, és a lenézett, elfeledett hardverpiac főnixmadárként újjá fog éledni. Ekkor pedig azok a gyártók lesznek előnyben, akik hardver és szoftver gyártással is foglalkoznak.

A növekedési lehetőségek világosak, de mi a helyzet a kockázatokkal, melyek most a legfőbb bizonytalansági tényezők a Gloster működésére nézve?

Az elmúlt időszakot beárnyékoló chiphiánynak vége, a munkaerőhiány az IT-ban pedig nem most, hanem 2014-ben kezdődött, úgyhogy 10 év alatt nagyjából megtanultunk együtt élni vele. Magyarország egy kis ország, és ha nagy céget akarunk építeni, akkor kreatívnak kell lennünk. Ezért idén az első negyedévben elindítjuk a Gloster fülöp-szigeteki irodáját, ahonnan 30-40 százalékkal olcsóbban fogjuk tudni megvenni ugyanazt a kategóriájú fejlesztőt, mint most itthonról, és mindezt anélkül, hogy akár egy dolgozót le kellene költöztetni, mert mindenki távolról tud dolgozni.

Mit üzensz a befektetőknek, miért lehet jó befektetés a Gloster?

Amit eddig elértünk, az semmi, ahhoz képest, amit az elkövetkezendő években várhatóan el fogunk érni. Világosan látjuk, hogy milyen növekedési technológiákra kell fókuszálni, mint a mesterséges intelligencia, a felhő, a cloud security, az energiamenedzsment. Az elmúlt három évben az Xtend piacon megtanultuk a tőkepiacok játékszabályait, úgyhogy a standard kategóriás megjelenés számunkra sokkal inkább egy új lendület kezdete, mintsem az elmúlt évek munkájának a jutalma.

Címlapkép forrása: Portfolio