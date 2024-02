Megjöttek a nagy vevők a tőzsdéken - Minden egy irányba mutat

Vannak olyan vevők, akik a nagy tőzsdei raliban a történelmi csúcsok ellenére is tovább veszik a részvényeket, ezek a vevők pedig nem mások, mint maguk a tőzsdén jegyzett cégek, amik egymás után jelentik be, hogy nagy lendülettel vásárolják meg a saját részvényeiket. Világszerte a vállalatok nagy része a koronavírus-járványból megerősödve került ki, több szektorban korábban ritkán látott profitot érnek el a cégek, a pénzt pedig sok esetben nem tudják felvásárlásokra vagy beruházásokra költeni, így saját papírjaikat veszik vissza. Ez most az egyik motorja az emelkedésnek. De hogy lehet ezzel pénzt keresni? Hasonló témákkal foglalkozunk a Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon is.