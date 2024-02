Nehéz helyzetbe került az ingyenpénzes magyar startup, új lapot nyitnak

Trükköző felhasználók, adatküldési problémák és az emiatt kialakult helyzet nem megfelelő kezelése vezetett oda, hogy a betéti kártyás visszatérítésekkel hódító PSD2-es fintech, a Recash nehéz helyzetbe került: felhasználókat és partnereket veszített. A társaság most új lapot nyitna: az ígéret szerint felszámolják az elmaradásaikat, sorban teljesítik az összes kifizetésüket, és költséghatékonyabb módon, webes alkalmazással folytatják a szolgáltatást.

Mi az a Recash?

2021-ben írtunk arról, hogy elindult egy magyar alapítású PSD2-es fintech cég által üzemeltetett mobilapplikáció, a Recash, amely a felhasználóknak a bankkártyás vásárlások után pénzt ad vissza. A társaság partnereinél a szolgáltatás egy hűségprogramhoz hasonlóan működik: aki náluk vásárol betéti kártyával, azoknak különböző akciók keretében pénzvisszatérítést adnak a Recash alkalmazásán keresztül. Nem pontokat, beváltható kuponokat osztogatnak, hanem számlára utalt pénzt.

Ehhez nem kell a mobilappot megnyitni, nincs szükség új kártyára, nem kell mondani semmit a pénztárosnak, a cashbacket az appban jóváírják, és pár ezer forintonként (korábban 3, most 5 ezer forintonként) ki lehet utalni a bankszámlára.

Ehhez annyit kellett tenni, hogy megadjuk az engedélyt a bankunknál a társaságnak, hogy bepillanthassanak a tranzakciós adatainkba. Ez bankonként eltérő módon zajlik, van, ahol szörnyű, máshol tűrhető vagy éppen egészen jó UX-szel - ez az, amit a PSD2 uniós szabályozás tett lehetővé.

Lefelé tartó spirálba keveredtek

Olvasói levelekből és az alkalmazásboltok értékeléseiből is arról értesültünk, hogy a Recash mobilalkalmazás megszűnik, webes működésre állnak át, de sok felhasználó aggódik, mert a társaság csúszik a visszatérítések kifizetésével. A társaság jelenleg nagyságrendileg 10 ezer fős felhasználói bázissal, 80 partnerrel rendelkezik, korábban 15 ezer felhasználójuk és 100-nál több partnerük volt.

Zádor Balázs, a fintech cég CEO-ja lapunknak elmondta, hogy a gondok ott kezdődtek, hogy élelmes felhasználók nem sokkal az indulás után elkezdtek visszaélni a visszatérítési rendszerrel. Az első igazi érvágás az volt a Recashnek, amikor az egyik nagy partnerük szerződést bontott emiatt. Kiderült, hogy a refund és a chargeback tranzakciók adatait a bankok egymástól eltérő módon, nem mindig megfelelően adják át, ami komoly bonyodalmakat okozott.

Ha valaki fizet a kártyájával egy partnernél, de utána visszaviszi az árut (ez a refund) vagy valamilyen hiba, esetleg dupla terhelés miatt vissza kell vonni egy tranzakciót (ez a chargeback), akkor természetesen a Recashnél jóváírt visszatérítés sem járna a felhasználóknak. Ezt az összeget a partner fizeti ki a fintech társaságnak, és emellé még ad valamekkora díjat is a Recashnek a szolgáltatásért. Ám refund/chargeback esetén a partnernek nem érkezett be a megígért bevétel (vagy vissza kellett adnia), cserébe a felhasználóknak kifizették a nem jogos visszatérítést.

Ekkor az alapító szerint is – utólag visszatekintve – nem megfelelő üzleti döntést hoztak, és a tranzakciókat elkezdték felhasználónként, egyesével átvizsgálni:

gyakorlatilag átálltunk manuális ellenőrzésre, ami azt jelenti, hogy minden ügyfél összes tranzakcióját megpróbáltuk átfésülni, hogy van-e köztük refund vagy chargeback.

A társaság olyan partnerrel is rendelkezik, amely divatárukat, ruhákat árul. Ebben a szegmensben nagy probléma, hogy eleve nagy százalékban, 40-50 százalékban történik refund vagy chargeback. Hiszen úgy is lehet ruhákat vásárolni, hogy a vásárló fel sem próbálta őket, de ha nem jó, visszaviheti vagy visszaküldheti a boltnak.

A relatíve kis méretű fintech nem bírta a tranzakciók manuális kezelését, naponta néhány tíz fő visszatérítési kérelem érkezett be a céghez, ám ennél több felhasználó tranzakciós történetét nem is tudták egy nap alatt átvizsgálni, ezért egyre nagyobb késésbe csúsztak bele, amit nem tudtak felszámolni. Tavaly márciusban ezért is növelték meg az ÁSZF-ben a kifizetési limitet 3000-ről 5000 forintra, a kifizetés legkésőbbi időpontját pedig 30-ról 90 napra.

Új lapot nyitnak

A problémák és a késlekedések ártottak a cég reputációjának, az alkalmazás értékelése nagyot esett. A fejlemények közepette úgy döntöttek, hogy a növekedésre sincs értelme költeni, amíg nem találnak tartós megoldást a problémákra:

leállt a növekedésünk, mert azt a döntést hoztuk, hogy egyelőre ésszerűtlen marketingre, PR-ra költenünk

- mondta Zádor Balázs.

Amint arról a társaság a felhasználókat is értesítette, a Recash mobilalkalmazás is megszűnik, de a szolgáltatás nem szűnik meg, csak egy ideig szünetel. A mobilapp helyett webes alkalmazásra állnak át, mivel ennek üzemeltetése kevesebb fejlesztői erőforrást, karbantartást igényel, és most a cég úgy látja, hogy a szolgáltatáshoz ez a platform jobban passzol. Az új felületen már automatizált kártyás kifizetést fognak használni, emellett költségcsökkentésekre is sor került a cégnél.

Az alapító lapunknak azt ígérte, hogy a felhasználókat – ha késve is – de ki fogják fizetni, és a kifizetések az átmeneti átállási időszakban sem álltak le. Zádor Balázs lapunknak azt is leszögezte, hogy jelenleg nincsenek működési gondjaik, a finanszírozásuk rendben van a költségcsökkentések után.