Kiterítették lapjaikat a bankok, ezekkel az újításokkal készülnek Magyarországon

A legtöbb hazai banknál a mobilbankok voltak a tavalyi fejlesztések fókuszában, az egyre szélesebb end-to-end online termékpaletta és a kényelmi újdonságok mellett az AI-képességek és a vállalati felületek megújulása is terítéken volt. Gőzerővel készülnek az azonnali fizetési megoldások továbbfejlesztésére (AFR 2.0), a DORA és az MNB fraud ajánlására, a motorháztető alatt pedig nagy lendülettel zajlik a banki folyamatokat kezelő rendszerek megújítása. 2024-re is számos innovációval készülnek a bankok az ügyfeleiknek.

Ügyféloldali fejlesztések

A CIB-nél alapvetően az AFR 2.0-ra való felkészülés és a távoli értékesítés az úgynevezett „Remote Offer” fejlesztések körüli változások voltak a legjelentősebbek a 2023-as évben. A biztosítási rendszer szintén komoly változások előtt áll és komoly potenciált jelent a további fejlődésben – válaszolták lapunknak.

A K&H Banknál 2023-ban új mobilbanki applikációt vezettek be az ügyfeleknek úgy, hogy nem kellett újra telepíteniük az appot. Az új mobilbank az ügyfeleknek esztétikusabb és a korábbinál jobban kezelhető felületet hozott. Az applikációval olyan új IT-architektúrát telepítettek, amely a jövőben jelentősen megkönnyíti további funkciók és use case-ek integrálását a bank számára.

Tavaly év végén elindult az MBH Bank mobilapplikáció, mely mindhárom elődbank ügyfeleinek napi bankolási feladatait ellátja, idén az applikáció funkcióinak bővítése következik. Az internetbanknál a jelenlegi fő fókusz az AFR 2.0 által indukált fejlesztések élesítése. Tavaly év közepén az MBH fiókhálózatában elindult az elődbankok minden ügyfelét egységesen kiszolgáló pénztári alkalmazás, 2024-ben bővítik az integrált fióki kiszolgáló alkalmazás funkcióit. A fejlesztésekkel az ügyintézési idő csökkenhet, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsödik az ügyintézők hatékonyabban tudnak dolgozni. A teljes fiókhálózatban egységes ügyfélhívó rendszert vezetnek be, mobilos sorszámhúzási lehetőséggel, amit az irodai alkalmazásokhoz is a integrálnak a kollégák számára. A Contact Centernél egységes interaktív hangválasz rendszert alakítanak ki.

Az OTP MobilBank nevű appjába 2023-ban új funkciók kerültek, már elérhető benne a befektetési jegy vásárlás, az OTP kötvény vásárlás, a gépkocsinyeremény betétkönyv igénylés, az új lakástakarék termék és utasbiztosítás igénylése. Emellett már az alkalmazáson keresztül is elérhetők az ügyintézők a chat funkció használatával. Bevezették a biometrikus azonosítást, ami az OTP Contact Centerrel folytatott telefonos ügyintézés során is elérhető. Az azonosítás az OTP MobilBankon keresztül, push üzenet segítségével történik. Az ügyfélnek erre az üzenetre kell kattintania, ezt követően telefonon a megszokott biometrikus módon (ujjlenyomat vagy FaceID), vagy az okostelefon PIN kódjával történik a beazonosítás. Az OTP Contact Center három telefonszámán bevezették a virtuális asszisztens szolgáltatást. Ezeken a vonalakon az ügyfelek nem egy menüstruktúrából választják ki a témát, amivel kapcsolatban telefonálnak, hanem a virtuális asszisztens kérdésére szóban válaszolnak a hívás céljára vonatkozóan. Az Érintésmentes Banki Aláírás bevezetésével kiváltották az aláírópad használatát a dokumentumok bank oldali hitelesítése során. Ezáltal egyetlen kattintással megtörténhet az aláírás.

Az UniCredit válaszában kiemelte, 2024-ben tervezik a call center migrációját egy felhős megoldásba, a fiókhálózatban idén új modernebb eszközökre cserélik az aláírásra is alkalmas signpadeket, és folytatják a tavaly indult ATM-csere projektet, amelynek során korszerűbb, fejlettebb technológiával rendelkező automaták váltják a jelenlegieket.

Melyik fejlesztéseikre voltak a legbüszkébbek a bankok?

Az Erste digitális platformján, a George-on tavaly elindult a szelfis ügyfélazonosítás, amelynek köszönhetően az ügyfelek folyó- és értékpapírszámlát nyithatnak, hitelkártyát és személyi kölcsönt igényelhetnek néhány kattintással. Az app már a befektetési portfólió kialakításában is segít: az új funkció mindenkinek egyénre szabottan mutatja meg, mennyire egészséges a portfóliója, az ügyfelek pedig azonnali segítséget is kaphatnak a platformon. Elérhető vált új termék a másodpercek alatt a számlánkon landoló gyorskölcsön, amelyet emberi beavatkozás nélkül, gépi tudás alapján ítél oda a a bank. Szintén fontos újítás volt a kiemelt árfolyamos devizakonverzió, amelynél a bank a keretösszegig nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot, kezelési költséget. A platform az Ersténél számlát vezető kisvállalkozások számára is elérhetővé vált nyáron, így az ügyfelek egy alkalmazásból kezelhetik a magán és a céges számlájukat is. Az idei fejlesztések közül az Erste az ügyfelek pénzügyi egészségének megőrzését és javítását célzó szolgáltatásokat emelte ki. Jönnek az automatikus, személyre szabott pénzügyi tanácsok, illetve ezzel együtt megújul a személyes pénzügyek kezelésének támogatása a George-ban, amely később egy nyugdíj ajánló programmal is kiegészül. További termékekkel bővül a teljesen online igényelhető szolgáltatások köre, míg a fióki digitalizációban a tabletes tanácsadó alkalmazás és George integrációjával a fióki termékigénylések is teljesen papírmentessé válnak az év során.

Az OTP Bank elárulta, hogy a digitálisan aktív lakossági ügyfeleik száma meghaladja a 2 millió főt, ezen belül folyamatosan nő a csak digitális csatornát használó ügyfelek aránya. Az ügyfelek nagy része a mobilbankon keresztül lép kapcsolatba a bankkal, ezért a fintech fejlesztések fókusza is ide esett. Tavaly két új fintech funkciót tettek elérhetővé az alkalmazásban: a Perselyt és a Számlabontót. A Persellyel azokat az ügyfeleket szólítják meg, akik rendszeresen megtakarítási célokat fogalmaznak meg, és ezek eléréséhez apránként tesznek félre. A Számlabontó funkció pedig egyszerűbbé teszi a mindennapi pénzügyek intézését: segítségével szétbonthatók és rendezhetők a közös kiadások. Emellett az appban bevezették egy karbonkalkulátort, amely egy olyan szolgáltatás az app Kiadásfigyelő moduljában, amely költéseik alapján becslést készít arra vonatkozóan, hogy a pénzmozgások körülbelül mekkora üvegházhatású-gázkibocsátással járnak.

Az MBH a tavalyi fejlesztései közül az ügyfélélmény növelését elősegítő felhő alapú infrastruktúra élesítését emelt ki, amely modern és egységes front-end keretrendszert, valamint további olyan funkciókat biztosít, melyek lerövidítik a folyamatok átfutási idejét, és hatékonyabbá teszik az ügyfeleket kiszolgáló kollégák munkáját is. A bankfúzió után elindult az új applikáció is, amely mindhárom korábbi bank ügyfeleit aggregáltan, egy alkalmazásból szolgálja ki. Több fővárosi és vidéki egyetemen helyeztek üzembe önkiszolgáló okos kapszulákat (Egyetemi Kioszk), melyeken keresztül a hallgatók bankszámlát nyithatnak. Az MBH Bank jelentős banki fintech befektetési portfólióval rendelkezik, ami 39 befektetést jelent. Kiemelendő a Péntech fintech cég PastPay terméke, amely a régióban az első B2B BNPL (Buy Now Pay Later, magyarul „vásárolj most, fizess később”) szolgáltatás – ez jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll. A bank a saját fejlesztésű pénzügyi asszisztense, a BUPA továbbgondolását és építését is folytatta, amely ősszel megújította felületeit, és számlázóprogramból egy olyan KKV platformmá vált, ami a cégalapítástól kezdve segíti az induló és a már működő vállalkozások napi ügyeit.

A K&H Bank a fintech fejlesztései közül a 2022-ben bevezetett AI-alapú digitális pénzügyi asszisztens, Kate továbbfejlesztését emelte ki, amely már hangalapú utasításra is képes teljes műveleteket végrehajtani, például forintátutalást indítani. Emellett új mobilbanki applikációt indítottak el és digitalizálhatóvá tették a Szépkártyákat.

A CIB Bank a vállalati üzletágban egy teljes digitális ökoszisztéma megvalósításán dolgozik, aminek több elemét már megvalósítottuk és további digitális szolgáltatások bevezetését tervezik. Az első aktív elem az Online vállalati számlacsomag ajánló, amellyel a vállalati ügyfelek az adószámuk és az elérhetőségi adataik megadását követően indikatív számlacsomag ajánlatot kapnak. A fióki ügyintézés felgyorsítása érdekében egy integrált folyamatot alakítottak ki, ami során az ügyfél nyilvános adatait automatikusan töltik be a rendszerekbe. A következő lépésben az ügyfelek számára online módon elérhetővé tették a softPOS szolgáltatást, majd november végén az online vállalati számlanyitási folyamat is elindult. 2024-ben egy olyan vállalati platformot terveznek, ahol online módon tudnak majd termékigényléseket, adatmódosításokat kezdeményezni és távolról – fióki közreműködés nélkül – végig is vinni a folyamatokat. Emellett a lakossági jelzáloghitelek területén elindították az API alapú folyamatokat, melyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül, digitálisan kapcsolódjanak a nagy hitelközvetítői platformokhoz.

A Raiffeisennél kiemelték, hogy az elmúlt egy évben az ügyfelek digitális kiszolgálása terén nagyot léptek előre, több új funkciót vezettek be, mint pl. a mobilon keresztüli új ügyfeles NFC-s számlanyitási folyamatot, egy új online bróker megoldást (külföldi/hazai részvénykereskedési platformot), a RAIA nevű chatbot megjelent a honlapon és a landing oldalakon, az online hitelkártya igénylést (e2e) meglévő ügyfelek részére mobilon és weben is.

Az UniCredit négy fejlesztést is kiemelt, egyrészt a vállalati/vállalkozói ügyfelek számára kialakított digitális dokumentummegosztó alkalmazásunkat, amelynek segítségével a szerződéseket papírmentesen egy biztonságos digitális csatornán keresztül osztják meg, egyeztetik és írják alá, és a tárolás is elektronikusan történik. Emellett mBanking Business néven mobilapplikációt fejlesztettek és vezettek be a kisvállalati ügyfelek részére. A magánszemély ügyfelek 2024-ben már az mBanking mobilapplikációban is kezelni tudják majd befektetéseiket, köztük a Magyarországon 2023 novemberében bevezetett onemarkets Fund-termékeket. Végül az új magánszemély ügyfelek számára pedig az mBanking mobilapplikációban is lehetővé válik a digitális számlanyitás és személyikölcsön-igénylés 2024-ben, NFC-s selfie azonosítással.

AI a bankokban

Az MBH Bank a saját, biztonságos felhőalapú platformján futtatott megoldásait használhatják a pénzintézet dolgozói az AI nyelvi képességek kiaknázására. A banknál saját, specifikus felhasználási esetekre szabott mesterséges intelligencia megoldások fejlesztésén is dolgoznak, ezekkel a cél az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése és a banki műveletek hatékonyságának javítása, de a technológiát az informatikai üzemeltetési események monitorozásában, anomália detektálásban is használják. 2023-ban elkezdték az innovációs területen a generatív AI fejlesztéseit, melynek célja a technológiai képességek kutatása, használati esetek gyűjtése és kiemelt üzleti igények fejlesztésének megkezdése. Az MBH Advanced Analytics kompetencia központja machine learning eszközökkel dolgozik különböző üzleti use case-ek előkészítésén.

Az OTP-nél folyamatban van a mesterséges intelligencia alapú, GPT-3 szintű magyar nyelvi modell felépítése, amely új lehetőségeket nyit meg a kelet-közép-európai régióban. A magyar nyelvű modell olyan speciális tudás birtokában lesz, amellyel nem csupán a monoton, ismétlődő feladatok válthatók ki, hanem az ügyfelek is személyre szabottabb szolgáltatásokkal találkozhatnak majd. Az AI/MI nagy nyelvi modellek abban is támogatást nyújtanak, hogy az exponenciálisan növekvő adatok real-time feldolgozásával hatékonyan tudjon a bank információt, tudást képezni. Az OTP-nél több terméket támogatnak robotok vagy más automatizmusok. Ilyen például a Babaváró hitelezést támogató robot, amely az elmúlt két évben 60 ezer hitelkérelem elbírálását gyorsította meg. Az ügyfélszolgálatot pedig egy mesterséges intelligencia segítségével hangvezérelt IVR (Interactive Voice Response) támogatja.

Az Erste digitális ügyfélszolgálati asszisztense, Mira jelenleg is több tucat témában beszélget és több száz válaszreakcióra képes. A megoldás ma már a bejövő hívások ötödét képes önállóan kezelni, a kérdéseket megválaszolni. Mesterséges intelligencián alapul a call center hanganalitikai hívásellenőrző megoldása is, amelynek köszönhetően valós időben automatikusan megtörténnek a korábban manuálisan végzett hívás-visszahallgatások, ellenőrzések.

A Raiffeisen válaszában elárulta, hogy a bankban több területen is használnak mesterséges intelligenciát, főleg adatok elemzésében, valamint a honlapon is elérhető chatbot esetében, illetve gyakran hatékonyságnövelésére is az informatikában.

A K&H Bank válaszában azt írta, évek óta aktívan használják a mesterséges intelligenciát, például belső folyamatok menedzselésére (fraud management), illetve van olyan befektetési alapuk is, amely mögött, megfelelő humán kontrollal, mesterséges intelligencia hozza meg a portfolió-döntéseket. A Kate nevű digitális pénzügyi asszisztenst 2022-ben vezették be, folyamatosan tréningelik. A generatív AI-megoldások alkalmazásával az a fő cél a banknál, hogy kombinálják a Kate mögött álló AI-megoldásokkal, tovább javítva Kate képességeit, hogy később egy igazi avatarrá tudjon válni. Ezen felül arra fogják használni, hogy információkat juttassanak el részben az ügyfelekhez, részben az értékesítési pontokon dolgozó kollégáknak.

A CIB Bank kifejtette, hogy a monitoring rendszerük képes különböző események és historikus adatok alapján, AI segítségével következtetéseket levonni, és jövőbeli események bekövetkezését elemezni, valószínűsíteni. Jelenleg a banknak a zászlóshajó supervised - azaz ember által felügyelt prediktív modellezés - de automatikus és valós-idejű Machine Learning megoldása az online szelfis számlanyitás, amely több százmillió arc megtanulásával képes egy új ügyfél arcának és igazolványainak beazonosítására. Ezen felül számos analitikus megoldásnál használnak elsősorban supervised prediktív modellezést, elsősorban CRM-kampányoknál, kockázatkezelési modelleknél. Ezek robotizálása, további automatizálása és esetleges unsupervised vagy legalább Big Data alapú megoldások irányába terelése a pénzintézet rövid távú céljai között szerepel. Generatív AI megoldást még nem használunk. A nagy nyelvi modellek kapcsán a chatbotok vannak jelenleg a hazai bankszektorban porondon, ezek fejlesztése, így ennek implementálása indokolt lehet – vélik a CIB-nél. Házon belül, ügyfelek felé nem elérhető pilot jelleggel generatív AI alapú virtuális asszisztens bevezetését tervezik, amivel belsős tudástáron történő intelligens keresés valósítható meg. Ezen felül a piac és egyéb iparágak best practiceinek elemzése folyamatosan zajlik.

A mesterséges intelligencia és a generatív mesterséges intelligencia fejlesztése az UniCredit esetében egy központi területen zajlik, azokat a különböző országok leányvállalatai egy későbbi fázisban fogják átvenni, tesztelni és bevezetni.

Szabályozási változások

Az OTP Bank az AFR 2.0 fejlesztések mellett a GIRO által bevezetendő Központi Visszaélésszűrő Rendszerhez (KVR) való csatlakozás részletes előkészítését emelte ki. Mindezekkel párhuzamosan a banknál a belföldi pénzforgalom technikai folyamatainak teljes átalakítása is elindul a Platformkonszolidációs célkitűzések teljesítése érdekében. A projektek önmagukban is tekintélyes költségkeretet igényelnek: az említett projektek a pénzforgalmi feldolgozási folyamatok olyan mértékű átalakítását igénylik, amelyre az utóbbi évtizedekben nem volt példa.

Az Erste számára az idei – és még a 2025-ös – év legnagyobb kihívása a fizetési rendszert érintő, a szabályozói elvárásoknak megfelelő fejlesztések lesznek. Az AFR 2.0-val, az MNB fraud ajánlásával, a Digitális Állampolgárság Programmal (DÁP), valamint a Központi Visszaélés Rendszerrel összefüggő fejlesztések összességében milliárdos nagyságrendű beruházást igényelnek.

Az MBH Banknál 2024-ben a DORA rendeletre (biztosítja a pénzügyi szektor kibertámadásokkal szembeni nagyobb ellenállóképességét) és az AFR 2.0 változásaira való felkészülés lesz a fókuszban. Ezek mellett a digitális állampolgárság (DÁP) bevezetésére, illetve a most még csak tervezett jogszabályi változásokra (PSD3, PSR, AI Act) készülnek stratégiai és költség szempontból. Az MBH válaszában kiemelte, az új technológiákra, például az AI-ra vonatkozó szabályok még nem megfelelően definiáltak. A szabályozás gyakran csak jelentős késéssel jelenik meg.

A CIB szerint 2023-24 évben az AFR 2.0-nak való törvényi megfelelés az egyik legnagyobb kihívásokat jelentő projekt, mely mind a frontend mind a backend rendszereket érinti. Szintén jelentős IT-feladat az MNB fraud ajánlásának való megfelelés, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól (DÁP) szóló új törvényt emelte ki a bank.

A Raiffeisen két témát emelet ki, az AFR 2.0 illetve a DORA jelentette feladatokat. Az UniCredit legnagyobb szabályozói projektjei közé tartozik az AFR 2.0 és a Fizetési Kérelem-alprojekt, valamint adatkomplexitásuk miatt a szabályozói adatszolgáltatást teljesítő projektek.

AFR 2.0 felkészülés és várakozások

A Raiffeisen szerint az AFR 2.0 elterjedése nagymértében fog függeni attól, hogy az ügyfelek számára mennyire lesznek kényelmesek az új fizetési folyamatok (pl. a kártyás fizetéshez képest). Az ügyfél számára járni fog-e valamilyen előnnyel az áttérés, a szolgáltatók ösztönzik e/milyen módon fogják majd ösztönözni az ügyfeleket az új fizetési mód kipróbálására, áttérésre. Szerintük az új rendszer bevezetése hatására a kártyás tranzakciók aránya valamelyest csökkenni fog és a fizetési kérelmen alapuló, valamint a QR-os, NFC, Deep linken alapuló fizetési tranzakciók száma növekedni fog.

Az UniCredit az AFR 2.0 projekttel a szabályozói elvárásokkal összhangban halad, 2023-ban elkészült az AFR 2.0 szerinti 20 millió forintos értékhatárra történő átállás. Jelenleg az Egységes Adatbeviteli Megoldás (EAM) kialakításán dolgoznak (NFC, deeplink, QR-kód).

A CIB Banknál a fizetési kérelem teljes körű kezelése minden elektronikus csatornánkon megoldott, a QR és az NFC alapú fizetési megoldásokkal is az üzleti tesztelési szakaszban járnak már, a funkcióhoz kapcsolódó arculati elemek szintén megjelenítésre kerülnek a felhasználók számára. A QR alapú fizetési megoldások a világ számos részén (pl. kínai modellek – Alipay, Wechatpay) nagyon elterjedtek és sikeresek a bankkártyás fizetésekkel szemben, azonban használatuk némiképp összetettebb. Az, hogy melyik ügyfélélmény faktor lesz meghatározó, függ nagyban a kereskedőtől a fizetési helyzettől (offline/online) de talán az NFC technológia fogja hozni egy hagyományos mobilfizetés ügyfélélményét. A CIB Banknál úgy vélik, a tranzakciós illeték-mentesség elősegíti de nem teljes mértékben kompenzálja a szolgáltatók által a díjmentesen nyújtott azonnali fizetési megoldásokat, szemben a kártyatranzakciók után keletkező jutalékbevételekkel. Tovább árnyalja a képet a csomag alapú árazások bevezetése, mivel ezen tranzakciókért a fogyasztót sem lehet jutalékbevétellel terhelni.

Az OTP azt írta, már a jogszabályi határidő előtt bevezették és aktívan biztosítják a fizetési kérelem szolgáltatást mind küldő, mind fogadó szerepkörben, és határidőre biztosították az azonnali fizetés értékhatárának 10-ről 20 millió forintra való emelését is. Az AFR 2.0 csomag további részeit viszont nem lehetséges a jogszabályi határidőt megelőzően biztosítani, mivel az új fizetési mód csak a fizetési folyamatban részvevő, egyéb szereplők (aggregátor, sub-aggregátor, partnerbankok) egyidejű csatlakozása mellett működőképesek. A bank álláspontja szerint az első években lassabb felfutás mellett az ügyfelek szokni és tanulni fogják ennek a fizetési módnak a jelenlétét a pénzforgalmi piacon.

Az Erste Bank szerint az AFR 2.0 esetében a legtöbb lehetőség a közműszolgáltatások még mindig sárga csekken fizetett részének kiváltásában lehet. Ennek sikeréhez azonban központi kommunikáció, valamint a közműszolgáltatók részéről a fogyasztók szisztematikus ösztönzésére van szükség. Emellett az online kereskedelemben nyerhetnek teret az új fizetési módok, melyben robbanásszerű bővülésre nem, inkább szakaszos felfutásra számítanak. Az AFR 2.0 bevezetésére való felkészülésben a menetrendnek megfelelően halad a bank.

Az MBH Banknál úgy látják, hogy az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő megoldásoknak a fizetési mixben öt éven belül meghatározó szerepe lesz. A banknál az AFR 2.0 feladatait a legmagasabb prioritással kezeli, és a kötelező feladatokon túl is készülnek dedikált fejlesztésekkel. Úgy vélik, az AFR demokratizáló erővel is bírhat a fizetések terén és olyanokat is be tud hozni az elektronikus fizetési világba, akik eddig költség vagy eszköz hiányában kimaradtak. A legkisebbek is könnyen tudnak elfogadóvá válni, szemben a drágább kártyás infrastruktúrával. „Az emberek 1 éven belül túlbecsülik a változást, 10 éven belül pedig alábecsülik” – szerintük így lesz ez a kártyával és az AFR-rel is.

Kibervédelem és csalások

Az UniCredit kifejtette, jelenleg aktívan alkalmaznak olyan megoldásokat, amelyekkel megvalósul a megfelelő tranzakciófigyelés, ügyfélellenőrzés, valós idejű elemzés. A fizetési módok és megoldások tárháza ma már nagyon széles körű és a pénzforgalmi tér is egyre tágul. Mivel ez újfajta szűréstechnológiát igényel, a kiberbiztonsági kihívások elleni fellépésben a legnagyobb erőt a bankok számára is az összefogás jelentheti, melynek keretében a biztonsági rendszerek is összeérnek. Így a csalás elleni harcban kulcsfegyver lesz a Központi Visszaélésszűrő Rendszer, amely egy ilyen összefogáson alapuló csalásmegelőző fejlesztés.

Az OTP Bank azt írta, hogy megállapodást kötöttek az ORFK-val a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés hatékonyságának további javítására, és aktívan részt veszünk a szektorszintű összefogásban. Emellett folyamatosak a fejlesztések, fejlesztették például az OTP Bank fraud monitoring képességeit. Adatlopás gyanúja esetén az OTP internet- és mobilbank új funkciója egy kattintással letiltja a belépést, így illetéktelenek nem tudnak hozzáférni a számlákhoz. A szabályalapú monitoring eljárások további hatékonyságának növelése érdekében 2024-ben AI alapú szűrési mechanizmust terveznek bevezetni.

Az MBH véleménye szerint bár az utóbbi években elterjedt a kétfaktoros jóváhagyás, amely megnehezíti a csalók dolgát, de mára már kiforrott trükkök alakultak ki arra, hogy a csalók hogyan kerüljék meg ezt a védelmi megoldást. A felhasználók éberségét és tudatosságát nem lehet ezekkel a védelmi eszközökkel sem pótolni. Ám várhatóan a csalások elleni küzdelemben is nagy szerep jut majd a különböző mesterséges intelligencia alapú technológiáknak. Olyan megoldásokra gondolhatunk, amelyek figyelembe veszik az ügyfél szokásait, és az attól eltérő esetekben riasztják a bankot.

Az Erste jelenlegi megoldásai a csalások 90 százalékát ki tudják szűrni, a tavalyi harmadik negyedévben például összesen 4,4 milliárd forint ellopását akadályozták meg. A pénzügyi visszaélések számában tavaly bekövetkezett drasztikus növekedés, valamint az egyre kifinomultabb elkövetési módok miatt azonban az Erste is folyamatosan fejleszti rendszereit, illetve AI bevezetésével folytatnak kísérleteket.

A K&H Bank a PSD2 elvárásainak megfelelő, modern, egyedi fejlesztésű csalásfelderítési rendszert használ, és a leginkább jellemző, ügyfeleket célzó adathalász támadásokat is modern technikai eszközökkel támogatják.

A CIB Bank lapunknak kifejtette, korszerű, folyamatosan a csalási trendek tanulságai alapján finomhangolt technologiával veszik fel a küzdelmet a csalókkal, amely kiegészül a csalási esetek kezelésére kialakított folyamatokkal, tudatosító tevékenységgel, edukációval.

Mi történik a motorháztető alatt?

A K&H a több éve futó, a teljes IT hatékonyságnövelését célzó transzformációs programját folytatta 2023-ban, komoly változásokra került sor az IT-szállítási rendszerben, a használt technológiákban és a módszertanokban. 2024-ben biztosan fókuszban lesz náluk a mesterséges intelligencia és annak biztonságos és hatékony felhasználása.

Az OTP kérdésünkre kifejtette, hogy megújult a bank belső klíring rendszere. Fontos informatikai rendszerük vált egy sokéves fejlesztés eredményeképpen megbízhatóbbá és terhelhetőbbé. Most a számlavezető rendszer cseréjének implementációja zajlik. Az úgynevezett CBS (Core Banking System) program célja egy teljesen új számlavezető rendszer kialakítása. A rendszer kiterjed a folyó- és takarékszámlákra, a betétekre, a kártyákra, a fizetésekre és a hitelezésre a lakossági ügyfelek és a kis- és középvállalkozások esetében. Az új banki alaprendszer a termékek fejlesztése mellett az architektúra és back office folyamatok javítását is lehetővé teszi. Technológiai kihívást jelent továbbá, hogy a rendszert felhőben valósítják meg, amely maga után vonja az adatmenedzsment felhőbe költöztetését is.

A CIB Banknál a belső működésben a fióki és call center front-end kiváltás volt az egyik legfontosabb feladat, idén pedig a fókusz azon lesz, hogy a monolitikus Enterprise Java keretrendszert microservice architektúrára migrálják.

Az UniCredit lapunknak elmondta, jelenleg is dolgoznak egy új, modern banki adattárház kialakításán (új Data Office felállítása, metadata, data governance kapcsolódó licencek bevezetése). Emellett folyamatosan növelik a belső folyamatokat támogató RPA (Robotic Process Automation) alkalmazások számát.

Az MBH-nál a tavaly lezárult összeolvadási folyamat során felülvizsgálták az informatikai rendszereinket és a bank működéséhez köthető konszolidációs feladatokra helyezték a fókuszt. Egységes fióki rendszert és pénztári alkalmazást vezettek be, mely segíti az ügyintézők napi munkáját, ehhez új technológiai megoldásokat alkalmaztak és kihasználták a felhő nyújtotta előnyöket is. Az idei év fókuszában a bank jövőbe mutató, innovatív technológiai platformokra épülő alkalmazásainak bevezetése és megújítása a cél.

A Raiffeisen kifejtette, rengeteget foglalkoznak modern informatikai megoldásokkal (CI/CD megoldásokkal) felhővel és különböző platform megoldásokkal, melyek a fejlesztők munkáját könnyítik meg.

Az Erste lapunknak azt írta, folyamatosan digitalizálják belső folyamataikat is, különös tekintettel a hitelezés folyósítást követő életeseményeinek követésére. Az online csatornák térnyerése kikényszeríti a reziliens üzemeltetés további fejlesztését, beleértve a magas rendelkezésre állás folyamatos hangolását és üzleti események valós idejű monitorozását.

