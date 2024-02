Még több napelemes szaldós lélegezhet fel – Megtudtuk a részleteket

Az OPUS-TITÁSZ esetén közel 100 ügyfelet, az MVM esetén 13 ügyfelet érint az a fejlemény, hogy egyelőre mégsem kerülnek át a szaldóból a bruttó elszámolásba, mert 2013. vége után bővítették a háztartási méretű kiserőművüket – tudta meg a Portfolio a két elosztóhálózati üzemeltető sajtóosztályaitól.

Azután fordultunk a két céghez, hogy amint tegnap megírtuk: az E.ON ellátási területén mintegy 100 HMKE üzemeltető furcsa levelet kapott, amelyben tájékoztatták őket, hogy a korábbi levelet vegyék tárgytalannak és mégsem sorolják át őket a szaldóból a bruttó elszámolási rendszerbe idén januártól. Amint megírtuk: ennek az az oka, hogy bár letelt náluk a napelem üzembe helyezésétől számított 10 év, tehát 2013 végén már volt ilyen rendszerük, de azt követően bővítették még a rendszer méretét, és ezért „újra indult az óra”.

Így tehát a bővítés üzembe helyezésétől számítják nekik a 10 évet az éves szaldó elszámolásra való jogosultsághoz.

Emiatt az MVM és az OPUS-TITÁSZ sajtóosztályait is megkérdeztük, hogy ők is a rendszerbővítés üzembe helyezésétől számítják-e a 10 éves szaldó jogosultságot (igen, mindketten megerősítették, jogszabályi okok miatt), és náluk is történtek-e olyan ügyfél kiértesítések, amelyeket később korrigálni kellett (igen), illetve hány ilyen ügyfél volt (az MVM-nél 13, az OPUS-TITÁSZ-nál „közel 100”).

Az MVM január 23-án kiadott tájékoztatója alapján több, mint 3 ezer lakossági és további közel 300 versenypiaci HMKE-ügyfelet érint az átsorolás, és összesen 13 ügyfél esetén „volt szükség utólagos pontosításra”. A cég egyben válaszolta meg a kérdéseinket, amelyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk:

"Az MVM értelmezése alapján a HMKE rendszer bővítéstől számítva 10 évig maradhat szaldóelszámolásban az ügyfél. Az egyetemes szolgáltató, illetve a kereskedő az elosztói engedélyesektől kapott állomány alapján végzi el az ügyfelek átsorolását és kiértesítését. Mindösszesen 13 esetben, 10 egyetemes szolgáltatásban vételező és 3 versenypiaci ügyfél esetében volt szükség utólagos pontosításra. Ezen ügyfeleinket már január közepén tájékoztatta társaságunk arról, hogy továbbra is maradhatnak a számukra kedvezőbb szaldóelszámolásban."

Az OPUS-TITÁSZ arra a kérdésünkre, hogy ők is úgy értelmezik-e, hogy ha a 2013 végéig üzembe helyezett HMKE rendszernél később történt rendszerbővítés (kapacitásbővítés), akkor a rendszerbővítéstől számított tíz év után fogja átsorolni az érintett ügyfeleket szaldóból bruttó elszámolásba? Úgy reagált, hogy "A szaldóelszámolásra való jogosultságot jogszabály határozza meg, az OPUS TITÁSZ Zrt. ennek megfelelően jár el." Utaltak rá a válaszban, hogy az erről szóló tájékoztató elérhető a honlapjukon is itt.

Az átsorolással, kiértesítéssel és az érintett ügyfélszámmal kapcsolatos kérdésünkre azt írták:

"Közel 100 ügyfelünk esetében történt téves kiértesítés, de a fogyasztóink közül senki nem lett tévesen átsorolva, egyetlen fogyasztót sem ért hátrány vagy kár. A kiértesítések korrekciója pedig megtörtént az érintettek felé."

